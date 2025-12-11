scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री पर बवाल... आगजनी–पथराव के बाद इंटरनेट बंद, किसान आज भी जुटे

हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विवाद जारी है. पुलिस और किसानों के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है, जिससे माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसबलों की तैनाती कई गई है. साथ ही इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है.

Advertisement
X
हनुमानगढ़ में फैक्ट्री विवाद एक बार फिर भड़का (Photo: ITG/Sharat Kumar)
हनुमानगढ़ में फैक्ट्री विवाद एक बार फिर भड़का (Photo: ITG/Sharat Kumar)

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब गंभीर तनाव में बदल गया है. एक दिन पहले बड़ी संख्या में किसान और स्थानीय लोग फैक्ट्री साइट पर पहुंचे और विरोध के दौरान दीवार तोड़कर अंदर चले गए. गुस्साई भीड़ ने ऑफिस में आग लगा दी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा–तफरी मच गई.

स्थिति संभालने पहुंची पुलिस पर पथराव शुरू हो गया. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े. हिंसा के दौरान करीब 14 वाहन जला दिए गए. कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया के सिर में चोट आई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए.

प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं ताकि अफवाहें न फैलें और भीड़ फिर न जुटे. 

सम्बंधित ख़बरें

कोटपूतली में बेटी के जन्म पर धूमधाम से जश्न 
Cross Border Love Story
कंटीले तार, तपती रेत और 'प्यासी' मोहब्बत... रेगिस्तान में यूं दफन हुईं इश्क की दर्दनाक कहानियां 
घर को फूलों, गुब्बारों और रंगोली से सजाया गया.(Photo: Screengrab)
बेटी के जन्म पर बैंड-बाजे और फूल-वर्षा से हुआ भव्य स्वागत, गांव में खुशी की लहर 
बीकानेर हाईवे पर बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत, 4 लोगों की मौत  
यात्री वैष्णो देवी से लौटकर खाटू श्याम जी जा रहे थे.(Photo: Screengrab)
सीकर में श्रद्धालुओं से भरी स्लीपर बस की ट्रक से भिड़ंत, 4 की मौत,18 घायल 

गांवों में दहशत, लोग घर छोड़कर निकले

फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लगभग 30 परिवार सुरक्षा के डर से घर छोड़कर चले गए. टिब्बी कस्बे में स्कूल, कॉलेज और बाजार खुले जरूर हैं, लेकिन भारी पुलिस मौजूदगी से माहौल भारी बना हुआ है. टिब्बी और राठीखेड़ा क्षेत्रों में 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, RAC और होमगार्ड तैनात हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: हनुमानगढ़ी क्षेत्र के लड्डू सैंपल में फेल, घी-बेसन में भी खामी... अयोध्या में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

किसानों का आरोप और विरोध का कारण

किसान और कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि फैक्ट्री जमीन और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदायक है. उनका कहना है कि स्थानीय लोगों की सहमति के बिना फैक्ट्री को मंजूरी दी गई. विरोध को देखकर किसान सुबह से ही पास के गुरुद्वारे में जुट रहे हैं और स्पष्ट कर चुके हैं कि मांगें माने जाने तक आंदोलन जारी रहेगा.

इस एथेनॉल प्लांट का एमओयू 2022 में अशोक गहलोत सरकार ने हरियाणा की कंपनी ड्यून्स इथनॉल प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया था. उसी समय परियोजना को मंजूरी मिली थी, लेकिन अब इसके खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज़ हो गया है. परिस्थिति अभी भी अतिसंवेदनशील है और प्रशासन हालात काबू में लाने की कोशिश कर रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement