नवरात्रि की तीसरी देवी हैं चंद्रघंटा, आज शाम करें घंटी के ये पांच उपाय, मिटेगा घर का वास्तु दोष

नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है, जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं. गरुड़ घंटी बजाने और वास्तु उपायों से घर के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं, जिससे परिवार में सुख-शांति और समृद्धि आती है. बच्चों की पढ़ाई में सुधार, कलह-झगड़े कम होना और बीमारियों से राहत पाने के लिए भी ये उपाय लाभकारी हैं. घंटी हमारी सनातन संस्कृति की वाहक है.

नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा होती है, देवी ओंकार का साक्षात स्वरूप हैं
नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा होती है, देवी ओंकार का साक्षात स्वरूप हैं

नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के नौ रूपों की आराधना जारी है. बुधवार को नवरात्र का तीसरा दिन है और नौ देवियों में यह दिन देवी चंद्रघंटा को समर्पित है. देवी चंद्रघंटा सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं और यह ऊंकार की ध्वनि का साक्षात स्वरूप हैं. इसलिए देवी का मुकुट घंटे के आकार का है और देवी का बीज मंत्र 'ऐं श्रीं शक्तयै नम:'है जो अपने आप में ब्रह्नांड की पहली ध्वनि है.

देवी भागवत पुराण में घंटा ध्वनि का जिक्र
देवी भागवत पुराण में जिक्र आता है कि जब देवी दुर्गा ने असुरों और राक्षसों का अंत करना शुरू किया तब उन्होंने सबसे पहले घंटा ध्वनि की. घंटा के नाद से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हुआ और कई असुर प्रवृत्तियों का अपने आप ही नाश हो गया था. 

इसलिए चंद्रघंटा देवी को सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह माना जाता है. आज के दौर में हम जब हर ओर नकारात्मकता से घिरे हुए हैं तो ऐसे में देवी की आराधना के जरिए और घंटा ध्वनि के साथ ध्यान करते हुए खुद को सकारात्मक ऊर्जा में ढाल सकते हैं. 

इसके साथ ही आज के दिन घरों में घंटी से जुड़े वास्तु उपाय भी कर लेने चाहिए. अगर आपके घर में मानसिर परेशानी हो, कलह-झगड़े की स्थिति बार-बार बन रही हो, बच्चे पढ़ाई पर फोकस न कर पा रहे हों तो आपके घर में पूजा घर में रखी घंटी के कुछ वास्तु प्रयोग आपको इन समस्याओं में राहत दिला सकते हैं. आज के दिन इन्हें जरूर कर लेना चाहिए. 

गरुड़ घंटी का महत्व
घर के पूजा घर में जो घंटी प्रयोग की जाती है, उसे गरुड़ घंटी कहते हैं. अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो घंटी के हत्थे पर ऊपर की ओर चौड़े सिरे पर एक पक्षी आकृति उभरी हुई दिखाई देती है. यह भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़जी भूत-प्रेत, पिशाच जैसी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देते हैं. वह भगवान विष्णु के वाहन हैं, इसलिए उनका निवास उनके द्वार पर है, ठीक वैसे ही जैसे हम भी अपने वाहन अपने द्वार पर ही रखते हैं. 

शास्त्रों के अनुसार गरुड़ जी जहां भी पहुंचते हैं वह स्थान भगवान विष्णु का धाम बन जाता है. इसलिए घरों के पूजा घर में गरुड़ घंटी का प्रयोग किया जाता है. 

1. अगर आपके बच्चे पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो घंटी को धीमे सुर में बजाते हुए उनके सिर से चारों ओर पांच बार घुमाएं, इससे बच्चों में सकारात्मक सोच का विचार होगा. 

2. घर में लगातार कलह होती हो, दंपती में आपसी झगड़े होते हैं तो पति-पत्नी को साथ में पूजा करनी चाहिए, रोज कर सकें को बहुत अच्छी बात है और ऐसा न हो सके तो कम से कम नवरात्रि के तीसरे दिन जरूर करें.  सुबह-शाम दोनों समय माता की आरती करें और इस दौरान घंटी जरूर बजाएं.

3. घर में लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं तो एक उपाय आज की शाम जरूर करें. घर पूर्वी-दक्षिणी कोने में जाकर घंटी बजाएं. आरती करने के बाद घर भर में आरती दिखाने के दौरान यहां भी आरती दिखाएं. दीपक की लौ और घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है.

4. शाम के समय आरती करने के बाद कम से कम पांच मिनट तक धीमे सुर और मध्यम लय में लगातार घंटी बजाएं. इस आवाज से नाद पैदा होगा उसकी गूंज मन और मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव डालेगी.

5. घर में खर्च बढ़ गए हों, धन न रुक रहा हो और कोई न कोई परेशानी बनी ही रह रही है तो शाम के समय मुख्य द्वारा के दोनों ओर घंटी बजाएं और फिर वहां से घंटी बजाते हुए अंदर ले आएं. ये वास्तु उपाय आपके घर की परेशानियों को दूर कर सकता है. 

वास्तु की देवी भी हैं माता चंद्रघंटा

माना जाता है कि रोजाना स्नान आदि के बाद गरुड़ घंटी बजाने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं. गरुड़ घंटी रोज बजाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, जिससे सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है. गरुड़ घंटी बजाने के साथ आरती करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही व्यक्ति को मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है. 

देवी चंद्रघंटा देवी दुर्गा का रूप होने के साथ ध्वनि और वास्तु तंत्र की भी देवी हैं. इसलिए घंटी के इस उपाय से घर के वास्तुदोष को दूर किया जा सकता है.

