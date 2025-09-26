scorecardresearch
 

'किससे बात कर रही हो...', जवाब न मिलने पर भड़का पति, पत्नी को 1 साल के बच्चे के सामने मार डाला

Husband murder wife: देव और कुसुम की शादी दो साल पहले हुई थी और उनका एक साल का बच्चा भी है. कुसुम मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी. इसको लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और फिर देव ने कुसुम की बेरहमी से हत्या कर दी.

शादी के 2 साल बाद पति ने की पत्नी की हत्या. (Photo:AI Generated)
शादी के 2 साल बाद पति ने की पत्नी की हत्या. (Photo:AI Generated)

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने मामूली बात पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी. मृतका मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी और जब पति ने पूछा कि वह किससे बात कर रही है, तो जवाब न मिलने पर उसने पत्नी की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

घटना सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना इलाके के धानी गांव की है, जहां बुधवार को पति ने अपनी पत्नी की पिटाई की, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई.

आरोपी देव केवट अपनी 23 वर्षीय पत्नी कुसुम केवट से नाराज था. बताया गया कि कुसुम किसी व्यक्ति से मोबाइल पर बात कर रही थी.

पति ने उसे देख लिया और पूछा कि वह किससे बात कर रही हो? जब कुसुम ने बात करने वाले व्यक्ति की जानकारी देने से इनकार किया, तो दोनों के बीच विवाद हो गया.इसी दौरान देव ने पत्नी की पिटाई शुरू कर दी और इतना मारा कि उसकी मौत हो गई.

दोनों की शादी दो साल पहले हुई थी और उनका एक साल का बच्चा भी है. कुसुम देवसर इलाके की रहने वाली थी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी पति से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है.

---- समाप्त ----
