Aaj ka Rashifal 3 नवंबर 2025: सोम प्रदोष व्रत पर आज वृष राशि वालों के रुके काम पूरे होंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 3 नवंबर 2025, Horoscope Today: आर्थिक अवसर बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. श्रेष्ठ प्रयासों को गति दें. करियर संवार पर रहेगा. साहस और पराक्रम बना रहेगा. सकारात्मकता बढ़ाएं.

मेष राशि: मेष राशि वालों को जरूरी कार्यों में ढीलाई व लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं और अपनों के लिए त्याग व सहयोग बनाए रखें. कामकाज में सतर्कता बढ़ाएंगे और लेनदेन में स्पष्टता लाएं. विपक्ष से सतर्क रहें और उधार से बचें. समय पर कार्य पूरा करें और बजट पर नियंत्रण रखें.

शुभ अंक: 3, 5 और 9

शुभ रंग: रेड रोज

आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय का जाप करें. नियम पालन बनाए रखें.

वृष राशि: वृष राशि के जातक कार्यों में तेजी लाएंगे. उनका लाभ का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा और प्रबंधन-प्रशासन के कार्य सधेंगे. आर्थिक अवसर बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. श्रेष्ठ प्रयासों को गति दें. करियर संवार पर रहेगा. साहस और पराक्रम बना रहेगा. सकारात्मकता बढ़ाएं और बड़ा लक्ष्य रखें.

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. देवस्थल जाएं. प्रतिस्पर्धा रखें.

मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों के लिए आज चहुंओर अनुकूलता रहेगी. शासन-प्रशासन के मामलों में सहकारिता बढ़ाएंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. आस्था और विश्वास से आगे बढ़ें. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. पैतृक कार्य बनेंगे और अधिकारियों का समर्थन मिलेगा. पद-प्रतिष्ठा को बल मिलेगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 5

शुभ रंग: स्काई ब्लू

आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. भरोसा बढ़ाएं. तार्किकता रखें.

कर्क राशि: कर्क राशि के लिए भाग्य की प्रबलता से लाभ संवर पाएगा. आप योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे और बड़े लक्ष्य साधने में मदद मिलेगी. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. वाणिज्य व्यापार और लाभ में वृद्धि होगी. धार्मिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. लंबी दूरी की यात्रा संभव है.

शुभ अंक: 2, 3 और 5

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. तीर्थजाएं. दान दें.


सिंह राशि: सिंह राशि के जातक सावधानी और सोच समझकर आगे बढ़ें. परिस्थितियां अनियंत्रित बनी रह सकती हैं. जोखिमपूर्ण प्रयासों से बचें. घर-परिवार का सहयोग बना रहेगा. अनुशासन अपनाएंगे. खानपान में सात्विकता रखेंगे. सेहत से समझौता न करें. कार्यक्षेत्र में विवेकपूर्ण फैसले लें.

शुभ अंक: 1, 3 और 5

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: देवाधिदेव भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय व ओम् सों सोमाय का जाप करें. वादा निभाएं.

कन्या राशि: कन्या राशि के जातक आवश्यक कार्यों में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. साझेदारी के मामले पक्ष में बनेंगे और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. दाम्पत्य में शुभता सहजता बढ़ेगी. टीम भावना से कार्य होंगे और उत्साहित रहेंगे. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 5

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जिम्मेदारी निभाएं. सात्विक रहें.


तुला राशि: तुला राशि को मेहनत पर फोकस बनाए रखना होगा. परिस्थितियां साधारण बनी रहेंगी. उधार के लेनदेन से बचें. कामकाज में सतर्कता बरतें. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. खर्च पर अंकुश रखें. ठगी के शिकार होने से बचें. समकक्ष सहयोग देंगे, लेकिन जल्द भरोसा न करें.

शुभ अंक: 3, 5 और 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय का जाप करें. तथ्य पर जोर दें.

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि का बौद्धिक पक्ष प्रबल बना रहेगा. आप लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर बनी रहेगी. शै़क्षक गतिविधियां बढ़ेंगी. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. कला कौशल संवरेंगे और चहुंओर सफलता पाएंगे. धैर्य से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 3, 5 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: देवों के देव भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. सक्रिय रहें.

धनु राशि:धनु राशि के जातक परिवार का वातावरण सहज बनाए रखने का प्रयास रखें. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. भवन वाहन के मामलों में तेजी आएगी. स्वयं पर ध्यान देंगे और व्यक्तित्व संवारेंगे. घर-परिवार में आनंद रहेगा. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. प्रबंधन प्रशासन बेहतर रहेगा.

शुभ अंक: 2 और 3

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: भगवान शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जप करें. योग ध्यान बढ़ाएं. विनम्र रहें.

मकर राशि: मकर राशि के लिए सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहने का समय है. आप जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक प्रयासों में बेहतर रहेंगे. बंधुजनों से करीबी बढ़ेगी. व्यापार व्यवसाय में सफल होंगे. वरिष्ठ सहयोग देंगे. आवश्यक कार्य शाम होने तक कर लेने का प्रयास करें.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: मूनलाइट

आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय का जाप करें. मेलजोल बढ़ाएं.

कुंभ राशि: कुंभ राशि कुल परिवार के लोगों के साथ खुशियां बांटेंगे. साख-सम्मान में वृद्धि होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. रक्त संबंधियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. धैर्यवान बने रहें और रिश्ते मजबूत बनाएं.

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय का जाप करें. वचन पूरा करें.

 मीन राशि: मीन राशि के जातक नवीन कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को सहजता से पूरा करेंगे. रचनात्मक कार्यों में रुचि लेंगे. वाणी-व्यवहार प्रभावी रहेगा. आर्थिक लाभ के अवसर रहेंगे. उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों से भेंट होगी.

शुभ अंक: 2 और 3

शुभ रंग: वासंती

आज का उपाय: भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. सृजनात्मकता बढ़ाएं. फोकस रखें.

 

