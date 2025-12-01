राजस्थान: देर रात SIR का काम करते समय बिगड़ी BLO की तबीयत, हुई मौत

राजस्थान के धौलपुर जिले में एक बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की देर रात एसआईआर का काम करते समय अचानक तबीयत खराब हो गई. जिसके बाद परिजनों ने उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन उपचार के दौरान बीएलओ की मौत हो गई. मृतक बीएलओ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में थर्ड ग्रेड अध्यापक पद पर तैनात था.

धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके के प्रताप विहार कॉलोनी के रहने वाले 42 वर्षीय अनुज गर्ग पुत्र कालीचरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरा में थर्ड ग्रेड अध्यापक के पद पर तैनात थे. शिक्षक अनुज गर्ग को धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या 158 की एसआईआर की जिम्मेदारी मिली थी. बीएलओ अनुज गर्ग बीती रात करीब एक बजे एसआईआर का काम कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक बैचेनी हुई तो उन्होंने पत्नी से चाय बनाने को बोला.

हालांकि, जब तक पत्नी चाय बनाती तब तक उनके सीने में दर्द शुरू हो गया. इसके बाद परिजन तत्काल अनुज को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मृतक के घर पहुंची और शव को जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया और परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया.

फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है. मृतक बीएलओ अनुज गर्ग के भाई अनुपम गर्ग ने बताया कि उनके भाई सरकारी शिक्षक थे और उनके पास बीएलओ का कार्य भी था. उन्होंने बताया कि उनके भाई एसआईआर का कार्य सुबह पांच बजे से लेकर रात एक बजे तक करते थे. काम के प्रेशर की बजह से वह मानसिक दबाव में आ गए. रात को करीब एक बजे उनके सीने में दर्द उठा और उन्हें हॉस्पिटल ले गए. जहां उनकी मौत हो गई.

मृतक बीएलओ अनुज गर्ग की वृद्ध मां, पत्नी और दो छोटे बेटों का रो-रो कर बुरा हाल बना हुआ है. मामले में एएसआई नवीन सिंह ने बताया कि अध्यापक अनुज गर्ग बीएलओ का काम कर रहे थे. उनकी अचानक मौत की सूचना मिली थी. मौके पर वहां गए तो जानकारी मिली कि रात को उनके सीने में दर्द हुआ था, जिससे उनकी मौत हो गई.

जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी के मुताबिक बीएलओ अनुज गर्ग अध्यापक पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरा में तैनात थे. वह धौलपुर विधानसभा के भाग संख्या 158 मतदान केन्द्र कार्यालय भवन कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर बायां भाग पर बूथ लेबल अधिकारी का कार्य अक्टूबर 2017 से कर रहे थे.

एसआईआर में बीएलओ अनुज गर्ग के साथ बालमुकुन्द बंसल, राकेश कुमार चौहान, रनवीर सिंह, राजूलाल वर्मा, सुरेन्द्र पाल और साधना गर्ग को लगाया गया था. बीएलओ अनुज गर्ग 28 नवम्बर 2025 को धौलपुर शहरी क्षेत्र के बीएलओ की बैठक में भी उपस्थित हुए थे. उनके मौत के सही वजहों के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा.

