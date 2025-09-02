scorecardresearch
 

Aaj ka Rashifal 2 सितंबर 2025: कन्या राशि वालों को मिलेगा उम्मीद से ज्यादा लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 2 सितंबर 2025, Horoscope Today: सुविधाओं को बढ़ाने में आपकी रुचि रहेगी. पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा. आप अपनी कार्य-व्यवस्था और प्रबंधन को मजबूत रखेंगे. कामकाज में सुधार बना रहेगा.

मेष - मेष राशि के जातकों को आज उनके भाग्य की मजबूती का पूरा सहयोग मिलेगा. आपके लिए अपने लक्ष्यों को साधना आसान होगा. आपकी आर्थिक स्थितियां बेहतर होंगी, जिससे वित्तीय मामलों में आप सहज महसूस करेंगे. वाणिज्यिक और सामाजिक विषयों में आज गति आएगी. आप अपने कला-कौशल के दम पर लक्ष्यों को साधेंगे और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए सक्रियता बढ़ाएंगे. अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें. आज आपकी आस्था और विश्वास को बल मिलेगा. लंबी दूरी की यात्रा की स्थिति बन सकती है, और भाईचारे में भी वृद्धि होगी. धार्मिक मामलों में आप सक्रिय रहेंगे.

शुभ अंक: 2 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़, चना और मिष्ठान प्रसाद में बांटें. 'ऊं अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. तीर्थ यात्रा पर जाएं.

वृष - वृष राशि वालों को आज अपने स्वास्थ्य के संकेतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए. परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन आपके साथ बना रहेगा. अपनी वाणी और व्यवहार में विवेक, विनम्रता और सहजता लाएं. सूझबूझ के साथ आगे बढ़ें. करीबियों का सहयोग आपको मिलेगा और धैर्य के साथ काम करने पर आप हर चुनौती को पार कर पाएंगे. अपने व्यवहार में सजगता बनाए रखें और स्वास्थ्य पर अतिरिक्त ध्यान दें. अपनों से मिली सीख और सलाह को नजरअंदाज न करें. आज मिलने वाले अवसरों को भुनाने का प्रयास करें और सबसे बनाकर चलें. बातचीत में गंभीरता दिखाएं और सहनशील बनें. आर्थिक क्षेत्रों में अचानक अवसर बन सकते हैं, लेकिन किसी धोखे में न आएं.

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़, चना और मिष्ठान प्रसाद में बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. धूर्त लोगों से दूर रहें.

मिथुन - मिथुन राशि के जातक अपने उद्योग और व्यवसाय को बल देने का प्रयास करेंगे. करियर और व्यापार में आपका आत्मविश्वास बना रहेगा. आज आपको मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाएं. परिवार में सहयोग का भाव रहेगा, जिससे आप राहत महसूस करेंगे. आपके नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा और आप अपनी योजनाओं को पूरा करने में सफल होंगे. भूमि और भवन से जुड़े मामले आज हल हो सकते हैं. साझेदारी में किए गए प्रयास भी सफल रहेंगे. स्थायित्व पर आपका जोर रहेगा. आर्थिक पक्ष को मजबूती मिलेगी और विभिन्न कार्यों में गति बनी रहेगी. आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 2, 5 और 9

शुभ रंग: बादामी

आज का उपाय: अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़, चना और मिष्ठान प्रसाद में बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. विनम्रता बनाए रखें.

कर्क - कर्क राशि के जातक अपने कामकाज में सहजता बनाए रखें. अपने पेशेवर रूटीन पर ध्यान दें और विभिन्न अनुबंधों का पालन करें. आज 'स्मार्ट डिले' की नीति पर जोर देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. सेवाक्षेत्र से जुड़े लोग प्रभावी बने रहेंगे. नौकरीपेशा लोग आज अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उनकी कर्मठता बनी रहेगी. आय और व्यय दोनों ऊँचे रहेंगे, इसलिए निवेश पर जोर रखें. अपने बजट के अनुसार ही चलें. धूर्त लोगों से दूरी बनाकर रखें और लेन-देन में स्पष्टता बनाए रखें. अपने कौशल से आप अपनी जगह बनाएंगे. लिखापढ़ी में पूरी तरह से सजग रहें.

शुभ अंक: 2 और 9

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़, चना और मिष्ठान प्रसाद में बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. हर बात में स्पष्टता बनाए रखें.

सिंह - सिंह राशि के जातक आज प्रिय व्यक्ति से जरूरी चर्चा करने में उत्साह दिखाएंगे. प्रेम और स्नेह के मामले मजबूत होंगे. मित्रों के साथ आपका समय सुखद रहेगा. आपको आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. निजी संबंधों में सुधार होगा और आपके लाभ में वृद्धि होगी. मित्रों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा. भ्रमण और मनोरंजन में आपकी रुचि बनी रहेगी. सीखने और सिखाने पर जोर देने से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी. आपका बौद्धिक पक्ष मजबूत रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को आप तेजी से करेंगे और अपनी पेशेवरता बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: बरगंडी रेड

आज का उपाय: अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़, चना और मिष्ठान प्रसाद में बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. हर कार्य में पहल बनाए रखें.

कन्या - कन्या राशि के जातक व्यक्तिगत मामलों में अतिसंवेदनशील न हों. पारिवारिक गतिविधियों में आपकी रुचि बनी रहेगी. अपने प्रबंधकीय प्रदर्शन पर जोर दें. आपका कामकाजी लाभ उम्मीद से अच्छा रहेगा. सुविधाओं को बढ़ाने में आपकी रुचि रहेगी. पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा. आप अपनी कार्य-व्यवस्था और प्रबंधन को मजबूत रखेंगे. कामकाज में सुधार बना रहेगा. घर से आपकी करीबी बढ़ेगी और सुख-सौख्य पर आपका ध्यान रहेगा. व्यक्तिगत विषयों पर आपका ध्यान बढ़ेगा. आप कोई महत्वपूर्ण बात साझा कर सकते हैं.

शुभ अंक: 2, 5 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़, चना और मिष्ठान प्रसाद में बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. विनम्रता बढ़ाएं.

तुला - तुला राशि के जातक सामाजिक कार्य और व्यापार में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी. स्वजनों के साथ समय गुजारना आपके लिए सुखद रहेगा. आपसी सहयोग पर जोर रखें. वाणिज्यिक विषयों में दूरदर्शिता से काम लें. कार्यक्षेत्र में आप अपनी पहल और पराक्रम को बनाए रखेंगे. भाई-बंधुओं से आपका स्नेह और विश्वास बढ़ेगा. आपके साहस से नई राह बनेगी. पेशेवर मामले आपके पक्ष में रहेंगे. मेलजोल में आपकी रुचि बढ़ेगी. भाईचारे को बल मिलेगा और करीबियों का समर्थन भी प्राप्त होगा. शिक्षा के प्रयासों में सफलता मिलेगी.

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी

आज का उपाय: अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़, चना और मिष्ठान प्रसाद में बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. अपनी आस्था को जगाएं.

वृश्चिक - वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुल और कुटुम्ब से जुड़े मामले सुखद बने रहेंगे. परिवार के लोग आपकी मदद करेंगे. आपके परिचित भी सहयोगी होंगे. आपके जीवन स्तर में सुधार आएगा. आपको आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. अपने संबंधों में सूझबूझ से काम लें और सभी की सलाह पर ध्यान दें. आपका रहन-सहन प्रभावी रहेगा. किसी भी भ्रम या बहकावे में न आएं. अपनी व्यवस्था पर ध्यान दें और सबसे सामंजस्य बनाकर चलें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपने रूटीन को बेहतर रखें. सक्रियता के साथ आगे बढ़ें. जोखिम लेने से बचें.

शुभ अंक: 5 और 9

शुभ रंग: चिली लाल

आज का उपाय: अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़, चना और मिष्ठान प्रसाद में बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. सबका सत्कार करें.

धनु - धनु राशि के जातक नए अंदाज के कार्यों से सभी को प्रभावित करेंगे. लोगों से मिलने-जुलने में आपकी रुचि बनी रहेगी. अपनी रचनात्मकता और संवेदनशीलता पर जोर दें. अपने पेशेवर लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें. आपके रचनात्मक कार्य बेहतर होंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी और आप सबको साथ लेकर चलेंगे. आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. सभी क्षेत्रों में आपकी शुभता और साख बढ़ेगी. प्रशासनिक पक्ष मजबूत होगा. भूमि और भवन से जुड़े कार्य बनेंगे. साझेदारी में सफलता मिलेगी और आय के नए स्रोत बनेंगे.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: सनराइज

आज का उपाय: अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़, चना और मिष्ठान प्रसाद में बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. अपने रूटीन को संवारें.

मकर - मकर राशि के जातकों को सबको साथ लेकर चलना चाहिए. करियर और कारोबार में विनम्रता बनाए रखें. स्वार्थ और संकीर्णता का त्याग करें. आपके लाभ में सुधार आएगा. वित्तीय परिस्थितियाँ मिलीजुली रहेंगी. रिश्तों में सुधार के प्रयास जारी रखें. विभिन्न कार्यों में सहयोग और सहकारिता बनाए रखें. घर में सामंजस्य का माहौल रहेगा. उधार के लेन-देन से बचें. बजट बनाकर आगे बढ़ें और खर्च पर अंकुश रखें. दूर देश के मामले भी सधेंगे. सहज गति से आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 2 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़, चना और मिष्ठान प्रसाद में बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. धैर्य न छोड़ें.

कुंभ - कुंभ राशि के जातक करियर के महत्वपूर्ण कार्यों में उत्साह दिखाएंगे. मित्रों का साथ बनाए रखने की कोशिश करें. आपका कार्य-व्यापार प्रभावी रहेगा. परीक्षा और प्रतिस्पर्धा में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अध्ययन-अध्यापन में आप बेहतर करेंगे. आपकी विस्तार योजनाएं गति पकड़ेंगी. सूझबूझ के साथ काम करें. निसंकोच आगे बढ़ते रहें. अपनी विस्तार की सोच को बनाए रखें. कारोबारी संबंध मजबूत होंगे. आर्थिक गतिविधियों में अनुशासन बनाए रखें. शासन-प्रशासन से जुड़े मामलों में सुधार बढ़ेगा.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़, चना और मिष्ठान प्रसाद में बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. सहयोग की भावना रखें.

मीन - मीन राशि के जातकों को जिम्मेदार लोगों से मदद मिलेगी. आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. करियर में तेजी बनी रहेगी. पेशेवर मामलों में गति आएगी. घर-परिवार में आनंद का माहौल रहेगा. आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में आगे रहेंगे. सभी का साथ और समर्थन आपको मिलेगा. निजी विषयों में आप सक्रिय रहेंगे. विभिन्न सफलताओं से आप उत्साहित महसूस करेंगे. आपको सम्मानित किया जा सकता है. वरिष्ठजन आपके सहयोगी होंगे. लेन-देन में आपका संकोच हटेगा. हितकर परिणाम मिलेंगे. भवन और वाहन से जुड़े प्रयास सफल होंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़, चना और मिष्ठान प्रसाद में बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. सहयोग का भाव रखें.

---- समाप्त ----
