scorecardresearch
 

Feedback

बीच सड़क कार लगाकर मस्ती से सो गया ड्राइवर, घंटे भर जाम रहा पूरा हाइवे, शीशा तोड़कर जगाना पड़ा

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर कार चालक द्वारा गाड़ी लॉक कर अंदर सोने से जाम की स्थिति बन गई. यह जाम एक घंटे तक लगा रहा फिर भी ड्राइवर को नहीं जगाया जा सका. आखिरकार पुलिस को पहुंचकर कार का शीशा तोड़ना पड़ा तब जाकर उसे जगाया गया और जाम खुला.

Advertisement
X
सड़क पर कार लगाकर सोया शख्स, लग गया जाम (Photo: ITG)
सड़क पर कार लगाकर सोया शख्स, लग गया जाम (Photo: ITG)

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां पर शिकारपुरा थाना के पास इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर रविवार को कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए. दरअसल, रविवार दोपहर 3 बजे एक कार चालक ने शिकारपुरा थाने के पास स्थित एलआईसी ऑफिस के पास अपनी कार को लॉक किया और अंदर मजे से सो गया.

अब कुछ ही देर में उसकी कार ट्रैफिक के लिए बड़ी मुसीबत बन गई. बड़ी कोशिशों के बाद भी ड्राइवर को नींद से जगाना और कार को हिलाना मुश्किल हो गया. नतीजा ये हुआ कि हाईवे पर ट्रैफिक रुक गया हो जाम की स्थिति निर्मित हो गई.

राहगीरों ने कार का शीशा खटखटाया और आवाज लगाई लेकिन चालक नहीं जागा. देर होती चली गई. आखिरकार सूचना मिलने पर शिकारपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस और वहां खड़े लोगों के अनुसार करीब एक घंटे तक चालक को जगाने की कोशिश की गई. जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तब पुलिस और स्थानीय लोगों ने कार का पिछला शीशा तोड़कर चालक को बाहर निकाला. 

सम्बंधित ख़बरें

यूजर गुरुग्राम के ट्रैफिक की तुलना बेंगलुरु के ट्रैफिक से कर रहे हैं. (फोटो- ITG)
ट्रैफिक जाम था तो लड़कों ने स्कूटर कंधे पर उठाया और चल दिए... गुरुग्राम का वीडियो वायरल 
खुद को पुलिसकर्मी बताकर युवक का किया अपहरण. (Photo: Screengrab)
पुलिस बनकर आए बदमाश, युवक का अपहरण कर साढ़े 9 लाख लूटे, रास्ते में कार से फेंक कर फरार 
महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया. (File Photo)
MP: महिला और बाल विकास विभाग में डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति का विरोध 
burhanpur news
बुरहानपुर में महिला की हथौड़ी मारकर हत्या 
महिला की हत्या के बाद बवाल (Photo: Screengrab)
MP: बुरहानपुर में महिला की हथौड़ी से हत्या, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, आरोपी शेख सलीम गिरफ्तार 

कार को हटाने के बाद पुलिस चालक को थाने ले गई. इस घटना के कारण व्यस्त हाईवे पर लंबा जाम लग गया था. इस मार्ग से हजारों वाहनों का रोज आवागमन होता है. एक घंटे तक हाइवे पर चले जाम से अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement