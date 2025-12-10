scorecardresearch
 
बटन दबाते ही नीचे जाने की जगह छत से जा लगी लिफ्ट... ड्रिल मशीन से दीवार फोड़कर बाहर निकाली महिला, ढाई घंटे तक फंसी रही

Udaipur Lift Accident: लिफ्ट ऊपर से नीचे आने के बजाय अचानक तेज गति से रिवर्स चली और अपार्टमेंट की छत की दीवार से जा टकराई. लिफ्ट टकराने के साथ ही लाइट, डस्ट और अन्य सामान टूटकर उस पर गिर गया.

ड्रिल मशीन से दीवार फोड़कर बाहर निकाली गई महिला.(Photo:Screengrab)
अगर आप भी इमारतों में ऊपर-नीचे आने-जाने के लिए लिफ्ट की मदद लेते हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि किसी भी समय लिफ्ट बंद भी हो सकती है और आप घंटों उसमें फंसे रहेंगे. झीलों के शहर उदयपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां एक अपार्टमेंट की लिफ्ट में महिला करीब ढाई घंटे तक फंसी रही.

जानकारी के मुताबिक, महिला लिफ्ट से ऊपर की मंजिल से नीचे आ रही थी. एकाएक लिफ्ट अचानक तेज स्पीड से रिवर्स चल पड़ी और छत पर दीवार से जा टकराई.

घटना मंगलवार सुबह की हैण. जहां न्यू आरटीओ कार्यालय के सामने स्थित अमर विलास अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर रहने वाली भाग्यश्री का बेटा स्कूल आईकार्ड भूल गया तो वापस देने के लिए महिला लिफ्ट से जा रही थी.

महिला ने लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर जाने के लिए बटन दबाया तो नीचे चली लिफ्ट एकाएक तेज स्पीड से ऊपर की तरफ चली गई और दीवार से जा टकराई. लिफ्ट टकराने के साथ ही लाइट, डस्ट और अन्य सामान टूटकर उस पर गिर गया.

महिला ने अंदर से आवाज लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी. अपार्टमेंट की छत सातवीं मंजिल पर लिफ्ट जाकर दीवार से टकराई थी. ऐसे में वहां कोई नहीं था.

महिला के शोर के बीच कुछ समय बाद छठी मंजिल पर एक नौकरानी गुजर रही थी तो उसे आवाज सुनाई दी बाद में उसने वहां मौजूद लोगों को बताया.

इस बीच भीड़ एकत्र हो गई, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि महिला किस जगह फंसी हुई है. गहमागहमी के बीच पता चला कि महिला तो छत की मंजिल पर फंसी है. देखें Video:- 

इस पर लोग छत पर गए और देखा तो ऊपर सिर्फ दीवार ही है. लोगो ने बाद में ड्रिल मशीन मंगाई और महिला की आवाज के आधार पर दीवार को तोड़ा गया. इसके बाद करीब ढाई घंटे बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

---- समाप्त ----
