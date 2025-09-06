Chandra Grahan 2025 Live Updates: कल लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें- भारत में सूतक काल मान्य होगा या नहीं

Chandra Grahan 2025 Live Updates: साल 2025 का दूसरा आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगने वाला है. चंद्र ग्रहण से ही पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है, जो कि एक दुर्लभ संयोग है. यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा. भारतीय समयानुसार, चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को रात 09.58 बजे आरंभ होगा और रात 01.26 बजे ग्रहण की समाप्ति होगी. इस बीच रात 11.42 बजे आसमान में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा. आइए इस चंद्र ग्रहण से जुड़े और भी कई ताजा और महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताते हैं. aajtak.in पर पढ़ें चंद्र ग्रहण से जुड़ी सभी अपडेट्स...