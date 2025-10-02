Aaj ka Rashifal 2 अक्टूबर 2025: दशहरे पर सिंह राशि वाले उधार लेन-देन से बचें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष: मेष राशि के लिए अनुकूलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. आप कार्यक्षेत्र में उच्च स्थिति बनाए रखेंगे. योग्यता और अनुभव से कार्य साधेंगे और वरिष्ठों से मुलाकात होगी. महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे और शासन के कार्यों के बेहतर परिणाम बनेंगे. दिनचर्या संतुलित बनाए रहेंगे. आपकी आशंकाएं दूर होंगी और कार्य व्यापार में सामंजस्य बढ़ेगा. आर्थिक उपलब्धियां संवरेंगी. प्रशासन के विषयों में तेजी रहेगी, और पैतृक मामले पक्ष बनाए रखेंगे. विविध कार्यों को गति देंगे और सौदेबाजी में सफल होंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 9

शुभ रंग: गेरुआ)

आज का उपाय: विजयादशमी पर भगवान राम के संघर्ष, साहस और सत्य के प्रति आग्रह से शिक्षा लें. अहंकार पर स्वाभिमान की जीत का उत्सव मनाएं. सहयोग रखें.

----------------------------------

वृष: वृष राशि के लिए भाग्यकारी समय बना हुआ है. हर क्षेत्र में उन्नति और विस्तार के अवसर बनेंगे. यात्राओं को बल मिलेगा और सभी मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी. आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा. आप उचित ढंग से अपनी बात रखेंगे. पेशेवर उत्साहित बने रहेंगे. कार्य व्यापार में लाभ बढ़ेगा. दीर्घकालिक योजनाओं को संवारेंगे. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. बड़ों का समर्थन पाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर करेंगे. उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण में अच्छा करेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

----------------------------------

मिथुन: मिथुन राशि को सेहत से समझौता नहीं करना चाहिए. संकेतों पर ध्यान दें. व्यवस्था संवारने का प्रयास बनाए रखेंगे. पेशेवरों के लिए मिश्रित स्थिति रहेगी. जिद व जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. दिखावे व बड़बोलेपन की आदत छोड़ें. सोच विचारकर फैसले लें. सुविधा संसाधनों पर जोर रहेगा. रुटीन संवारेंगे. संकोच बना रहेगा. व्यवस्थागत फोकस बढ़त पर रहेगा. विभिन्न प्रयास सहज बनाए रखें. धैर्यपूर्वक रिश्ते निभाएंगे. व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखें. जिम्मेदारियों को निभाएं.

शुभ अंक: 2, 3, 5

शुभ रंग: लेमन

----------------------------------

कर्क: कर्क राशि का खानपान आकर्षक बना रहेगा. आप साझा प्रयासों में सुधार लाएंगे. विभिन्न कार्यों को योजनानुसार आगे बढ़ाएंगे. सहकारिता व बड़प्पन की सोच रखेंगे. कारोबारी सकारात्मकता बनाए रखेंगे. सुविधा संसाधनों पर जोर रहेगा. निजी जीवन को संवारेंगे. दाम्पत्य में सुख-सौख्य बना रहेगा. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. व्यवस्था बेहतर बनाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार में प्रभावी रहेंगे. करीबियों का साथ सहयोग पाएंगे. मित्र मददगार होंगे. दिन उम्दा रहेगा.

शुभ अंक: 2 और 3

शुभ रंग: दालचीनी के समान

----------------------------------

सिंह: सिंह राशि की मेहनत के बल पर राह बनाने की कोशिश होगी. स्मार्ट वर्किंग के साथ सावधानी से आगे बढ़ने की कोशिश करें. कार्यक्षेत्र में रुटीन बनाए रखेंगे. विपक्षियों पर अंकुश बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. लेनदेन पर फोकस बढ़ाएं और उधार से बचें. बहकावे में न आएंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. संपर्क एवं सामंजस्य रखेंगे. धूर्तों व ठगों की बातों में आने की आशंका है. समय प्रबंधन पर जोर दें. पेशेवर बेहतर बने रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 3

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

----------------------------------

कन्या: कन्या राशि विविध मामलों में सकारात्मकता व संसाधनों को बनाए रखेगी. सीख सलाह से काम लेंगे. करीबियों के सहयोग से व्यापार को बढ़ावा देंगे. विभिन्न मोर्चों पर तेजी बनाकर रहेंगे. प्रमुख कार्य गति लेंगे. प्रियजनों से शुभ समाचार मिलेंगे. भेंट मुलाकात में आगे रहेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. कला कौशल संवारेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. संकोच दूर होगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. हर्ष आनंद से समय बीतेगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 6

शुभ रंग: केले के वृक्ष के समान

----------------------------------

तुला: तुला राशि को लोगों से भावनात्मक संतुलन बनाए रखना चाहिए. औरों से सहमति लेने की जिद न करें. परिस्थितियां पूर्ववत् रहेंगी. लंबित कार्यों में धैर्य रखें. संबंधों में सजगता रखें. अहंकार व जिद से बचें. भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएं. करियर व्यवसाय में पेशेवरता रखें. सबके हित की सोच बनाएं. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर जोर रहेगा. निजी प्रयासों में सहजता बनाए रखेंगे. घर परिवार पर फोकस रखें. कामकाज में प्रबंधन की मदद से सफलता बढ़ाएंगे. भौतिक पक्ष पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

----------------------------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि की वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी आएगी. विविध प्रयासों पर फोकस होगा. लोगों से संपर्क संवाद में सहज रहेंगे. सामाजिक कार्यों में सकारात्मक रहेंगे. लक्ष्य पर पाने का प्रयास रखें. शुभ सूचना मिल सकती है. रिश्तों में मिलनसार और संवेदनशील बने रहेंगे. लाभ संवार पर जोर बढ़ाएंगे. कामकाजी यात्रा की संभावना बनी रहेगी. सहकारी प्रयासों से उत्साह से जुड़ेंगे. पूर्व परिचय का लाभ मिलेगा. बंधुजनों से करीबी बनाए रखेंगे. आय अपेक्षित बनी रहेगी.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

----------------------------------

धनु: धनु राशि का भव्य आयोजनों पर फोकस बना रहेगा. लाभ वृद्धि की संभावनाएं बढ़ेंगी. अपनों का साथ एवं विश्वास बढ़ेगा. घर परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. धनधान्य संबंधी मामले गति लेंगे. बैंकिंग विषयों के प्रति रुचि बढ़ाएंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. सुखद वातावरण का लाभ उठाएंगे. समय संवार पर बना रहेगा. मूल्यवान भेंट मिल सकती है. सहजता सामंजस्य रखेंगे. निजी गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. व्यक्तिगत संपर्क व संवाद पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस बढ़ाए रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: केसरिया

----------------------------------

मकर: मकर राशि करियर व्यापार में नए ढंग के तौर-तरीकों को प्राथमिकता देगी. रचनात्मक सोच से काम लेंगे. वादे वचन निभाएंगे. नवीन विषयों में विविध प्रयास बल पाएंगे. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. सभी का मान सम्मान रखेंगे. व्यवहार प्रभावशाली बना रहेगा. प्रभाविता बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे. कार्यविस्तार के प्रयास गति लेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बल पाएंगी. पैतृक व्यवसाय में अच्छा करेंगे. चहुंओर सफलता मिलेगी.

शुभ अंक: 2, 3, 8

शुभ रंग: गेंहुंआ

----------------------------------

कुंभ: कुंभ राशि आर्थिक चुनौतियों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाए. दूर देश की यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी. नियम पालन में सहजता बढ़ाएं. लेन देन में स्पष्टता रखेंगे. विदेश के कार्य बनेंगे. सावधानी से काम लेंगे. रिश्तों में पहल से सभी प्रभावित होंगे. नए लोगों व अपरिचितों से संवाद में सजगता बरतें. पेशेवर मामलों में सामान्य परिणाम बनाए रखेंगे. खर्च निवेश पर नियंत्रण रखें. न्यायिक मामलों में धैर्य दिखाएंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 6, 8

शुभ रंग: भूरा

----------------------------------

मीन: मीन राशि के मित्रों व परिचितों से भेंट होगी. आधुनिकता पर ध्यान देंगे. नवीन स्त्रोतों से आय बढ़ेगी. प्रबंधन के विषयों में स्थायित्व आएगा. प्रयासों में आगे रहेंगे. जरूरी कार्य संवार पाएंगे. अनुशासन उत्साह बढ़ाएंगे. सौदे समझौते पक्ष में बनेंगे. उन्नति के अवसर रहेंगे. प्रलोभन में आने से बचेंगे. न्यायिक मामले पक्ष में बनेंगे. उद्योग वाणिज्य के विषय गति लेंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. करियर में तेजी बनाए रखेंगे. करीबियों से सूचना प्राप्त होगी.

शुभ अंक: 2, 3, 9

शुभ रंग: गहरा लाल

