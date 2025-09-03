scorecardresearch
 

MP: कॉलेज में चल रही थी क्लास... तभी छात्र-छात्राओं के सामने स्क्रीन पर चला ऐसा वीडियो, एक्शन के आदेश

मध्यप्रदेश के मऊगंज स्थित पीएम श्री केदारनाथ महाविद्यालय में छात्रों ने डिजिटल बोर्ड पर अश्लील भोजपुरी वीडियो चलाकर शर्मनाक हरकत की, जिसका वीडियो वायरल हो गया. क्लास में छात्राओं के बीच हुई इस फूहड़ता पर उच्च शिक्षा विभाग और कलेक्टर ने संज्ञान लिया है.

कॉलेज की क्लास में चला भोजपुरी वीडियो (Photo: ITG)
कॉलेज की क्लास में चला भोजपुरी वीडियो (Photo: ITG)

मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज में छात्र छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने की मंशा से डिजिटल बोर्ड लगाए गए है. लेकिन इनका उपयोग पढ़ाई की बजाय अश्लील वीडियो देखने में हो रहा हैं. छात्रों की इस शर्मनाक करतूत का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

क्लासरूम में फूहड़ता

ताजा मामला मध्य प्रदेश में पीएम श्री केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज का है. यहां कॉलेज के क्लास रूम में जमकर फूहड़ता देखने को मिली. यहां डिजिटल बोर्ड पर एकाएक भोजपुरी फिल्म का अश्लील वीडियो चलने लगा. क्लास रूम में कई छात्राएं भी बैठी थी लेकिन बेशर्मी की हदें पार करते हुए छात्र बेखौफ फूहड़ता से वीडियो देखते रहे. अब यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो गया है. 

छात्रों ने ताला तोड़कर निकाली थी प्रोजेक्शन मशीन  

उच्च शिक्षा विभाग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है. अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग डॉ आर.पी सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो की पहचान ड्रेस कोड के आधार पर की गई है. जानकारी मिली है कि कालेज के कुछ छात्रों ने आलमारी का लॉकर तोड़कर प्रोजेक्शन मशीन निकली और फिर उसमें फूहड़ वीडियो चलाए. प्राचार्य को अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं. उधर कलेक्टर संजय कुमार जैन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए है.
 

