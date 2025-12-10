scorecardresearch
 
MP: कलेक्ट्रेट में प्रेमी-प्रेमिका ने किया जबरदस्त ड्रामा, कोर्ट ने प्रेमिका को नारी निकेतन भेजा, प्रेमी बेहोश होकर अस्पताल पहुंचा, Video

रतलाम कलेक्ट्रेट में 19 वर्षीय प्रेमी और प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. पुलिस द्वारा पकड़कर कोर्ट में पेश करने पर प्रेमी की उम्र 19 साल निकली, जिसके बाद एडीएम कोर्ट ने युवती को उज्जैन नारी निकेतन भेजने का आदेश दे दिया. यह सुनते ही युवक ने कोर्ट में हंगामा किया और बेहोश होकर अस्पताल पहुंच गया. मामला लगभग एक घंटे तक चला.

प्रेमी-प्रेमिका ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा (Photo: Screengrab)
रतलाम कलेक्ट्रेट में मंगलवार को प्रेमी-प्रेमिका का ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ कि पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई. मामला तब शुरू हुआ जब स्टेशन रोड थाना पुलिस एक 19 साल के युवक और उसकी 19 वर्षीय प्रेमिका को अपर कलेक्टर कोर्ट में लेकर पहुंची. युवती के परिवार ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस दोनों को ढूंढकर कलेक्ट्रेट लाई.

कोर्ट में पता चला कि युवक सिर्फ 19 साल का है. प्रेमी-प्रेमिका दोनों ने 2 दिसंबर को लव मैरिज की थी, लेकिन उम्र के कारण कोर्ट ने शादी की वैधता पर सवाल उठाए. युवती की इच्छा जानने के बाद एडीएम शालिनी श्रीवास्तव ने उसे उज्जैन नारी निकेतन भेजने का आदेश दे दिया.

प्रेमी-प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा

फैसला सुनते ही युवक और उसके परिजन विरोध में खड़े हो गए. जब नारी निकेतन की गाड़ी युवती को लेने पहुंची, तब भी युवक ने कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा किया. वह बार-बार अपनी पत्नी को अपने साथ भेजने की मांग करता रहा. एक घंटे तक समझाइश का दौर चलता रहा, मगर युवक शांत नहीं हुआ.

लगातार रोने-चिल्लाने और तनाव के चलते अचानक युवक की तबीयत बिगड़ गई. वह बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उसे जिला अस्पताल भिजवाया. फिलहाल युवक का इलाज रतलाम के सरकारी अस्पताल में चल रहा है.

कोर्ट ने प्रेमिका को नारी निकेतन भेजा

युवक के परिजनों का कहना है कि दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है और प्रशासन को युवती को नारी निकेतन भेजने की जरूरत नहीं थी. वे चाहते हैं कि उनकी बहू जल्द से जल्द वापस घर आए. अपर कलेक्टर शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की गई है और युवती की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे नारी निकेतन भेजा गया है.
 

