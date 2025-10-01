नर की जगह कैसे होने लगी नारियल की बलि... पूजा-पाठ में क्या है इस फल का महत्व

सनातनी और हिंदू सभ्यता में पूजा-पाठ की बात होती है तो एक फल की मौजूदगी बड़ा ही प्रभाव डालती है. ईश्वर को अर्पित करना हो, हवन की पूर्णाहुति देनी हो या किसी मंदिर का प्रसाद हो. नारियल ऐसा फल है जो अनायास ही पूजा-पाठ जैसी पवित्र गतिविधियों का पर्याय बन जाता है. नारियल का वृक्ष जितनी ऊंचाई लिए दिखता है, इसके इतिहास और महत्व की जड़ें उससे कहीं अधिक गहराई तक ले जाती हैं.

मलेशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया (भारत सहित), इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी तथा अनेक प्रशांत द्वीप-समूह ऐसे हैं जहां तक नारियल का साम्राज्य फैला हुआ है और यह सभी देश नारियल के मूल निवास वाले इलाके माने जाते हैं. इस वृक्ष का जिक्र पुरातात्विक खुदाइयों की गहराइयों से लेकर शिलालेखों की न पढ़ी जा सकने वाली लिपियों तक में है. संस्कृत ग्रंथों में यह धार्मिक भी है, कृषि और आयुर्वेदिक रूपों में भी है और ऐतिहासिक अभिलेखों को देखेंगे तो चीन, अरब और इटली के यात्रियों तक यात्रा-वृत्तांतों में इसके किस्से भरे पड़े हैं.

नारियल का इतिहास

नारियल का पहला संदर्भ 1030 ईस्वी में अल-बरुनी के लेखों में नजर आता है. वहीं इब्न बतूता (1333) अपनी यात्रा-कथा में दर्ज करते हैं कि 'यह अमृत-तुल्य फल शहद उत्पन्न करता है, जिसे भारत, यमन एवं चीन के व्यापारी लालच से खरीदते हैं और अपने देशों में ले जाकर इससे स्वादिष्ट मिठाइयां बनाते हैं.'

साहसी नाविक यात्राओं के लिए मशहूर वेनिस के मार्को पोलो (1254-1324 ईस्वी) पर नारियल का ऐसा गहरा असर था कि, सुमात्रा, भारत और निकोबार द्वीपों में इसे पाकर उसने इसे “फिरौन का नट” कह दिया था. मिस्र के प्राचीन शासकों के लिए भी यह पसंदीदा फल रहा है.

भारत की पावन भूमि में इसे ‘कल्पवृक्ष’ जैसा कहा गया है. हालांकि कल्पवृक्ष होने का दावा हारसिंगार का भी है. कल्पवृक्ष वह पौराणिक वृक्ष है जो हर मनोकामना को साकार कर देता है. संस्कृत साहित्य की अमूल्य रचनाओं में इस नारियल की चमत्कारिक शक्तियों का विस्तार से वर्णन है. यह स्वास्थ्य, धन वर्षा, संतान प्राप्ति का आशीष और समृद्धि देने वाला फल भी माना जाता है. कहते हैं कि यह समुद्र-मंथन से निकला फल है.

ऋषि विश्वामित्र की कथा से जुड़ा है नारियल

भारतीय पौराणिक कथाओं में इसकी उत्पत्ति का श्रेय ऋषि विश्वामित्र को दिया गया है. उन्होंने अपने मित्र राजा त्रिशंकु को इस पेड़ के जरिए सहारा दिया. क्योंकि इंद्र ने जबरन स्वर्ग भेजे जा रहे त्रिशंकु को अपने बल से धकेल दिया था. तब विश्वामित्र ने उन्हें सहारे के लिए जिस ऊंचे ताड़ का प्रयोग किया वही आगे चलकर नारियल का पेड़ बन गया. त्रिशंकु का मस्तक ही इसका फल है, उनकी दाढ़ी और बालों से नारियल की जटा बनी और इस तरह एक मनुष्य का मुख एक फल बन गया.

नारियल को लेकर केरल में भी एक मजेदार लोककथा मशहूर है. एक मछुआरा था. उसके जाल में कभी मछली न फंसती थी, जिससे गांव वाले उसका हंसी-मजाक उड़ाते थे. बहुत परेशान होकर वह एक जादूगर के पास गया. जादूगर ने उसे ऐसी विद्या सिखा दी, जिसके जरिए वह अपना सिर अपने धड़ से अलग कर सकता था. शाम के समय समुद्र तट की एक गुफा में छिपकर वह अपना सिर अलग करके समुद्र में कूद जाता. बिना सिर का शरीर पानी में तैरता. मछलियां इस पर बहुत आकर्षित हो जातीं और कुछ मछलियां उसके गले में घुस जातीं. तट पर लौटकर वह मछलियां निकालता, सिर जोड़ता और गर्व से गांव वालों को दिखाता.

गांव वाले हैरान! बिना जाल के इतनी मछलियां कैसे?

एक दिन एक लड़का उसके पीछे गया. उसने देखा कि मछुआरा सिर को गुफा में फेंककर जाता है. लड़के ने सिर खोजा और उसे झाड़ियों में फेंक दिया. इससे मछुआरे का जादू खत्म हो गया और वह समुद्र में डूब गया. कुछ दिनों बाद झाड़ी में ऊंचा ताड़ उग आया. उस पर फल लगे, और हर फल पर एक चेहरा जैसा निशान था. इस तरह नारियल का पेड़ पैदा हुआ.

पुराणों में नारियल का जिक्र अलग-अलग कथाओं में है. महाभारत, रामायण, जातक कथाएं, आयुर्वेद, यात्रा वर्णन और संस्कृत साहित्य में नारियल की बहुत चर्चा है. श्रीलंका की महावंश (दूसरी-तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व) में भी इसका उल्लेख है. नारियल को 'श्रीफल' कहते हैं, यानी भगवान का फल. यह पूजा का खास हिस्सा है. गुजरात और मैसूर में इसे घर का देवता माना जाता है.

छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी भारत के कई इलाकों में नारियल कम जाना जाता था, लेकिन अग्नि-ब्रह्म पुराण के समय में यह जरूरी हो गया. शायद तब नारियल का जल देवताओं को नहलाने के लिए इस्तेमाल होने लगा था. नारियल जन्म, विवाह, मृत्यु जैसे जीवन के बदलावों, रस्मों, परिवार-सामाजिक-धार्मिक मौकों में जुड़ा रहता है. यह उर्वरता, लोक संस्कृति, निषेध, टोटम और विश्वासों से भरा है. जहां नारियल न हो, वहां भी पूजा अधूरी मानी जाती है.

मंदिरों के प्रसाद में सबसे प्रसिद्ध है नारियल

मंदिरों में नारियल चढ़ाना सबसे पसंदीदा भेंट है. इसे तोड़कर देवता के सामने रखते हैं, फिर प्रसाद बांटते हैं. दक्षिण भारत में पुजारी नारियल को तोड़े बिना स्वीकार नहीं करते. नारियल के बाहर का खोल अहंकार का प्रतीक है. तोड़ने से अहंकार जाता है. अंदर का हिस्सा मन सफेद और कोमल हो जाता है, जैसे शुद्ध हो. भक्ति का मीठा रस पानी की तरह बहता है.

नारियल की तीन आंखें भूत, वर्तमान, भविष्य या सत्व, रजस, तमस गुणों का प्रतीक है. हरा नारियल हिंदू रस्मों का आधार है. विवाह आदि में पंडाल के सामने मिट्टी के कलश में जल भरकर रखते हैं. सूखा नारियल सामाजिक-धार्मिक कामों में प्रयोग होता है और बिना छिलका वाला सूखा नारियल भद्रकाली पूजा में सिर का प्रतीक है, जो बलि के तौर पर इस्तेमाल होता है.

पौराणिक मिथकों में है कि ऋषि बलि के जरिए बुरी और नकारात्मक शक्ति को दूर भगाते थे. बाद में अहिंसा और दया हावी हो गई और इस तरह नरबलि, अजबलि की जगह श्रीफल बलि का विकल्प आया.

तंत्र में महाविद्या के दो कुल हैं. एक श्रीकुल और दूसरा काली कुल. श्रीकुल की देवियां सात्विक हैं और काली कुल की तामसिक. तामसिक देवियों की पूजा में बलि अभी भी अनिवार्य है, लेकिन श्रीकुल की देवियों में नारियल बलि ही मान्य है. मध्य प्रदेश में कोल लोग नारियल को खोपड़ी मानकर ही देवियों को चढ़ाते हैं. यहां स्थानीय देवियां कलिमाई, खेरमाई, मरिदेवी, शारदामाई, बाघदेवो, हरदुल बाबा आदि को नारियल की ही भेंट चढ़ती है.

कैसे बलि फल बन गया नारियल

नारियल को बलि के रूप में मान्यता देने का श्रेय विश्वामित्र की ही कथा से आता है. जब विश्वामित्र का इंद्र से त्रिशंकु को लेकर विवाद हुआ तब इस विवाद से सारी त्रिलोकी खतरे में पड़ गई. इस विवाद को सुलझाने के लिए विश्वामित्र को ब्रह्नर्षि पद की मान्यता दी गई. वहीं, जब वह नई सृष्टि बनाने के लिए शरीर रचना करने लगे थे तो उसे रोकने के लिए कहा गया. विश्वामित्र अभी कपाल ही बना पाए थे. जिसमें चेहरे का आकार उभर कर आ चुका था, लेकिन ब्रह्माजी की आज्ञा से इसे रोक दिया गया, लेकिन उनके कपाल को श्रीफल की संज्ञा दी गई और ऋषि विश्वामित्र के कहने पर ही इसे बलि के स्थान पर विकल्प के तौर पर चुना गया. तब से ही नारियल पूजा आदि में तोड़ कर प्रसाद के रूप में चढ़ने लगा.

ज्वाला देवी की कथा में नारियल

नारियल की एक कथा ज्वाला मां के दरबार की भी मिलती है. मां का एक भक्त था ध्यानू. लोककथा में दर्ज है कि एक बार अकबर ने उससे भक्ति की परीक्षा देने के लिए कहा. अकबर ने ध्यानू के घोड़े का सिर कटवा लिया और बोला कि अपनी मां से कहो कि इसे जिंदा कर दें. ध्यानू ने 9 दिन तक मां से प्रार्थना की लेकिन जब मां ने नहीं सुनी तो ध्यानू भक्त उठे और बोले- मां मेरी भक्ति और तेरी शक्ति दोनों दांव पर लगी है. अगर तुम मेरी नहीं सुनती तो मैं भी आपके चरणों में अपना शीष चढ़ा रहा हूं. ऐसा कहते हुए ध्यानू ने अपनी गरदन पर तलवार चला दी. इतने मां प्रकट हो गईं. उन्होंने ध्यानू का सिर कटने से बचा लिया और घोड़े का सिर भी जोड़ दिया. यह सब देखकर अकबर भी मां के चरणों में नतमस्तक हो गया.

उधर, ध्यानू ने मां से प्रार्थना करते हुए कहा- हे मां, अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा मत लिया करो. सभी ऐसी परीक्षा नहीं दे पाएंगे. तब मां ज्वाला ने कहा- आज से मैं तुम्हारे कहने पर बलि का त्याग करती हूं और सिर्फ नारियल से प्रसन्न हो जाया करूंगी. तबसे माता को नारियल, पान-सुपारी, इलायची दाने-बताशे आदि का भोग लगने लगा. यही माता का प्रसाद बन गया. इस तरह नारियल बलि के रूप में मान्य फल बन गया.

