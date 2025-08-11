गैस सिलेंडर की नली मुंह में डालकर दी जान... सरकारी कर्मचारी ने ऑनलाइन गेम का कर्ज और मानसिक तनाव में उठाया कदम

मध्य प्रदेश में एक सरकारी कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली. पुलिस का कहना है कि मृतक ने गैस का पाइप मुंह में डालकर रेगुलेटर चालू कर दिया था. वह खेल एवं युवा कल्याण विभाग में चपरासी के पद पर कार्यरत था. उसने घरेलू गैस सिलेंडर का पाइप सीधे अपने मुंह में डालकर जान दे दी. फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, पुलिस का कहना है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग में चपरासी के पद पर कार्यरत 35 वर्षीय लक्ष्मीनारायण केवट ने घरेलू गैस सिलेंडर का पाइप सीधे अपने मुंह में डाल लिया था. गैस के तेज असर से कुछ ही देर में उनका दम घुट गया और मौत हो गई. यह घटना शनिवार की रात करीब 9:30 बजे की है.

पुलिस का कहना है कि लक्ष्मीनारायण का शव उनके किराए के मकान में मिला. उसके पास एलपीजी सिलेंडर पड़ा था, जिसका रेगुलेटर खुला हुआ था और रबर का पाइप सीधे मुंह में पड़ा था. गैस के प्रभाव से उनका शरीर एकदम अकड़ गया था. यह नजारा देखकर पड़ोसी और परिजन सन्न रह गए.

यह भी पढ़ें: 'मैं उसका पहला मरीज, वो मेरी आखिरी डॉक्टर', आगरा में फंदे से झूला इंजीनियर, सुसाइड नोट में लिखा महिला चिकित्सक का नाम

Advertisement

शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि लक्ष्मीनारायण को ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी. गेमिंग में हारने के चलते उस पर लाखों रुपये का कर्ज हो चुका था. आर्थिक दबाव और मानसिक तनाव में उसने ये कदम उठा लिया.

मृतक के बड़े भाई कैलाश ने बताया कि शाम के समय पड़ोस में रहने वाली उनकी बहन ने सूचना दी कि लक्ष्मीनारायण ने आत्महत्या कर ली है. जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि वहां गैस सिलेंडर की नली उसके मुंह में और रेगुलेटर खुला हुआ था. फिलहाल, पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

वहीं हरदा के पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार चौकसे ने aajtak से मोबाइल पर बात करते हुए बताया कि मृतक ने एलपीजी का पाइप मुंह में रखकर सुसाइड किया है. घटना के बाद पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है. परिजनों से पूछताछ और मोबाइल की कॉल डिटेल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----