'कांग्रेस ने नक्सलवाद को पनपने दिया', CM मोहन यादव का आरोप, बोले- पिछली सरकारें ही समस्या की जड़ थीं

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर नक्सलवाद पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सरकार ने इस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है.

इंदौर में पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास करती है और उसकी पिछली सरकारों ने नक्सलवाद जैसी समस्याओं को बने रहने दिया था.

CM ने कहा, "पिछली कांग्रेस सरकार के शासनकाल में नक्सलवाद राज्य में एक बड़ी समस्या थी. हमने इस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है. राज्य के मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जिले लगभग नक्सलवाद से मुक्त हो गए हैं."

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कांग्रेस शासन के दौरान नक्सलियों ने एक मंत्री की हत्या कर दी थी. उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिए बिना कहा, "नक्सलवाद की समस्या की जड़ तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जो आज भी (नक्सली कमांडर) माडवी हिडमा की हत्या पर दुख जताते हैं. यह रवैया कांग्रेस पार्टी के दोहरे रवैये को दिखाता है."

मुख्यमंत्री यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. अपनी सरकार के पिछले दो सालों की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं, किसानों, युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो गई है और औद्योगिक विकास दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हो गई है. यादव ने कहा कि उनकी सरकार मध्य प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है.

