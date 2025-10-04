Aaj ka Rashifal 4 अक्टूबर 2025: मिथुन राशि वाले बिजनेस में तरक्की करेंगे, जानें कैसा रहेगा अन्य राशियों का दिन

मेष राशि

आज आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे. व्यावसायिक मामलों में योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे और लाभ के अवसर बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों में तेजी आएगी, जिससे धन-धान्य में वृद्धि होगी. चारों ओर आनंद का वातावरण रहेगा और आपकी उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के नए स्रोत बनेंगे. करियर पर आपका फोकस बना रहेगा. नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा. रुका हुआ धन प्राप्त होने की भी संभावना है.

शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन और पूजा करें. शनिदेव का स्मरण करते हुए तिल का दान बढ़ाएं और "ओम् शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें.

वृष राशि

आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छे परिणाम हासिल करेंगे. करियर और कारोबार में आपका प्रभाव बढ़ेगा. अधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और विभिन्न योजनाओं को गति मिलेगी. आप बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ेंगे और प्रबंधकीय सफलता से उत्साहित रहेंगे. आपको किसी काम के लिए पुरस्कृत भी किया जा सकता है. कार्यक्षेत्र में आपको अपने अनुभव का लाभ मिलेगा. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वित्तीय मामलों में सभी का सहयोग मिलेगा.

शुभ अंक : 4, 5, 6 और 8

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव की प्रिय वस्तुओं का दान करें और "ओम् शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें.

मिथुन राशि

आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी और उच्च शिक्षा से जुड़े मामले आपके पक्ष में रहेंगे. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे चारों ओर सुखद परिणाम प्राप्त होंगे. कार्य-व्यापार में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा. आप धार्मिक और मनोरंजक गतिविधियों से जुड़ सकते हैं. मित्रों का भरपूर साथ मिलेगा और आप अध्यात्म में भी रुचि लेंगे. रुके हुए मामले गति पकड़ेंगे. आप कोई नई शुरुआत भी कर सकते हैं. आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा.

शुभ अंक : 4, 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें और तिल-तिलहन का दान करें. "ओम् शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें.

सिंह राशि

आज आपको साझेदारों और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपसी विश्वास बढ़ेगा. करियर और कारोबार में स्थिरता आएगी और आप बड़े लक्ष्य निर्धारित करेंगे. साझेदारी से किए गए कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी. नेतृत्व में आपकी रुचि बढ़ेगी और भूमि-भवन से जुड़े मामले बनेंगे. प्रेम संबंधों में मजबूती और ठहराव आएगा. दोस्तों की मदद से आपके भावनात्मक मामले सुलझेंगे. रिश्तों को नया बल मिलेगा. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 1, 4 और 5

शुभ रंग : जामनी

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुएं दान दें और "ओम् शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें. अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं.

कन्या राशि

कामकाजी मामले आपके पक्ष में रहेंगे और आप जरूरी कार्यों में पहल बनाए रखेंगे. करियर-कारोबार में गति बनी रहेगी और आप अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. किसी भी तरह के प्रलोभन में आने से बचें और अपने सहकर्मियों का भरोसा जीतें. वाणी और व्यवहार में तर्कशीलता बनाए रखें. सक्रियता और संतुलन के साथ आप हर बाधा को पार कर लेंगे. लेनदेन में सावधानी बरतें और किसी के बहकावे में न आएं. रिश्तों में संतुलन बनाकर चलना होगा.

शुभ अंक : 4, 5 और 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं और "ओम् शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें. क्षमा भाव रखें.

तुला राशि

आपके संवाद और संपर्क में सकारात्मकता बनी रहेगी, जिससे करियर में सक्रियता बढ़ेगी. कला और कौशल में आपका प्रदर्शन बेहतर होगा. प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में आपका प्रभाव बढ़ेगा. घर-परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी . आपको कोई अच्छी सूचना मिल सकती है. मित्रों के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है.

शुभ अंक : 4, 5, 6 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें और "ओम् शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें.

धनु राशि

वित्तीय मामलों में सक्रियता बढ़ेगी और आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है. आप अपने संपर्क क्षेत्र को बड़ा बनाएंगे, जिससे संबंधों का लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा. सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और आपसी सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे. कोई महत्वपूर्ण यात्रा भी हो सकती है. परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे. रिश्तों को मजबूती देंगे. व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा.

शुभ अंक : 3, 6, 8, 9

शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं और "ओम् शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें. साहस बनाए रखें.

मकर राशि

परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और आप सबका भरोसा जीतने में कामयाब होंगे. घर में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा और आपके संस्कारों को बल मिलेगा. आपको आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे और आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अतिथि का आगमन हो सकता है. आर्थिक प्रयास आपके पक्ष में बनेंगे और संग्रह-संरक्षण पर आपका जोर रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. आपको कोई मूल्यवान भेंट मिल सकती है. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक : 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा नीला

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें और "ओम् शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें.

कुंभ राशि

आज आप सबसे बनाकर चलेंगे और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान प्राप्त करेंगे. आपके साहस और पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे और आपकी साख में वृद्धि होगी. लंबित कार्यों को आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे. आपकी कार्यशैली आकर्षक रहेगी. आप खुशियां साझा करेंगे. करियर-कारोबार में लाभ और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे. प्रेम संबंधों में सुधार आएगा. सभी से आपका तालमेल बेहतर होगा. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 3, 4, 5 और 8

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान करें और "ओम् शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें.

कर्क राशि

आज का दिन मिले-जुले प्रभाव वाला है. अचानक कोई स्थिति बन सकती है, इसलिए जल्दबाजी में कोई काम न करें. परिवार के बड़ों की सलाह से आगे बढ़ें और महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएं. जोखिम भरे कार्यों से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. सफलता का प्रतिशत सामान्य है. किसी पर बहुत जल्दी भरोसा न करें . अपनी दिनचर्या बनाए रखें. प्रेम संबंधों में दिखावे से बचें, सही अवसर की प्रतीक्षा करें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 2, 4, 5 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें और "ओम् शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें. जरूरतमंद की मदद करें.

वृश्चिक राशि

भावनात्मक मामलों में धैर्य बनाए रखना जरूरी है. व्यक्तिगत कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए परिजनों से सामंजस्य बनाकर चलें. जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें. भवन या वाहन से जुड़े मामलों में सक्रियता दिखा सकते हैं. व्यर्थ की बातचीत से बचें और करियर पर ध्यान दें. रिश्तों में अहंकार और जिद को जगह न दें, अन्यथा रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. स्वास्थ्य जांच कराते रहें और भावावेश में आने से बचें.

शुभ अंक : 5, 6, 8, 9

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं और "ओम् शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें.

मीन राशि

आज आपको नीति-नियमों का पालन करना होगा. कार्यक्षेत्र में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है. जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही न दिखाएं. निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी, लेकिन खर्च पर भी नियंत्रण रखना होगा. कोई यात्रा हो सकती है. दान-धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी. बजट बनाकर काम करें. अनजान लोगों से दूरी बनाए रखें. प्रेम और रिश्तों में धैर्य से काम लें और धूर्त लोगों से सतर्क रहें.

शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं और "ओम् शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें.

