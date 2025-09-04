Aaj ka Rashifal 4 सितंबर 2025: गुरुवार के दिन मकर राशि वाले कार्य व्यापार में पाएंगे तरक्की, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष - मेष राशि के जातक आज सत्ता में बैठे लोगों से अपनी नजदीकियां बनाए रखने में सफल होंगे, जिससे आपके काम आसानी से बनेंगे. प्रबंधन से जुड़े मामले आपके पक्ष में रहेंगे. करीबियों से आपका तालमेल और सामंजस्य बढ़ेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में मदद मिलेगी. पैतृक मामलों को गति मिलेगी और आप उन विषयों को सुलझाने में कामयाब होंगे. कारोबारी बातचीत में आप प्रभावशाली रहेंगे और अपनी बात मनवा पाएंगे. आपके विभिन्न प्रयास बेहतर बनेंगे. निजी संबंध आपके पक्ष में रहेंगे. आप अपनी योजनाओं को गति देंगे और आर्थिक सौदेबाजी में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में आप अपना पूरा समय देंगे और अपनी योग्यता व अनुभव से काम को अंजाम देंगे. वरिष्ठों से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद होगी. आपके महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे और दिनचर्या संतुलित रहेगी.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. सहयोग रखें.

वृष - वृष राशि के जातकों को करियर में भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे नए अवसर उत्पन्न होंगे. कारोबार में लेन-देन की स्थिति मजबूत बनेगी. आप अपनी योजनाओं को गति देने में सफल होंगे. आप सभी से अपने संबंधों को बेहतर करेंगे. अपनी आस्था और विश्वास से आप अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न मामले आपके पक्ष में रहेंगे और आपको बड़ों का समर्थन मिलेगा. आप विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. उच्च शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे. आपकी धार्मिक और मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. आप मेलजोल बढ़ाने पर जोर देंगे. आपके महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलेगी, जिससे उन्नति के अवसर मिलेंगे.

शुभ अंक: 4, 6 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. धार्मिक कार्य करें.

मिथुन - मिथुन राशि वालों को अपने शारीरिक संकेतों के प्रति लापरवाही बरतने से बचना चाहिए. अपने खान-पान को लेकर संवेदनशीलता बनाए रखें. स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर ध्यान देना आपके लिए जरूरी है. व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखेंगे. आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. व्यवस्था को संवारने का प्रयास होगा. पेशेवरों के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा. कोई भी निर्णय सोच-विचार कर ही लें. संसाधनों पर आपका ध्यान रहेगा. कारोबारी सक्रियता में अपनी सेहत की अनदेखी न करें. जल्दबाजी में कोई समझौता न करें. अपनी वाणी और व्यवहार में सहजता और सजगता बनाए रखें.

शुभ अंक: 3, 4, 5

शुभ रंग: पीच कलर

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. नियम पालन रखें.

कर्क - कर्क राशि के जातक सहकारिता और आपसी मदद की भावना से अपने महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. परिजनों से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे. अपने निजी रिश्तों में भरोसा दिखाएं. कामकाज में धैर्य का परिचय देंगे. छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करें. संसाधनों पर आपका ध्यान रहेगा. आप अपने दैनिक रूटीन को बेहतर बनाएंगे. दाम्पत्य जीवन में सुख और सौख्य रहेगा. परिवार में शुभता का संचार होगा. आप अपनी व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे. उद्योग और व्यापार में आप प्रभावी रहेंगे. आपको अपने करीबियों का साथ मिलेगा, जिससे काम आसान होंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 4

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. टीम संवारें.

सिंह - सिंह राशि के जातकों का पेशेवरों से संपर्क और संवाद बेहतर होगा. जिम्मेदार लोगों से किए गए वादे को पूरा करने का दबाव रह सकता है. कार्यक्षेत्र में आप अपना पर्याप्त समय देंगे. विभिन्न कार्यों को लंबित रखने से बचें. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें. तर्कसंगत पक्ष पर ध्यान देना आपके लिए हितकर रहेगा. आपकी मेहनत और लगन से परिणाम बेहतर होंगे. वाणिज्यिक संबंधों में आप बेहतर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अपनी जगह बनाए रखेंगे. विपक्षियों पर अंकुश बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. लेन-देन पर ध्यान दें और उधार से बचें. किसी के बहकावे में न आएं. किसी भी तरह के लोभ और प्रलोभन से बचें.

शुभ अंक: 1, 3, 4

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. तर्क पर जोर दें.

कन्या - कन्या राशि वालों को आज अपने मित्रों का साथ और समर्थन प्राप्त होगा. सहकर्मियों और पेशेवरों से आपका तालमेल बढ़ेगा. आप नवाचार में प्रभावी रहेंगे. अपने वरिष्ठों से संपर्क बनाए रखें. मित्रों के साथ आपका समय बेहतर बीतेगा. कार्यक्षेत्र में आप उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. प्रिय के साथ हर्ष और आनंद से समय बीतेगा. आपका लाभ और प्रभाव बना रहेगा. आप सभी से जुड़ाव बनाए रखेंगे. कार्य और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न मोर्चों पर आप तेजी बनाए रखेंगे. आपके प्रमुख कार्यों को गति मिलेगी. प्रियजनों से शुभ समाचार मिलेंगे. आप बातचीत में आगे रहेंगे.

शुभ अंक: 3, 4, 5

शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. आत्मअनुशासन रखें.

तुला - तुला राशि के जातकों को घरेलू मामलों में बड़प्पन की सोच से काम लेना चाहिए. अपनी पेशेवर सकारात्मकता बनाए रखें. कोई भी निर्णय सोच-विचार कर ही लें. अपनों की सलाह से कार्य करने की कोशिश करें. व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी दिखाएंगे. आप अपने घर-परिवार पर ध्यान केंद्रित करेंगे. कामकाज में आपकी सहजता और सफलता बढ़ेगी. भौतिक विषयों पर ध्यान देंगे. आपका प्रबंधन बल पाएगा. आपकी विभिन्न परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लंबित कार्यों में धैर्य रखें. अपने संबंधों में सजगता बनाए रखें. किसी भी जिद से बचें. भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएं.

शुभ अंक: 4, 6, 9

शुभ रंग: सफेद चंदन

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. बहकावे से बचें.

वृश्चिक - वृश्चिक राशि के जातकों का वाणिज्यिक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. सामाजिक मामलों पर आप ध्यान केंद्रित बनाए रखेंगे. संपर्क और संवाद में आप प्रभावी रहेंगे. आप सबके साथ तालमेल और जनहित की सोच रखेंगे. आपको अपने परिचय का लाभ मिलेगा. आप अपने भाई-बंधुओं से करीबी बनाए रखेंगे. नए लोगों से आप सहज रहेंगे. विभिन्न कार्यों में आप तेजी लाएंगे. आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. महत्वपूर्ण मामले आपके पक्ष में रहेंगे. अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करें. आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है. आप अपने लाभ को बेहतर बनाने पर जोर देंगे. सहकारी प्रयासों से जुड़ने का मौका मिलेगा.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. आलस्य त्यागें.

धनु - धनु राशि वालों के व्यक्तिगत संबंधों में आज ऊर्जा बनी रहेगी. आप अपनी पारिवारिक उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. आपको नए वस्त्र और आभूषण मिल सकते हैं. करीबियों और सहकर्मियों से बातचीत के अवसर बढ़ेंगे. निजी गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी. कार्य और व्यापार में आप महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देंगे. अपनों का साथ और विश्वास आपके मनोबल को बढ़ाएगा. घर में आनंद का माहौल रहेगा. आप धन-धान्य से जुड़े विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. आप सुखद वातावरण का लाभ उठाएंगे. आज का समय आपके लिए बेहतर बना रहेगा.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: सनराइज

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. जिम्मेदारी लें.

मकर - मकर राशि के जातकों के कार्य और व्यापार में उच्चता बनी रहेगी. आप अपने रचनात्मक प्रयासों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. आप सभी से तालमेल बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत बातचीत पर आपका जोर रहेगा. आप अपने सृजन कार्यों में सफल रहेंगे. महत्वपूर्ण परिणाम आपके पक्ष में बनेंगे. आपके आधुनिक प्रयास बल पाएंगे. आपका लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. आप सभी का मान-सम्मान रखेंगे. आप संवेदनशीलता से काम लेंगे. आपकी वाणी और व्यवहार प्रभावशाली बना रहेगा. विभिन्न विषयों में आप रुचि दिखाएंगे.

शुभ अंक: 4, 6, 8 और 9

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. कल्पनाशीलता बढ़ाएं.

कुंभ - कुंभ राशि वालों के कामकाज का दबाव बना रह सकता है. कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचें. 'स्मार्ट डिले' की नीति का पालन करना आपके लिए फायदेमंद होगा. पेशेवर सावधानी से काम लें. अपने रिश्तों में पहल बनाए रखेंगे. आपकी सूझबूझ से सभी प्रभावित होंगे. आप सभी क्षेत्रों में संतुलित प्रदर्शन करेंगे. निजी संबंध मजबूत होंगे. अपने खर्च और निवेश पर नियंत्रण रखें. न्यायिक मामलों में धैर्य दिखाएं. दूर देश की यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. आपकी पद-प्रतिष्ठा पहले जैसी ही रहेगी. लेन-देन में स्पष्टता बनाए रखें.

शुभ अंक: 3, 4, 6, 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. लेन-देन में सजग रहें.

मीन - मीन राशि के जातक आज अपने करियर और व्यवसाय में गति लाएंगे. आप आर्थिक नीतियों को बखूबी अपनाएंगे. उद्योग और वाणिज्य से जुड़े विषय आपके पक्ष में रहेंगे. आप बिना किसी संकोच के आगे बढ़ेंगे. आप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा. करियर में तेजी रखेंगे. आधुनिकता पर आप ध्यान देंगे. आपके आय के विभिन्न स्रोत बढ़ेंगे. प्रबंधन से जुड़े विषयों में स्थायित्व आएगा. आप अपने प्रयासों में आगे रहेंगे. जरूरी कार्यों को आप बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे. आपके सौदे और समझौते आपके पक्ष में बनेंगे. उन्नति के कई अवसर मिलेंगे.

शुभ अंक: 3, 4, 6, 9

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. लोभ में न आएं.

