नवरात्रि विशेष: पौराणिक देवी, भारत माता से मदर इंडिया तक... क्या है शक्ति जिसकी मौजूदगी हर आदमी-औरत में एक जैसी है

सनातन परंपरा की सबसे पहली और सबसे मूल विचारधाराओं में से एक जरूरी विचार शक्ति हो सकता है. शक्ति यानी ताकत, सक्षमता, ऊर्जा इसे और गहराई से साथ ही अध्यात्म से जोड़कर देखें तो कई शब्द भी इसके आस-पास ही मिलेंगे. जैसे चेतना, प्राण, आधार, आत्मा और भी बहुत कुछ.

लेकिन यह शक्ति है क्या और यह नारी तत्व से कैसे जुड़ जाता है. जाहिर है शक्ति की देवी दुर्गा की पूजा पर आधारित पर्व की शुरुआत जब आज से हो रही है तो यह इस समय का सबसे प्रासंगिक प्रश्न बन जाता है. क्या शक्ति को सरल भाषा में बिना किसी दिव्यता की चादर में लपेटे और आसानी से वर्णन किया जा सकता है? क्योंकि शक्ति की पौराणिक व्याख्या जटिल होती जाती है. सनातन परंपरा में शक्ति ही ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और संहार के लिए उत्तरदायी है. इन तीनों कार्यों की व्याख्या बड़े कैनवस पर करना बहुत मुश्किल होता जाता है.

क्या है सृष्टि, पालन और संहार?

साधारण भाषा में समझें. बर्फ के पिघलने में जो ऊष्मा खर्च हो रही है वही शक्ति है. इस पिघलने से बहकर आई नदी का वेग और उसकी धारा भी शक्ति है. यह धारा जरूरत से ज्यादा हो जाए और आसपास की मिट्टी को बहा ले जाए, और बाढ़ ला दे तो यह बाढ़ भी इसकी शक्ति है. इस तरह बर्फ के पिघलने से नदी बनने में शक्ति ने एक नई सृष्टि या नई रचना की. इसके कारण नदी बहकर आई और उसने खेतों को सींचा, जीवों को जीवन दिया, प्यास बुझाई यह पालन है और जब इसी नदी में बाढ़ आ गई तो ऐसा माना जाए कि शक्ति ने संहार किया.

प्राचीन इतिहास में भी मां के रूप में मिलती है शक्ति की मौजूदगी

शक्ति सनातन परंपरा की सबसे मूलभूत अवधारणाओं में से एक है. यह दिव्य नारीत्व का प्रतीक है और सामान्यतः मातृदेवी से जुड़ी हुई है. हजारों वर्षों से सनातन परंपरा का हिस्सा रही शक्ति की अवधारणा की जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता तक जाती हैं. पुरातत्वविदों ने वहां विभिन्न प्राचीन कलाकृतियों की खोज की है, जो मातृदेवी की पूजा को दर्शाती हैं. ऋग्वेद, जो कि हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है इसमें भी शक्ति का उल्लेख है, जहां इसे ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में बताया गया है.

शाक्त संप्रदायों का उदय और शक्ति पूजा

फिर भी, शक्ति को दिव्य नारीत्व के एक विशिष्ट रूप के रूप में पूजना हिंदू इतिहास के बाद के चरणों में प्रचलित हुआ. विशेष रूप से, मध्यकाल में शाक्त संप्रदायों के उदय के साथ, इसे प्रमुख देवी के रूप में व्यापक रूप से पूजा जाने लगा. सनातन परंपरा के अनुसार, देवी शक्ति सामान्यतः सृजनात्मक ऊर्जा से जुड़ी हुई है और ब्रह्मांड की सृष्टि तथा संहार के लिए उत्तरदायी मानी जाती है. शक्ति विभिन्न देवियों के रूप में प्रकट होती है, जो तत्वों और भूमिकाओं की व्यापक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती हैं.

हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे एक शक्तिशाली, गतिशील शक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है, जो ब्रह्मांड को आगे बढ़ाती है. सृजनात्मक शक्ति के रूप में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण प्रकटीकरण मातृदेवी के रूप में है, जो हिंदू धर्म का एक आवश्यक अंग है. यह दिव्य नारीत्व के पोषणकारी और जीवन-दायी स्वरूप का प्रतीक है.

मातृदेवी को अक्सर एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करती है. यह जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों से जुड़ी हुई है. इसके पोषणकारी और रक्षात्मक गुण इसे करुणा, प्रेम और बल का प्रतीक बनाते हैं, जो मातृत्व के आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हैं.

रंगोली की छवियों में शक्ति की मौजूदगी

लोग देवी की पूजा उनकी शक्ति के लिए करते हैं, लेकिन साथ ही सृजनात्मक ऊर्जा के लिए भी, जैसा कि विभिन्न सांस्कृतिक और कलात्मक अभ्यासों में झलकता है, जैसे कि सुंदर और जटिल रंगोली डिज़ाइन. ये डिज़ाइन रंगीन रेत, चावल और फूलों की पंखुड़ियों से जमीन पर बनाए जाते हैं. कई रंगोली डिज़ाइनों में लक्ष्मी या दुर्गा जैसी पूजित देवियों की छवियां होती हैं. इन्हें घर में दिव्य नारीत्व का स्वागत करने और सम्मान करने का माध्यम माना जाता है. इसी प्रकार, नवरात्रि का उत्सव दुर्गा देवी के विभिन्न रूपों की पूजा को समर्पित है. नौ रात्रियों तक चलने वाला यह त्योहार उपवास, पूजा और अन्य अनुष्ठानों से भरा होता है, जो देवी को समर्पित होते हैं.

हिंदू अभ्यासों और अनुष्ठानों में शक्ति की पूजा बहुत जरूरी है. आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, शक्ति कुंडलिनी ऊर्जा से जुड़ी हुई है, जो हिंदू शिक्षाओं के अनुसार, रीढ़ की हड्डी के मूल में निष्क्रिय पड़ी रहती है और विभिन्न आध्यात्मिक अभ्यासों से जागृत की जा सकती है. दूसरी ओर, यज्ञ एक पूजा का तरीका है जिसमें देवी को पवित्र अग्नि में भेंट चढ़ाई जाती है और प्रार्थना की जाती है.

एक अन्य उदाहरण तंत्र का है, जो शक्ति पूजा से निकटता से जुड़ा हुआ है. तंत्र एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो नारीत्व की दिव्य शक्ति का उपयोग परिवर्तन और आत्म-विकास के लिए करता है. इसमें ध्यान, श्वास-क्रिया और कल्पना का सहारा लिया जाता है, ताकि कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत किया जाए और आध्यात्मिक उन्नति की ओर निर्देशित किया जाए.

मातृ शक्ति की परिचायक हैं मदर इंडिया जैसी फिल्में

शक्ति ने विशेष रूप से भारत में संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है, जहां दिव्य नारीत्व को स्त्री सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है. बॉलीवुड में कई फिल्में नारी ऊर्जा की शक्ति और बल को सामने रखती हैं. फिल्म "मदर इंडिया' को ही देखें जो एक महिला के संघर्ष की कहानी है, जो विपरीत परिस्थितियों में अपने बच्चों को पालती है. ऐसी कई फिल्में हैं जहां नारी को शक्ति का प्रतीक बताकर सामने रखा गया है. विद्या बालन की फिल्म कहानी, रानी मुखर्जी की फिल्म मिसेज चैटर्जी ऐसी ही फिल्में हैं. शक्ति के रूप में महिलाओं का ये संघर्ष किसी विलेन से सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं है, बल्कि ये उनकी मानसिक शक्ति का भी परिचायक है.

भारत माता की अवधारणा

भारत में ही जब अंग्रेजी दासता के खिलाफ क्रांति हुई तो समूचे देश का स्त्रीत्व करण किया गया. मातृभूमि वाली भावना बलवती हुई और समूचे देश को भारत माता कहा गया. प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू डिस्कवरी ऑव इंडिया में जिक्र करते हैं, 'मैंने किसानों, मजदूरों और हर एक उस वर्ग से पूछा जो इस देश को अपनी मेहनत से सजा और संवार रहा है कि वह किस भारत माता की जय बोलते हैं. कुछ ने कहा इस मिट्टी की, कुछ ने कहा देश की, इसी तरह सबने अलग-अलग जवाब दिए. उनके जवाबों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत माता इस देश का हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति और हर एक बालक-बालिका है.



यहां भारत माता स्त्री होते हुए बिना लिंगभेद के पूरे समाज का ही प्रतिनिधित्व करती हैं यही शक्ति का असली स्वरूप है.

हमारे आस-पास है शक्ति का आवरण

अब जब हम अपने रोज के जीवन पर गौर करें तो हम हर ओर शक्ति से घिरे हुए हैं. शक्ति का यह स्वरूप देवियों के ही समूह के रूप में सामने आता है. प्रकृति की शक्ति प्राकृतिक है. जिस धरती पर हम रहते हैं वह भी देवी है. सुबह उठते हैं तो सूर्य की पहली किरण का नाम ऊषा देवी है. स्नान की देवी गंगा हैं. भोजन की देवी अन्नपूर्णा हैं. विश्राम करते है, नींद लेते हैं तब निद्रा देवी सारी थकान उतार देती हैं. संध्या शाम की देवी हैं. मां, पत्नी, बहन, पुत्री सभी देवियों का स्वरूप हैं और यही शक्ति है.

हालांकि, कई जगहों पर शक्ति को पितृसत्ता के विरुद्ध स्त्री बल और प्रतिरोध के प्रतीक के तौर पर देखते हैं, लेकिन असल में शक्ति आधरभूत संरचना का प्रतीक है. वैसे भी, शक्ति का प्रतीकात्मक मूल्य भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसने समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को उजागर किया है और नवरात्र जैसे त्योहारों ने इस मूल्य को स्थापित किया है कि शक्ति भले ही पुरुषों की भुजाओं में हो, लेकिन उसका वास्तविक केंद्र स्त्री ही है. पुरुषों के बाहुबल में मौजूद शक्ति का नाम भी विजया है, जो देवी का ही नाम है, इसलिए शक्ति की देवी के रूप में देवी दुर्गा को पूजे जाने की परंपर जारी है.

---- समाप्त ----