Karwa Chauth Chand Timing: दिल्ली, लखनऊ समेत इन शहरों में निकला चांद

गुरुवार यानी आज देशभर में सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का त्यौहार मना रही हैं. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती हैं. उनकी सुख समृद्धि के लिए कामना करती हैं. आज कल तो अविवाहित कन्याएं भी अच्छे वर के लिए उपवास रखती हैं. करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले से शुरू कर चांद निकलने तक रखना चाहिए और चन्द्रमा के दर्शन के बाद ही इसको खोला जाता है.

करवा चौथ के दिन महिलाएं एक साथ होकर पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं. ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के दिन शिव परिवार करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है. करवा चौथ का दिन सिर्फ सुहागिनों के लिए समर्पित होता है. देशभर में महिलाएं चांद निकलने का इंतजार कर रही हैं. देश की राजधानी दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, भोपाल समेत कई शहरो में चांद नजर आ गया है.

Karwa Chauth Moon Rising Timing Live updates:

- राजधानी दिल्ली में दिखा करवा चौथ का चांद

देश की राजधानी दिल्ली में करवा चौथ का चांद नजर आ गया है. यहां देखिए पहली तस्वीर.

दिल्ली में दिखा चांद

-यूपी के नोएडा-गाजियाबाद में दिखा करवा चौथ का चांद

उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में करवा चौथ का चांद नजर आ गया है. नीचे फोटो में देखिए चांद.

नोएडा में दिखा चांद

- चंडीगढ़ में दिखा करवा चौथ का चांद

चंडीगढ़ में करवा चौथ का चांद नजर आ गया है. चंडीगढ़ से चांद देखने के बाद रस्में निभाती हुई महिलाओं के फोटो भी सामने आए हैं.

Women perform rituals and break their fast upon the sighting of the moon, visuals from Chandigarh. pic.twitter.com/O61eHCqyA6 — ANI (@ANI) October 13, 2022

- भोपाल में दिखा करवा चौथ का चांद

मध्य प्रदेश की राजधानी में भी सुहागिनों का खत्म हुआ इंतजार. दिख गया करवा चौथ का चांद.

- लखनऊ में दिखा करवा चौथ का चांद

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिखा करवा चौथ का चांद. महिलाओं ने शुरू की पूजा.

- झारखंड में चांद निकलने से पहले करवा चौथ की तैयारी करती हुई महिलाओं की तस्वीर सामने आ रही है. यह तस्वीरें रांची की श्री राधा कृष्ण मंदिर की हैं.

Jharkhand | Women perform the rituals of #KarwaChauth as they celebrate the festival today.



Visuals from Shri Radha Krishna Mandir at Ratu Road, Ranchi. pic.twitter.com/plhs5auBto — ANI (@ANI) October 13, 2022

- महाराष्ट्र के पुणे से करवा चौथ की रस्मों को निभाते हुए महिलाओं की तस्वीरें.

Maharashtra | Women perform rituals on the occasion of #KarwaChauth in Pune pic.twitter.com/7b3QI7WSoY — ANI (@ANI) October 13, 2022

सेलिब्रिटी भी करवा चौथ मनाने में किसी से पीछे नहीं है. एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं के बीच रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी भी नजर आ रही हैं.

करवा चौथ मनाती महिलाएं

करवा चौथ मना रहीं अभिनेत्री रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, नीलम कोठारी का देखिए लुक.