ड्रेसिंग टेबल के पीछे दिखा सांप जैसा कुछ...बाहर निकाला तो उड़ गए घर वालों के होश, VIDEO

मध्यप्रदेश के सिवनी में बींझावाड़ा रोड स्थित एक घर में ड्रेसिंग टेबल के पीछे 4 फीट लंबा कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया.परिवार ने सर्प मित्र प्रवीण तिवारी को बुलाया, जिन्होंने सावधानी से सांप को पकड़कर सुरक्षित रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ दिया. घटना से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ.

ड्रेसिंग टेबल के पीछे दिखा सांप, किया गया रेस्क्यू (Photo: ITG)
मध्यप्रदेश में सिवनी के बींझावाड़ा रोड के एक घर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर के लोगों को ड्रेसिंग टेबल के पीछे सांप जैसा कुछ दिखाई दिया. किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर के अंदर सांप कैसे आया. इसके बाद सर्प मित्र प्रवीण तिवारी को मौके पर बुलाया गया. 

उन्होंने सांप के पिछले हिस्से को पकड़कर रेस्क्यू करना शुरू किया तो लोगों के होश फाख्ता हो गए क्योंकि ड्रेसिंग टेबल के पीछे से 4 फीट लंबा कोबरा सांप छिपा था. सर्प मित्र ने कोबरा का रेस्क्यू करके उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया.

गर्मी के मौसम में सांप ठंडी जगह की तलाश में घरों में घुस आते हैं. कुछ समय पहले एमपी के ही बैतूल में ऐसा मामला सामने आया था. यहां दाभेरी गांव निवासी आकाशराव गीद के घर में अचानक एक कोबरा सांप घुस आया. घबराए परिवार ने तुरंत सर्पमित्र विशाल विश्वकर्मा को सूचना दी. मौके पर पहुंचे विशाल ने कोबरा को रेस्क्यू करने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन इस दौरान सांप बेहद उत्तेजित और आक्रामक हो गया.

विशाल ने इसे शांत करने के लिए उन्होंने सावधानीपूर्वक बोतल से ठंडा पानी पिलाया. हैरानी की बात यह रही कि कोबरा ने बड़े आराम से पानी पी लिया. इसके बाद उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया.

