scorecardresearch
 

Feedback

'दवाई देते ही उल्टियां शुरू, बच्चे ने खाना-पीना छोड़ दिया...', कफ सिरप से हुई मौत पर मध्य प्रदेश के पीड़ितों ने सुनाई आपबीती

कोल्ड्रिफ (Coldrif) कफ सिरप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में 19 बच्चों की मौत हो चुकी है. छिंदवाड़ा और बैतूल में किडनी फेल होने से बच्चों ने जान गंवा दी. प्रशासन ने परिवारों को मुआवजा दिया और नागपुर में 8 बच्चों की निगरानी के लिए टीम बनाई. जबलपुर में सप्लायर का गोदाम सील किया गया. यूपी ड्रग्स विभाग ने मेडिकल स्टोर में कफ सिरप की जांच और जब्ती के आदेश दिए हैं.

Advertisement
X
Coldrif कफ सिरप का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. (Photo: Representational)
Coldrif कफ सिरप का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. (Photo: Representational)

कोल्ड्रिफ (Coldrif) कफ सिरप पीने से शिशुओं और बच्चों की मौत का मामला बढ़ता जा रहा है. मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस सिरप को पीने से अब तक 19 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एक पीड़ित ने आपबीती बताते हुए कहा, 'मेरे बच्चे को हल्का बुखार था और हम तुरंत डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास गए. उन्होंने उसे दवाइयां लिखीं और हमने वही दवाइयां खरीदीं. हमने अपने बच्चे को सिरप दिया और उसे तुरंत उल्टियां होने लगीं. हमने डॉक्टर को इस बारे में बताया.

डॉक्टर ने मेरे बच्चे को एक इंजेक्शन लगाया और हमें घर जाने को कहा. हमने उसे घर पर दवाइयां दीं, लेकिन उसे फिर से उल्टियां होने लगीं. उसने खाना बंद कर दिया. हम फिर डॉक्टर के पास गए. मेरे बच्चे को जल्द ही सरकारी अस्पताल परासिया, फिर छिंदवाड़ा और अंत में नागपुर रेफर कर दिया गया. मेरे बच्चे की 27 तारीख को मृत्यु हो गई.'

'बच्चे को उल्टियां होने लगीं, पेट में बहुत तकलीफ हुई' 

सम्बंधित ख़बरें

ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. (Photo: Screengrab)
'Blinkit डिलीवरी बॉय ने मुझे गलत तरीके से छुआ...', एजेंट की शर्मनाक हरकत CCTV में कैद 
Syrup of Death! Doctors Arrested for Taking Childrens Lives
'जानलेवा' सिरप! मध्य प्रदेश में अब तक 14 बच्चों की मौत, डॉक्टर गिरफ्तार  
मध्य प्रदेश-राजस्थान में अब तक 19 बच्चों ने अपनी जां गंवा दी है. (Photo: ITG)
'जानलेवा' कफ सिरप पर सख्ती... महाराष्ट्र-केरल-तमिलनाडु में बैन, UP में जांच के आदेश 
The center is strict about cough syrup, a new advisory has been issued regarding children.
कफ सिरप से मौत मामले में केंद्र सरकार सख्त, राज्यों को दवा क्वालिटी जांच के निर्देश 
madhya pradesh betul coldrif cough syrup two child deaths
MP में कफ सिरप का कहर जारी! छिंदवाड़ा के बाद बैतूल में 2 बच्चों ने गंवाई जान, अब तक 16 की मौत 

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परसिया की एक महिला चेनवती यदुवंशी ने बताया, बच्चे के कफ सिरप लेने के अगले दिन ही उसका बुखार और बढ़ गया. 18 तारीख की रात को उसे उल्टियां होने लगीं. उसके पेट में बहुत तकलीफ थी. हम उसे 19 तारीख को प्रवीण सोनी के क्लिनिक से छिंदवाड़ा के एक निजी अस्पताल ले गए. डॉक्टर ने बच्चे को देखा और कहा कि बच्चे की हालत बहुत खराब है.

Advertisement

उन्होंने हमें नागपुर ले जाने को कहा. हम नागपुर के लिए रवाना हुए और कलर्स अस्पताल गए जहां बच्चे को एक दिन और एक रात के लिए भर्ती रखा गया. कोई सुधार न होने पर, हम उसे 20 तारीख को सरकारी मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला. 26 तारीख को बच्चे की जान चली गई. मैं प्रवीण सोनी की दवा को बच्चे की मृत्यु के लिए ज़िम्मेदार मानती हूं.

मध्य प्रदेश में बढ़ रहा मौतों का सिलसिला

छिंदवाड़ा के बाद बैतूल जिले में भी दो बच्चों की जान चली गई. दोनों बच्चों की किडनी फेल हो गई थी और उनका इलाज डॉ. प्रवीन सोनी ने किया था. इन बच्चों को कोल्ड्रिफ (Coldrif) कफ सिरप दी गई थी. छिंदवाड़ा में पहले ही 14 बच्चों की मौत हो चुकी है. प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा जारी कर दिया है और राशि उनके खातों में भेज दी गई है. इसके अलावा, छिंदवाड़ा के आठ बच्चे नागपुर अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी निगरानी के लिए डॉक्टर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की टीम बनाई गई है. डॉक्टर प्रवीण सोनी को सस्पेंड कर दिया गया है.

जबलपुर में गोदाम सील

वहीं, जबलपुर में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कातारिया फार्मास्युटिकल्स के अधिकृत वितरक के गोदाम को सील कर दिया है. नायब तहसीलदार आदर्श जैन ने बताया कि जांच में पाया गया कि खांसी की यह सिरप यहीं से सप्लाई की गई थी. कलेक्टर और एसडीएम के निर्देश पर जिस गोदाम में सिरप का स्टॉक रखा गया था, उसे पूरी तरह सील कर दिया गया है.

Advertisement

उत्तर प्रदेश में मेडिकल स्टोर में मौजूद कफ सिरप की होगी जांच

उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट कमिश्नर ने सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर को फार्मा कंपनी से लेकर मेडिकल स्टोर में मौजूद कफ सिरप की सैंपलिंग करने और चिन्हित जानलेवा कफ सिरप को जप्त करने के आदेश दिए हैं. यूपी के सहायक आयुक्त (ड्रग्स) ने राज्य के सभी औषधि निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से कड़े निर्देश जारी किए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement