MP: सिवनी में 13 वर्षीय बच्ची को कुत्तों ने नोंचा... दर्दनाक मौत

मध्य प्रदेश के सिवनी में आवारा कुत्तों ने एक बच्ची पर हमला कर दिया और उसे नोंच डाला. जिससे बच्ची की मौत हो गई. बताया जाता है कि बच्ची अपनी सहेली के साथ खेत में घूमने जा रही थी. इसी दौरान 4-5 कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया.

सिवनी में कुत्तों के नोंचने से बच्ची की मौत. (Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश के सिवनी में आवारा कुत्तों के हमले में एक 13 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई. घटना कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र के समनापुर गांव की है. जहां 13 साल की अवनी अपनी सहेली के साथ खेत जा रही थी. जब वह दोनों गांव से एक किलोमीटर दूर पहुंची तभी, आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया. कुत्तों के हमले से अवनी की सहेली भागने में कामयाब रही, लेकिन अवनी को कुत्तों ने घेर लिया और हमला कर दिया.

वहीं, जब तक उसकी सहेली गांव के लोगों को सूचना दी और गांव वाले जब तक पहुंचे तब तक कुत्ते बच्ची को काट चुके थे. कुत्तों के काटने से उसने खेत में ही दम तोड़ दिया था. घटना के बाद पुलिस को भी सूचना दी गई. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

थाना प्रभारी ने क्या कहा?

देर शाम बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया. अवनी के भाई सुधीर ने बताया कि मेरी बहन अपनी सहेली के साथ घूमने गई थी. तभी 4-5 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया. उसकी सहेली वहां से भागने में कामयाब रही. इसके बाद उसने गांव में आकर घटना की जानकारी दी. हालांकि जब तक गांव के लोग मौके पर पहुंचे. तब तक कुत्तों के काटने से अवनी की सांस थम चुकी थी.

कान्हीवाड़ा थाना प्रभारी संतोष पंद्रे ने बताया शाम 4 बजे की घटना है. ग्राम समनापुर निवासी बालिका है, जिसका नाम अवनी है. अवनी को गांव से बाहर खेत में जाने के दौरान कई कुत्तों ने नोंच डाला. जिससे उसकी मौत हो गई. 

