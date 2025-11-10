scorecardresearch
 

ठंड से सावधान... इंदौर में बढ़ी ठिठुरन, 8 डिग्री से नीचे तापमान! मौसम विभाग ने दी ये चेतावनी

उत्तरी बर्फीली हवाओं से इंदौर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है. जहां रात का तापमान सामान्य से करीब 8 डिग्री सेल्सियस कम होकर 10 डिग्री तक गिर गया है. मौसम विभाग की मानें तो हिमालयी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के कारण ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रही हैं, जिससे ठंड और बढ़ने की संभावना है.

इंदौर में बढ़ी ठिठुरन (फाइल फोटो-)
इंदौर में बढ़ी ठिठुरन (फाइल फोटो-)

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में नवंबर की शुरुआतसे ही ठंड ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है. रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो सामान्य से करीब 8 डिग्री सेल्सियस कम है. शहर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है, जो पिछले 10 साल में नवंबर की सबसे ठंडी रातों में से एक है. दिन में हल्की धूप तो खिलती दिखाई दे रही है, लेकिन शाम ढलते ही ठिठुरन बढ़ रही है. लोग गर्म कपड़ों में लिपटकर घरों में दुबकने को मजबूर हैं.

पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण बढ़ी ठंड
मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि यह ठंड का पहला झोंका है और आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा. डॉ. आनंद हरसाना, प्रमुख मौसम वैज्ञानिक ने जानकारी दी कि हिमालय के पहाड़ी इलाकों में जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में शुरुआती बर्फबारी हुई है. इससे उत्तर दिशा से ठंडी और शुष्क हवाएं मैदानी क्षेत्रों की ओर बह रही हैं. इंदौर जैसे शहरों में रात का पारा तेजी से गिर रहा है.

उन्होंने चेतावनी दी कि अगले 24 से 48 घंटों में हरियाणा के पास सक्रिय चक्रवात उत्तर भारत के पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में मिल जाएगा. इसके बाद ठंड का असर और भयंकर हो सकता है. रात का तापमान 8-9 डिग्री तक नीचे जा सकता है, जिससे कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा.

सड़कों पर धुंध से परेशान लोग 
इंदौर की सड़कें सुबह के वक्त धुंध से लिपटी नजर आईं. पार्कों में बुजुर्ग कंबल ओढ़े चाय की चुस्कियां लेते नजर आए. मौसम विभाग के मुताबिक, शहर के न्यूनतम-अधिकतम तापमान में  सामान्य से 5-8 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है. 

क्या है ठंड बढ़ने का कारण?
उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जो ठंडी हवाओं को तेज कर रहे हैं. हालांकि, अभी हरियाणा का चक्रवात इन हवाओं को थोड़ा रोक रहा है. मौसमं विशेषज्ञों के मुताबिक, नवंबर में ऐसा कम ही देखा जाता है. पिछले साल इस वक्त तापमान 18-20 डिग्री के आसपास था, लेकिन इस बार 10 डिग्री पर सिमट गया है.

मौसम विभाग (IMD) ने लोगों को सलाह दी है कि ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें, रात में घर में हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल करें. बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. ज्यादा ठंड से सांस की बीमारियां बढ़ सकती हैं. ऐसे में अभी से तैयारी करें, वरना सर्दी का असर गंभीर हो सकता है.

---- समाप्त ----
Advertisement
Advertisement

    Advertisement