फूलों से खुद का अभिषेक करा रहे BJP सांसद का Video VIRAL, लोग बोले- भगवान बनने की तैयारी है

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम-नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने विवाद खड़ा कर दिया है. इस वीडियो में नवरात्रि के एक धार्मिक आयोजन के दौरान सांसद का फूलों से अभिषेक किया जा रहा है.

दरअसल, यह आयोजन सिवनी-मालवा तहसील के बानापुरा में निलय ड्रीम्स कालोनी में हुआ था, जहां सांसद चौधरी अतिथि के रूप में शामिल हुए थे.

वायरल फुटेज में सांसद चौधरी शांत मुद्रा में बैठे दिखाई दे रहे हैं, और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन पर लगातार फूलों की बरसात हो रही है. उनके पास में कई लोग खड़े हैं जो इस अभिषेक में शामिल हैं.

सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए सांसद

BJP सांसद के इस तरह अभिषेक किए जाने का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रियाएं दी हैं और उन्हें ट्रोल किया है. कई यूजर्स ने इसे धार्मिक आयोजन की गरिमा से खिलवाड़ बताया.

वहीं, कुछ यूजर्स ने तंज कसते हुए कहा कि यह 'भगवान बनने की तैयारी' है. हालांकि, विवाद बढ़ता देख इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया गया है.

