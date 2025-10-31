scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Rashifal 1 नवंबर 2025: देवउठनी एकादशी पर मिथुन राशि वाले व्यापार में पाएंगे लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 1 नवंबर 2025, Horoscope Today: लंबी दूरी की यात्रा संभव है. लंबित योजनाओं में गति आएगी. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा. पेशेवर मामले सधेंगे.

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने में मददगार समय है. सत्ता एवं प्रशासन का सहयोग बना रहेगा. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. महत्वपूर्ण अनुबंध बनेंगे. करियर कारोबार से जुड़े जन अच्छा करेंगे. लक्ष्यों की प्राप्ति सहजता बढ़ेगी. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. कारोबारी पक्ष प्रभावशाली रहेगा. वचन बनाए रखेंगे. प्रबंधन में सफल रहेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. फोकस रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ राशि वालों का लाभ प्रतिशत बढ़ेगा, जानिए क्या है आपकी राशि का हाल 
मीन राशि वाले अपनों की खुशी का ध्यान रखेंगे, जानिए अन्य राशियों का हाल 
वृष राशि वालों का प्रशासनिक लाभ संवरेगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि 
महीने के आखिरी दिन कन्या राशि वाले जिम्मेदारियों को निभाएंगे बखूबी, जानें अन्य राशियों का हाल 
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें. अन्नकूट का भोग लगाएं. चर्चा में स्पष्ट रहें.
--------------------

वृष: वृष राशि के लोगों का कामकाज का स्तर संवार पर रहेगा. आसपास का वातावरण अनुकूल रहेगा. पेशेवरों का भरोसा बढ़ेगा. योग्यता के बल पर सफलता का परचम बुलंद रखेंगे. कार्ययोजनाओं में गति आएगी. पेशेवरों का फोकस बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. बड़े प्रयास फलित होंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. तेजी बढ़ाने का समय है. पैतृक मामलों मे सुधार होगा. प्रबंधकीय विषयों पर अमल बढ़ाएंगे. संवाद बेहतर रहेगा. सामंजस्य से काम लेंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें. अन्नकूट का भोग लगाएं. शनिदेव का स्मरण रखें. जिम्मेदार बनें.
-----------------

Advertisement

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को भाग्य की मदद से तेज सुधार के संकेत बने हुए हैं. दीर्घकालिक योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. बंधु बांधवों से मदद मिलेगी. उद्योग व्यापार से जुड़े जन अच्छा करेंगे. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. लंबित योजनाओं में गति आएगी. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा. पेशेवर मामले सधेंगे. संकल्प पूरा करें. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. संसाधनों में वृद्धि होगी. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. पुण्यार्जन बढ़ेगा. प्रतिस्पर्धा पर जोर होगा.

शुभ अंक: 1, 3, 5 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें. अन्नकूट का भोग लगाएं. शनिदेव की प्रिय वस्तुओं का दान करें. भक्तिभाव बढ़ाएं.
-----------------

कर्क: कर्क राशि के लोगों को महत्वपूर्ण कार्यों को सहज गति से आगे बढ़ाना चाहिए. कामकाज की स्थिति अच्छी रहेगी. अप्रत्याशित लाभ में वृद्धि की संभावना है. आवश्यक कार्यों में निरंतरता बढ़ाएंगे. परिजनों का सहयोग पाएंगे. सूझबूझ और धैर्य से कार्य बनेंगे. अपनों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. जल्द भरोसे की आदत से बचेंगे. नियम अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विनम्र व संतुलित रहेंगे. स्वास्थ्य से समझौता न करें.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

Advertisement

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें. अन्नकूट का भोग लगाएं. हनुमानजी की पूजा दर्शन करें. सीख सलाह सुनें.
-------------------

सिंह: सिंह राशि के जातकों की कार्ययोजनाएं बेहतर गति पाएंगी. उपलब्धियां उत्साहित रखेंगी. करियर कारोबार में लाभ बढ़ेगा. विषयों को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी. उद्योग व्यापार को मजबूती देंगे. बड़े प्रयास सधेंगे. कामकाजी परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी. श्रेष्ठजनों से भेंट होगी. घर परिवार का साथ सहयोग बना रहेगा. योजनाओं को गति देंगे. भूमि भवन के मामले संवरेंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: जामुनी

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें. अन्नकूट का भोग लगाएं. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें. साझीदारी में तेजी रखें.
-------------------

कन्या: कन्या राशि के लोगों को कर्मठ बने रहना चाहिए. परिश्रम और सूझबूझ से बेहतर परिणाम बनेंगे. विपक्ष के प्रति कठोर रहेंगे. पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों में गति लाएंगे. कामकाजी संबंधों को मजबूती मिलेगी. रिश्ते बेहतर बनेंगे. सेवा व्यवसाय से जुड़े मामलों में गति आएगी. उम्मीद से बेहतर परिणाम बनेंगे. निजी जीवन में सफलता मिलेगी. नियम अनुशासन रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. साझा मामले सहज रहेंगे. लोगों का साथ और विश्वास पाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 3, 5 और 8

शुभ रंग: समुद्री नीला

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें. अन्नकूट का भोग लगाएं. शनिदेव का स्मरण रखें. बहकावे में न आएं.
------------------

तुला: तुला राशि के जातकों को मन की करने का समय बना हुआ है. आसपास की स्थितियां अधिक सकारात्मक होंगी. उत्साह से कार्य करेंगे. अध्ययन में आगे रहेंगे. सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से लक्ष्य साधेंगे. कार्य विस्तार में सफल रहेंगे. करियर व्यापार अच्छा रहेगा. प्रतियोगिता में शामिल होंगे. खर्च पर नियंत्रण रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. श्रेष्ठ प्रयासों से सभी प्रभावित होंगे. विनम्र रहेंगे. संतान से सुखद समाचार मिल सकता है. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. नवीनता पर जोर देंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें. अन्नकूट का भोग लगाएं. शनिदेव के लिए पीपल पेड़ के तले दीया जलाएं. नवग्रह पूजा करें.
------------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को सोच विचार कर आगे बढ़ना चाहिए. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें. क्षमाभाव बनाए रखें. परिवार से जुड़े विषयों को बढ़ावा मिलेगा. व्यक्तिगत विषयों की ओर रुझान होगा. सुख सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. भौतिक वस्तुओं पर फोकस रखेंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएंगे. आवश्यक विषयों में सक्रियता बनी रहेगी. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. सफलता संवार पर रहेगी. आस्था विश्वास से कार्य करेंगे. करीबियों से स्मरणीय पल बनेंगे. संस्कार परंपरा पर फोकस बढ़ाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 3, 8 और 9

शुभ रंग: मडकलर

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें. अन्नकूट का भोग लगाएं. हनुमानजी के दर्शन करें. नवग्रह पूजा करें. समता का भाव रखें.
-----------------

धनु: धनु राशि के जातकों के घर परिवार में हर्ष उमंग उत्साह बना रहेगा. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. सामाजिक कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी. सहकारिता संपर्क पर जोर देंगे. वाणिज्यिक प्रदर्शन संवार पर रहेगा. पारिवारिक विषयों में रुचि बनाए रखेंगे. सभी से सामांजस्य बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. संवाद संचार बेहतर रहेगा. भावनाओं पर अंकुश रखेगे. सूचना जानकारी जुटाने पर जोर रहेगा. बंधु बांधवों से करीबी बढ़ेगी. प्रबंधन के कार्य सधेगे.

शुभ अंक: 1, 3 और 8

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें. अन्नकूट का भोग लगाएं. भक्तिभाव बढ़ाएं. शनिदेव की वस्तुओं का दान करें. कमजोरों को संबल दें.
-----------------

मकर: मकर राशि के लोगों को करियर कारोबार में पहल रखनी चाहिए. वाणी व्यवहार में भव्यता बढ़ेगी. घर परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा. कुल कुटुम्बियों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे. आनंद के अवसर बढ़ेंगे. श्रेष्ठ जनों का आगमन संभव है. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. परिजनों का सहयोग बना रहेगा. चहुंओर शुभता के संचार रहेगा. स्मरणीय पल साझा करेंगे. भव्यता बढ़ेगी. धन संपत्ति के कार्यों से जुड़ेंगे. समता का भाव रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 3 और 8

शुभ रंग: नीलम समान

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें. अन्नकूट का भोग लगाएं. भगवान शिव के अंशावतार हनुमानजी की पूजा करें. कर्मफल देने वाले शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. नवग्रह पूजा करें. भव्यता बढ़ाएं. मदद का भाव रखें.
------------------

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को घर में अपनों के साथ वक्त बिताना चाहिए. संबंध मधुर बनाने की कोशिश होगी. सहजता से आगे बढ़ेंगे. तेज सकारात्मक बदलाव बनाए रखेंगे. रचनात्मकता को बल मिलेगा. चीजों को नए ढंग से देखने की समझ बढ़ेगी. जीवनशैली संवार पाएगी. सभी का मान सम्मान करेंगे. स्वाभिमान से कार्य करेंगे. शुभकर प्रस्ताव मिलेंगे. बड़े प्रयासों को गति देंगे. आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. अपनों के साथ स्मरणीय पल साझा करेंगे. श्रेष्ठता पर जोर देंगे. शुभ कार्यों में सक्रियता से जुटेंगे.

शुभ अंक: 1, 3 और 8

शुभ रंग: नीला

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें. अन्नकूट का भोग लगाएं. न्यायदेव शनिदेव की प्रिय वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. सृजनशीलता बनाए रखें.
--------------------

मीन: मीन राशि के लोगों को आर्थिक उन्नति के प्रयासों में धैर्य से काम लेना चाहिए. निवेश के मामलों में गति बनी रहेगी. महत्वपूर्ण लेनदेन में सजगता रखें. आय-व्यय बढ़ा हुआ रहेगा. लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं. रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंट संवाद में सहजता रखेंगे. प्रलोभन में न आएं. नीति नियमों का पालन करेंगे. संबंधियों का मान सम्मान रखेंगे. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे. अपनों से सीख सलाह रखेंगे. अतिथि का सम्मान करेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: पीतवर्ण

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें. अन्नकूट का भोग लगाएं. शनिदेव की वस्तुओं का दान बढ़ाएं. विनय विवेक रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement