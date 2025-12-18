scorecardresearch
 
Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या से इन राशियों का बढ़ेगा बैंक-बैलेंस! गुरु-शुक्र बनाएंगे ये शक्तिशाली योग

Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या का स्नान और दान 19 दिसंबर को किया जाएगा. इसी दिन शुक्र-गुरु की युति भी होने जा रही है जिससे षडाष्टक योग का निर्माण होगा. इस शुभ संयोग से कई राशियों की किस्मत चमकेगी.

पौष अमावस्या पर बनेगी गुरु-शुक्र की शुभ युति (Photo: Pixabay)
Paush Amavasya 2025: 19 दिसंबर यानी कल साल की आखिरी अमावस्या मनाई जाएगी. सालभर में कुल 12 अमावस्या आती है और हर अमावस्या का महत्व अलग अलग होता है. इस दिन पितरों का तर्पण और स्नान-दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, वर्ष की यह आखिरी अमावस्या कई शुभ संयोगों से शुरू होगी. दरअसल, इस दिन  देवगुरु बृहस्पति-शुक्र एक दूसरे से 150 डिग्री पर बैठे होंगे, जिससे षडाष्टक योग का निर्माण होगा. यह योग 19 दिसंबर की सुबह 7 बजकर 12 मिनट पर बनेगा. 

ज्योतिष विशेषज्ञों के मुताबिक, इस वक्त देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री हैं और इस राशि में जून 2026 तक गुरु इसी अवस्था में बैठे रहेंगे. ऐसे में गुरु-शुक्र की शुभ स्थिति से षडाष्टक राजयोग का निर्माण होने जा रहा है, जिससे कई राशियों को लाभ होगा. आइए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे में जिनके पौष अमावस्या से अच्छे दिन शुरू होने जा रहे हैं. 

मेष

पौष अमावस्या पर षडाष्टक योग बनने से मेष राशि वालों को आर्थिक कार्यों में नए अवसर प्राप्त होंगे. नौकरी और व्यापार में लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं. अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक रूप से भी स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. यात्रा के योग बन सकते हैं, जो लाभकारी रहेंगे.

कर्क

पौष अमावस्या पर बनने जा रहे षडाष्टक योग से कर्क राशि वालों को धन और करियर दोनों में लाभ होगा. निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. पुराने लेन-देन से जुड़ी समस्याएं सुलझेंगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

धनु

धनु राशि वालों के लिए भी पौष अमावस्या बहुत ही खास मानी जा रही है. यह समय बदलाव का वक्त माना जा रहा है. नौकरी में पदोन्नति या स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं. पारिवारिक जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी. मानसिक तनाव कम होगा.

---- समाप्त ----
