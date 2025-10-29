scorecardresearch
 

साली ने कान के टॉप्स गिरवी रख जीजा की दी सुपारी... रील में देखा मर्डर का आइडिया, गर्दन में मारे चाकू, लाश पत्थरों से छिपा आई

Jija Sali News: आरोपी निधि साहू ने बताया कि जीजा सृजन साहू से उसके अवैध संबंध थे. शादी से पहले के वीडियो वायरल करने की धमकी देकर देकर ब्लैकमेल कर रहा था. उधर, निधि की 5 माह पहले शादी हो चुकी थी और वह इस संबंध से पीछा छुड़ाना चाहती थी.

पुलिस की टेक्निकल टीम और डॉग स्क्वाड से सुलझाई गुत्थी.(Photo:ITG)
MP News: नरसिंहपुर जिले में पुलिस ने एक हत्या की गुत्थी सुलझा ली है. यह हत्या पहले के अवैध प्रेम संबंध और उसके बाद किए गए ब्लैकमेलिंग की वजह से की गई. पुलिस ने मृतक की साली समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि शादीशुदा युवती ने सोशल मीडिया पर हत्या से जुड़े वीडियो देखकर जीजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी. 

एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना ने बताया कि 25 अक्टूबर को सृजन साहू नाम का शख्स जलशा होटल के पास से रहस्यमय ढंग से लापता हो गया था. जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को सुराग मिले. तीन विशेष टीमों ने मिलकर जांच की, जिसके बाद दो आरोपियों और एक नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में लिया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने सृजन को जंगल में ले जाकर चाकू से हत्या की और शव को पत्थरों के नीचे दबा दिया.  

ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उठाया कदम 

पुलिस के मुताबिक, परेशान युवती ने सोशल मीडिया पर रील्स और आइडिया देखकर हत्या की साजिश रची. इसके लिए उसने दो चाकू खरीदकर अपने बिस्तर के नीचे छिपा लिए थे. इसके बाद निधि ने अपने परिचित साहिल को ₹50 हजार में सुपारी दी, जिसमें ₹10 हजार एडवांस और बाद में अपने सोने के कान के गहने दिए.

कार चलाते वक्त चाकुओं से गोदा

25 अक्टूबर की दोपहर निधि ने जीजा सृजन को घूमने जाने के लिए बुलाया. वे एक शिफ्ट कार में जंगल की तरफ गए. जब सृजन ने पूछा कि कहां जा रहे हैं? तो साहिल ने कहा कि आगे से एक और साथी को बैठाना है. आगे बढ़ने पर जब सृजन कार चला रहा था, उसी समय निधि ने गर्दन पर चाकू से तीन बार वार किए, जिसके बाद साहिल ने भी चाकू से मारा. हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को जंगल में पत्थरों के नीचे दबा दिया.

दिन-रात जंगल में ढूंढी डेड बॉडी

एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना ने बताया कि मुगवानी थाना में गुमशुदगी की सूचना मिली थी. जांच के दौरान मृतक की मोबाइल लोकेशन जंगल में मिली. सीसीटीवी फुटेज में एक शिफ्ट कार में मुंह में नकाब बांधे एक महिला दिखी, जिसकी पहचान निधि और साहिल के रूप में हुई.

तीन विशेष टीमों ने दिन-रात मेहनत कर जंगल में डेड बॉडी ढूंढी. डॉग स्क्वाड ने चाकुओं को भी पकड़ने में मदद की. एसपी डॉ. मीना ने खुलासा करने वाली टीम को ₹10 हजार इनाम में दिया है. 

---- समाप्त ----
