Aaj ka Rashifal 1 सितंबर 2025: वृष राशि वालों के आर्थिक मामले बेहतर होंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष - मेष राशि वालों के लिए यह समय आवश्यक कार्यों में ढिलाई से बचने का है. छोटी सी चूक भी आपके बड़े लाभ को प्रभावित कर सकती है, इसलिए हर काम में सावधानी बरतें.कामकाज सामान्य रहेगा, लेकिन व्यवस्था पर अपना नियंत्रण बनाए रखें. अपने आत्मविश्वास और सहजता के साथ आगे बढ़ें. परिवार का साथ बनाए रखें , निजी मामलों को शांति से सुलझाएं. चर्चाओं में सहजता दिखाएं और निजी मामलों में रुचि रखें. सूझबूझ के साथ अपने लक्ष्यों की ओर गति बनाए रखें. क्षमाभाव अपनाना आपके लिए हितकर रहेगा.कार्य-व्यापार मिश्रित फल देगा . लेनदेन में धैर्य रखने की जरूरत है.कुछ मामले लंबित रह सकते हैं, इसलिए आज अधिक तनाव न लें.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: लाल गुलाबी

आज का उपाय: देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना करें.'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें और मन में विनम्रता बनाए रखें.

वृष - वृष राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में गति आने का समय है. कार्यक्षेत्र में परिस्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी.सबको साथ लेकर चलने की आपकी प्रवृत्ति लाभकारी होगी.साझा संवाद बढ़ाने से आपको लाभ मिलेगा.मित्रों और स्वजनों का सहयोग बना रहेगा. परिस्थितियाँ आपके लिए शुभ हैं , आप विविध उपलब्धियाँ हासिल करेंगे.उद्योग-व्यापार में तेजी से सुधार होगा., महत्वपूर्ण मामलों को आप आगे बढ़ा पाएंगे.औद्योगिक कार्यों को समय से पूरा करें. परिवार के मामलों में सहजता से प्रयास करें, कामकाज में ढिलाई से बचें. लेनदेन में पूरी स्पष्टता रखें ताकि बाद में कोई समस्या न हो.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: पर्ल व्हाइट

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर और उनके परिवार का ध्यान करें.'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें.अपने वचनों का पालन करें.

मिथुन - मिथुन राशि के जातकों को करियर- कारोबार में नियमितता और निरंतरता पर जोर देना चाहिए.सेवाक्षेत्र से जुड़े पेशेवर अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे.सहकर्मियों का पूरा समर्थन मिलेगा.व्यावसायिक अनुबंधों में आपकी रुचि बनी रह सकती है.व्यक्तिगत उपलब्धियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें.अपनी कर्मठता को बल दें , कार्य की गति अच्छी रखें.व्यक्तिगत मामले आज लंबित रह सकते हैं, इसलिए अतिउत्साह से बचें.समता और सामंजस्य के साथ आगे बढ़ें.जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें और अपने परिश्रम पर विश्वास बनाए रखें.अनुशासन से आगे बढ़ने पर ही सफलता मिलेगी.

शुभ अंक: 1, 2 और 5

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा-अर्चना करें.'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें.हर बात में तर्क और तथ्य पर बल दें.

कर्क - कर्क राशि वाले आज मित्रों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे.परिचितों और करीबियों से आपकी मुलाकात होगी.अपनों की खुशी में अपनी खुशी महसूस करेंगे.स्वजनों में आपसी सहयोग की भावना बनी रहेगी.व्यक्तिगत विषयों में आपमें भरपूर उत्साह रहेगा.सक्रियता और सूझबूझ से आप हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.आपके समकक्षों का साथ भी बना रहेगा, जिससे आप उत्साहित रहेंगे.शिक्षण और प्रशिक्षण पर आपका ध्यान बढ़ेगा.महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ा पाएंगे.परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए सुखद रहेगा.सकारात्मकता आपके भीतर बनी रहेगी. साथियों से मेलजोल बढ़ेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 1 और 2

शुभ रंग: मूनलाइट

आज का उपाय: भगवान शिव के परिवार की पूजा-वंदना करें.'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें.अपनी प्रतिभा को निखारें.

सिंह - सिंह राशि के जातक अपने प्रबंधन में सुधार लाएंगे, जिससे लाभ और प्रभाव दोनों बढ़ेगा.पारिवारिक मामलों में आप खुशियां साझा करेंगे.वरिष्ठों के साथ आपका मेलजोल बढ़ेगा.आवश्यक वस्तुएं खरीदने की संभावना है.व्यक्तिगत विषयों में आपका प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा.आपके पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा , आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी. मित्रवर्ग का पूरा सहयोग मिलेगा.स्वार्थ और संकीर्णता से बचें.बड़प्पन के साथ काम लें . बड़ों का आदर-सम्मान बनाए रखें.व्यर्थ की चर्चाओं में समय बर्बाद न करें.सामंजस्यता से काम लेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी.

शुभ अंक: 1 और 2

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा-अर्चना करें.'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें.अपनी सोच को बड़ा रखें.

कन्या - कन्या राशि के जातक कार्य-व्यवसाय से अपना जुड़ाव बढ़ाएंगे.अपने कला-कौशल और साहस से आप अपने लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे.भाई-बंधुओं की ओर से आपको मदद मिलेगी.वाणिज्यिक प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा.अपनों के साथ और विश्वास से आप उत्साहित रहेंगे.वित्तीय कार्यों में आप आगे रहेंगे . सामाजिक प्रयासों पर आपका जोर रहेगा.चर्चा और संवाद में सफलता मिलेगी.सलाह-सामंजस्य बनाए रखें.दान-धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ाएं.आपके संपर्क क्षेत्र का विस्तार होगा.बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी.पेशेवर कार्यों में शुभता का लाभ उठाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 2 और 5

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा-अर्चना करें.'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें.हर कार्य में पहल करने से न हिचकें.

तुला - तुला राशि वालों के लिए सहजता और सामंजस्यता से कार्य-व्यापार को आगे बढ़ाने का समय है.जीवन की दिशा तय करने में आपको मदद मिलेगी.अपनों के प्रति आपका प्रेम और स्नेह बढ़ेगा.सबके लिए आदर-सम्मान बनाए रखें.नए कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है.आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें.परिवार को पूरा समय दें . अपनों से मुलाकात बढ़ाएं.व्यक्तिगत मामलों में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा.प्रबंधन को बल मिलेगा और मेलजोल की भावना बढ़ेगी.कार्य, संपर्क और संवाद में बढ़त बनी रहेगी.

शुभ अंक: 2 और 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा-अर्चना करें.'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें.अपने व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं.

वृश्चिक - वृश्चिक राशि के जातक रचनात्मक विषयों को बढ़ावा देंगे.स्वजनों के साथ आपकी निकटता और संवाद बना रहेगा.घर-परिवार में सुख और सौख्य का वातावरण रहेगा.आपका खानपान भी बेहतर रहेगा.उन्नति और विस्तार के अवसरों को भुनाने में आप सफल रहेंगे.साझेदारी का भाव बनाए रखें.आपका कार्य प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा . आप अपने कला-कौशल से सभी को प्रभावित करेंगे.नए कार्यों से जुड़ने की संभावना है.हितलाभ में वृद्धि होगी.आप अपनों को कोई सुखद सरप्राइज दे सकते हैं.योजना के अनुसार कार्य करें और विनम्र व मधुर व्यवहार रखें.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: ब्राइट रेड

आज का उपाय: देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा-अर्चना करें.'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें.अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दें.

धनु - धनु राशि के जातक कार्य विस्तार और बजट संबंधी विषयों को प्राथमिकता देंगे.दूर देश के कार्यों में पहल कर सकते हैं.निवेश संबंधी गतिविधियों को बढ़ाएंगे.नौकरी में आपकी रुचि बनी रहेगी.रिश्तों को भुनाने के बारे में सोचेंगे.करियर और व्यापार में धैर्य बनाए रखें.रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.आपका संपर्क और संवाद बेहतर होगा.बड़प्पन से काम लें, क्योंकि कुछ मामले लंबित रह सकते हैं.विनम्रता बनाए रखें.न्यायिक मामलों में धैर्य से काम लें.विदेश यात्रा की संभावना है.

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा-अर्चना करें.'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें.नियमों और निरंतरता का पालन करें.

मकर - मकर राशि के जातक करियर और व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे.कारोबार में तेजी आएगी और कार्यक्षेत्र में परिस्थितियाँ आपके अनुकूल बनी रहेंगी.मुलाकातें सफल होंगी . योग्य व्यक्ति आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे.आप अपनी उपलब्धियों को बनाए रखने में आगे रहेंगे.हर ओर से इच्छित परिणाम मिलेंगे.मित्रों का साथ आपको उत्साहित करेगा.लाभ में सुधार होगा और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.आपका आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा.जिम्मेदार वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा.लाभ के अवसरों को भुनाएंगे और कार्य विस्तार के प्रयासों को बढ़ाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: भूरा

आज का उपाय: देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा-अर्चना करें.'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें.अपनी सक्रियता बढ़ाएं.

कुंभ - कुंभ राशि के जातक कारोबारी मुलाकातों में सक्रिय रहेंगे.पेशेवरों के लिए अवसर बढ़ेंगे.कामकाज में सहजता और सकारात्मकता बनी रहेगी.कार्य-व्यवसाय में आपको अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होंगे.आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में आगे रहेंगे.उचित प्रयासों को गति देंगे.प्रबंधन के कार्यों में संतुलन बढ़ेगा.संपर्क और संवाद बढ़ाने की भावना रहेगी.बड़प्पन से काम लें.परिजनों में स्नेह बना रहेगा.शुभ कार्यों को बढ़ावा देंगे.आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी.विभिन्न कार्यों में आपको समर्थन मिलेगा.कारोबार में पहल करने की कोशिश करेंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 8

शुभ रंग: बेबी ब्लू

आज का उपाय: देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा-अर्चना करें.'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें.जरूरतमंदों की मदद बढ़ाएं.

मीन - मीन राशि के जातक धार्मिक कार्यों और आयोजनों में प्रमुखता से शामिल होंगे.वातावरण आपके अनुकूल रहेगा.आपकी आस्था और विश्वास को बल मिलेगा.आर्थिक मामले आपके पक्ष में रहेंगे.उच्च शिक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे.आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.संबंधों का लाभ मिलेगा.आपसी सहजता बढ़ेगी.सभी मामलों में संतुलन बनाकर चलेंगे.योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे.लंबी दूरी की यात्रा की संभावना है.अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाएं.सभी मामले आपके पक्ष में बने रहेंगे.महत्वपूर्ण परिणामों को आप साधेंगे और लाभ में वृद्धि होगी.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा-अर्चना करें.'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें.अध्यात्म पर ध्यान दें.

---- समाप्त ----