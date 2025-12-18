scorecardresearch
 
Paush Amavasya 2025: कल की पौष अमावस्या बेहद खास, इन 5 चीजों के दान से बदलेगा भाग्य

Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या पर पवित्र स्नान, काले तिल से तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान करना शुभ माना जाता है. इससे पितृदोष शांत होता है, पाप नष्ट होते हैं और सुख-समृद्धि प्राप्त होती है. इस दिन दान का खास महत्व है.

पौष अमावस्या पर दान का है खास महत्व.(Photo: Pixabay)
पौष अमावस्या पर दान का है खास महत्व.(Photo: Pixabay)

Paush Amavasya 2025: हिंदू धर्म में पौष अमावस्या को बेहद शुभ तिथि माना गया है. इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण, दान-पुण्य और पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि इन कार्यों से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं. साथ ही इस दिन किए गए धार्मिक कर्मों से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को पाप, आर्थिक क्षति और ऋण जैसी परेशानियों से राहत मिलती है. 

पौष अमावस्या पर दान का महत्व और भी बढ़ जाता है. यदि कोई व्यक्ति पितृदोष, कर्ज या लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान है, तो इस शुभ तिथि पर कुछ विशेष वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पौष अमावस्या पर किया गया दान जीवन में चल रही नकारात्मक परिस्थितियों को दूर करता है. इससे पितृदोष शांत होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है. 

कल है पौष अमावस्या

इस वर्ष आने वाली पौष अमावस्या 2025 की अंतिम पौष अमावस्या होगी. यह शुभ तिथि शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को पड़ेगी. ऐसे में इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है. आइए जानते हैं कि पौष अमावस्या के मौके पर किन-किन वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से शुभ और फलदायी माना जाता है. 

काले तिल का दान 
पितरों की आराधना में काले तिल का विशेष स्थान होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, काले तिल से किया गया तर्पण सीधे पितृलोक तक पहुंचता है, जिससे पितृ संतुष्ट होते हैं. इससे न केवल पितृदोष शांत होता है, बल्कि अकाल मृत्यु से जुड़े दोषों से भी मुक्ति मिलने की मान्यता है. 

अन्न का दान

शास्त्रों में अन्न दान को महादान कहा गया है, इसलिए पौष अमावस्या के दिन इसका महत्व और भी बढ़ जाता है. इस दिन अन्न का दान करने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और जीवन में चल रही आर्थिक परेशानियां, कर्ज और अन्य समस्याएं दूर होती हैं. इसी कारण पौष अमावस्या पर चावल, जौ, गेहूं और अन्य अनाज का दान अत्यंत शुभ माना गया है. 

गुड़ का दान 

पौष अमावस्या के अवसर पर गुड़ का दान भी विशेष फलदायी माना जाता है. ऐसा करने से कुंडली में सूर्य और गुरु की स्थिति मजबूत होती है, जिससे भाग्य का उदय होता है. व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है और कार्यक्षेत्र या करियर से जुड़ी बाधाएं दूर होने लगती हैं. 

कंबल का दान

चूंकि पौष का महीना कड़ाके की ठंड से जुड़ा होता है, इसलिए इस दिन गर्म कपड़े और कंबलों का दान करना भी बहुत पुण्य का काम माना गया है. किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को इन वस्तुओं का दान करने से जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता आती है. 

---- समाप्त ----
