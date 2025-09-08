बीच सड़क कार लगाकर मस्ती से सो गया ड्राइवर, घंटे भर जाम रहा पूरा हाइवे, शीशा तोड़कर जगाना पड़ा

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां पर शिकारपुरा थाना के पास इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर रविवार को कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए. दरअसल, रविवार दोपहर 3 बजे एक कार चालक ने शिकारपुरा थाने के पास स्थित एलआईसी ऑफिस के पास अपनी कार को लॉक किया और अंदर मजे से सो गया.

अब कुछ ही देर में उसकी कार ट्रैफिक के लिए बड़ी मुसीबत बन गई. बड़ी कोशिशों के बाद भी ड्राइवर को नींद से जगाना और कार को हिलाना मुश्किल हो गया. नतीजा ये हुआ कि हाईवे पर ट्रैफिक रुक गया हो जाम की स्थिति निर्मित हो गई.

राहगीरों ने कार का शीशा खटखटाया और आवाज लगाई लेकिन चालक नहीं जागा. देर होती चली गई. आखिरकार सूचना मिलने पर शिकारपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस और वहां खड़े लोगों के अनुसार करीब एक घंटे तक चालक को जगाने की कोशिश की गई. जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तब पुलिस और स्थानीय लोगों ने कार का पिछला शीशा तोड़कर चालक को बाहर निकाला.

कार को हटाने के बाद पुलिस चालक को थाने ले गई. इस घटना के कारण व्यस्त हाईवे पर लंबा जाम लग गया था. इस मार्ग से हजारों वाहनों का रोज आवागमन होता है. एक घंटे तक हाइवे पर चले जाम से अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा.

