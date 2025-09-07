MP: मंदिर गेट पर मिली गाय की कटी पूंछ, बजरंग दल के लोगों ने किया बवाल

मध्य प्रदेश के इंदौर में तुलसी नगर स्थित सरस्वती माता मंदिर में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई. मंदिर के मुख्य गेट की बाउंड्रीवॉल जाली पर गाय की कटी हुई पूंछ लटकती हुई मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. खबर फैलते ही आसपास के लोग और बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए.

बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा

बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया है ताकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे और शहर का माहौल खराब किया जा सके. कार्यकर्ताओं ने मौके पर जमकर आक्रोश व्यक्त किया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.

सूचना मिलते ही लसूडिया थाना पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए क्षेत्र की घेराबंदी की है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.

बजरंग दल के सह जिला मंत्री विजय पटेल ने कहा, 'तुलसी नगर सरस्वती मंदिर की बाउंड्रीवॉल पर अज्ञात लोगों ने गौमाता की कटी पूंछ रखकर समाज में तनाव फैलाने की कोशिश की है.

Advertisement

FIR दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई और बजरंग दल की ओर से थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा गया. त्योहारों के समय इस तरह की घटनाएं और भी हो सकती हैं, इसलिए सभी सतर्क रहें. वहीं, तुलसी नगर कॉलोनी अध्यक्ष राजेश तोमर ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह कृत्य किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा लगता है. उन्होंने मांग की कि आरोपियों को सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत न कर सके. पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----