Karwa Chauth Moon Timing: दिल्ली-यूपी-बिहार-एमपी में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद? जानें अपने शहर का समय

Karwa Chauth Moon Timing: करवा चौथ के चांद का सभी व्रती महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है. पूरे दिन निर्जला व्रत रहने के बाद चांद को देखने के बाद महिलाएं व्रत का पारण करेंगी. इससे पहले शुभ मुहूर्त में पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा. हालांकि इस साल चांद का दीदार पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा जल्दी होगा. ऐसे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण शहरों के बारे में बता रहे हैं कि वहां चांद किस वक्त दिखाई देगा.

आपके शहर में चांद निकलने का समय (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in your city)

करवा चौथ पूजन के लिए शुभ मुहूर्त शाम 06:55 से लेकर 08:51 तक रहेगा. वहीं करवा चौथ पर चंद्रोदय (Moonrise Time Today) का समय रात 8 बजकर 11 मिनट है, लेकिन अलग-अलग स्थानों के हिसाब से चंद्रोदय का समय भी भिन्न है. कुछ शहर में इसका दीदार पहले हो जाता है, तो कहीं पर ये थोड़ा वक्त लेता है. आइये बताते हैं कि आपके शहर में चंद्रमा कितने बजे निकलेगा.

आज चंद्रोदय का समय (Today Moon rise Time)

1- दिल्ली: 08 बजकर 08 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Delhi)

2- मुंबई: 08 बजकर 47 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Mumbai)

3- बेंगलुरु: 08 बजकर 39 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Bengluru)

यूपी के जिलों में (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in UP)

4- लखनऊ: 07 बजकर 56 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Lucknow)

5- आगरा : 08 बजकर 07 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Agra)

6- अलीगढ़: 08 बजकर 06 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Aligarh)

7- मेरठ 08 बजकर 05 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Meerut)

8- नोएडा 08 बजकर 07 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Noida)

9- गोरखपुर 07 बजकर 47 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Gorakhpur)

10- मथुरा 08 बजकर 08 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Mathura)

11- सहारनपुर 08 बजकर 03 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Saharanpur)

12- बरेली: 07 बजकर 59 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Bareilly)

13- रामपुर : 8 बजे (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Rampur)

14- फर्रुखाबाद: 08 बजकर 1 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Farrukhabad)

15- इटावा : 8 बजकर 05 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Itawah)

16- जौनपुर : 07 बजकर 52 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Jaunpur)

17- बहराइच - 07 बजकर 57 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Bahraich)

18- उन्नाव - 07 बजकर 59 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Unnao)

19- लखीमपुर - 07 बजकर 54 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Lakhimpur)

20- हाथरस - 08 बजकर 07 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Hathras)

21- बांदा - 08 बजकर 02 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Banda)

22- पीलीभीत - 07 बजकर 56 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Pilibhit)

बिहार के जिलों में (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Bihar)

23- पटना: 07 बजकर 42 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Patna)

24- गया: 07 बजकर 44 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Gaya)

25- भागलपुर: 07 बजकर 35 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Bhagalpur)

26- मुजफ्फरपुर: 07 बजकर 39 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Muzaffarpur)

27- पूर्णिया: 07 बजकर 32 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Purnia)

28- दरभंगा: 07 बजकर 37 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Darbhanga)

29- बेगूसराय: 07 बजकर 38 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Begusarai )

30- बिहारशरीफ: 08 बजकर 54 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Biharsharif )

31- कटिहार: 07 बजकर 32 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Katihar)

32- मुंगेर: 07 बजकर 37 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Munger)

33- छपरा: 07 बजकर 43 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Chhapra)

34- दानापुर: 07 बजकर 42 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Danapur)

35- बेतिया:07 बजकर 42 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Bettiah)

36- सहरसा: 07 बजकर 35 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Saharsa)

37- सासाराम: 07 बजकर 48 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Sasaram)



राजस्थान के जिलों में (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Rajasthan)

38- जयपुर: 08 बजकर 17 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Jaipur)

39- जोधपुर: 08 बजकर 30 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Jodhpur)

40- अजमेर: 08 बजकर 23 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Ajmer)

41- कोटा: 08 बजकर 21 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Kota)

42- अलवर: 08 बजकर 12 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Alwar)

43- बीकानेर: 08 बजकर 25 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Bikaner)

44- जैसलमेर: 08 बजकर 37 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Jaisalmer)

मध प्रदेश के जिलों में (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in MP)

45- भोपाल: 08 बजकर 19 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Bhopal)

46- इंदौर: 08 बजकर 26 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Indore)

47- सतना: 08 बजकर 02 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Satna)

48- छतरपुर: 08 बजकर 06 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Chhatarpur)

49- जबलपुर: 08 बजकर 09 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Jabalpur)

50- टीकमगढ़: 08 बजकर 12 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Tikamgarh)

51- छिंदवाड़ा: 08 बजकर 25 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Chhindwara)

52- पचमढ़ी: 08 बजकर 16 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Pachmarhi)



यहां का भी देखें समय

53- कोलकाता: 07 बजकर 36 मिनट (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Kolkata)

54- देहरादून: 8 बजे (Karwa Chauth 2021 Moonrise Time in Dehradun)