'बॉयफ्रेंड को अंदर बुलाकर बच्चों को बाहर भेज देती है पत्नी, इन दोनों की शादी करवा दी जाए', बेबस पति ने पुलिस से लगाई गुहार

मध्य प्रदेश के सिंगरौली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने समाज और रिश्तों को कलंकित कर दिया है. एक युवक ने अपनी ही पत्नी पर संगीन आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है. आरोप है कि उसकी पत्नी का पड़ोस में रहने वाले युवक से प्रेम संबंध है.

सिंगरौली जिले के बैढ़न थाना कोतवाली में संतोष गुप्ता नामक युवक ने आवेदन दिया है. उसमें लिखा है कि वह जब भी काम पर जाता है, तब पत्नी पूजा गुप्ता पड़ोसी राजेश से फोन और मुलाकात के जरिए संपर्क करती है.

फरियादी संतोष के मुताबिक, उसकी पत्नी उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजेश वर्मा से बच्चों को घर से बाहर करके मिलती है, जिसकी सूचना बच्चों ने उसे दी. वह मौके पर पहुंचा तो बच्चे बाहर थे और दोनों अंदर थे. जब मैंने इसका विरोध किया तो हमें और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई.

जब संतोष गुप्ता ने घर पहुंचकर पत्नी को समझाया, तो पत्नी ने हंगामा कर दिया और उसके साथ ही झूमाझटका करने लगी, जिसका वहां खड़े लोगों ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया.

दोनों की शादी करवा दी जाए

सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना प्रभारी को दिए गए आवेदन में कहा गया, ''मेरी पत्नी और राजेश वर्मा का प्रेम संबंध है. मेरे न रहने पर वह अक्सर मुलाकात करता है. बच्चों से मारपीट करता है. इन दोनों की शादी करवा दी जाए ताकि हमारी और बच्चों की जान बच सके.''

इस मामले को लेकर नगर सीएसपी पी.एस. परस्ते ने बताया कि सोशल मीडिया में एक खबर वायरल हो रही है. हालांकि, बैढ़न के रहने वाले संतोष गुप्ता ने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध है और उसके साथ मारपीट की गई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है. आवेदन की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

