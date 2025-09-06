scorecardresearch
 
Chandra Grahan 2025 Live Updates: कल लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें- भारत में सूतक काल मान्य होगा या नहीं

aajtak.in | नई दिल्ली | 06 सितंबर 2025, 6:41 PM IST

Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को रात 09.58 बजे आरंभ होगा और रात 01.26 बजे ग्रहण की समाप्ति होगी. चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले दोपहर को 12.57 बजे शुरू हो जाएगा. यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो कुंभ राशि और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में लगने वाला है.

Chandra Grahan 2025 Live Updates: साल 2025 का दूसरा आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगने वाला है. चंद्र ग्रहण से ही पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है, जो कि एक दुर्लभ संयोग है. यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा. भारतीय समयानुसार, चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को रात 09.58 बजे आरंभ होगा और रात 01.26 बजे ग्रहण की समाप्ति होगी. इस बीच रात 11.42 बजे आसमान में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा. आइए इस चंद्र ग्रहण से जुड़े और भी कई ताजा और महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताते हैं. aajtak.in पर पढ़ें चंद्र ग्रहण से जुड़ी सभी अपडेट्स...

6:41 PM (10 मिनट पहले)

दुनिया की 85% आबादी देखेगी चंद्र ग्रहण का नजारा

Posted by :- Sumit kumar

यह चंद्र ग्रहण पूरी दुनिया की लगभग 85% आबादी को दिखाई देगा. चंद्र ग्रहण भारत के अलावा एशिया, अफ्रीका यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका जैसी जगहों पर दिखाई देगा.

6:37 PM (15 मिनट पहले)

पितृपक्ष के संयोग में लग रहा चंद्र ग्रहण

Posted by :- Sumit kumar

रविवार, 7 सितंबर को लगने जा रहा चंद्र ग्रहण इसलिए भी खास है, क्योंकि इसी दिन पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है. इस बार पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू होंगे और 21 सितंबर को इसका समापन होगा. 21 सितंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगेगा.

6:31 PM (20 मिनट पहले)

भारत में कहां-कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण?

Posted by :- Sumit kumar

साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत के कई विभन्न शहरों में दिखाई देगा. राजधानी दिल्ली सहित चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ , मुंबई, अहमदाबाद, पुणे,  चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि,  कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहटी, भोपाल, नागपुर और रायपुर जैसे कई शहरों के लोग चंद्र ग्रहण का नजारा दिखाई देगा. लेकिन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के लोग इसे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहां चांद के निकलने से पहले ही ग्रहण समाप्त हो जाएगा.

6:26 PM (25 मिनट पहले)

चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब शुरू होगा?

Posted by :- Sumit kumar

साल का आखिरी चंद्र ग्रहण रविवार, 7 सितंबर को रात 09.58 बजे आरंभ होगा और रात 01.26 बजे ग्रहण की समाप्ति होगी. चूंकि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है. इसलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर को 12.57 बजे शुरू हो जाएगा.

