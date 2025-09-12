scorecardresearch
 

Feedback

'बॉयफ्रेंड को अंदर बुलाकर बच्चों को बाहर भेज देती है पत्नी, इन दोनों की शादी करवा दी जाए', बेबस पति ने पुलिस से लगाई गुहार

पति ने दावा किया है कि पत्नी ने खुद स्वीकार किया कि वह अब बॉयफ्रेंड राजेश के साथ रहना चाहती है और कई बार धमकी भी दी है कि अगर विरोध किया तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है.

Advertisement
X
पड़ोस में रहने वाले युवक से पत्नी का प्रेम संबंध. (Photo: AI-generated)
पड़ोस में रहने वाले युवक से पत्नी का प्रेम संबंध. (Photo: AI-generated)

मध्य प्रदेश के सिंगरौली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने समाज और रिश्तों को कलंकित कर दिया है. एक युवक ने अपनी ही पत्नी पर संगीन आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है. आरोप है कि उसकी पत्नी का पड़ोस में रहने वाले युवक से प्रेम संबंध है.

सिंगरौली जिले के बैढ़न थाना कोतवाली में संतोष गुप्ता नामक युवक ने आवेदन दिया है. उसमें लिखा है कि वह जब भी काम पर जाता है, तब पत्नी पूजा गुप्ता पड़ोसी राजेश से फोन और मुलाकात के जरिए संपर्क करती है. 

फरियादी संतोष के मुताबिक, उसकी पत्नी उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजेश वर्मा से बच्चों को घर से बाहर करके मिलती है, जिसकी सूचना बच्चों ने उसे दी. वह मौके पर पहुंचा तो बच्चे बाहर थे और दोनों अंदर थे. जब मैंने इसका विरोध किया तो हमें और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई.

सम्बंधित ख़बरें

जिला समाज कल्याण अधिकारी आशीष ने पत्नी से विवाद में जान दे दी (Photo: ITG)
पत्नी का एक कॉल और चली गई जान... समाज कल्याण अधिकारी की मौत पर ड्रामा 
Women crying
पत्नी ने लगाई फांसी, बचाते-बचाते पति बनाता रहा वीडियो...खाना लेट बनने पर हुआ था झगड़ा 
Vijayapura murder attempt case
पति-पत्नी, प्रेमी और साज़िश... कत्ल होना था पति का, लेकिन प्रेमी ने दी जान, ये कहानी कर देगी हैरान 
MP में कहां मची डीजल की लूट 
(Photo: Screengrab)
सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंची भैंस, हाइड्रा मशीन से रेस्क्यू का वीडियो वायरल 

जब संतोष गुप्ता ने घर पहुंचकर पत्नी को समझाया, तो पत्नी ने हंगामा कर दिया और उसके साथ ही झूमाझटका करने लगी, जिसका वहां खड़े लोगों ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया.

Advertisement

दोनों की शादी करवा दी जाए

सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना प्रभारी को दिए गए आवेदन में कहा गया, ''मेरी पत्नी और राजेश वर्मा का प्रेम संबंध है. मेरे न रहने पर वह अक्सर मुलाकात करता है. बच्चों से मारपीट करता है. इन दोनों की शादी करवा दी जाए ताकि हमारी और बच्चों की जान बच सके.''

इस मामले को लेकर नगर सीएसपी पी.एस. परस्ते ने बताया कि सोशल मीडिया में एक खबर वायरल हो रही है. हालांकि, बैढ़न के रहने वाले संतोष गुप्ता ने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध है और उसके साथ मारपीट की गई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है.  आवेदन की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement