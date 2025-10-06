scorecardresearch
 

Feedback

छिंदवाड़ा: खांसी सिरप के 19 में से 3 सैंपल फेल, CM बोले- जिम्मेदार लोगों पर एक्शन, सियासी रंग न दे कांग्रेस

छिंदवाड़ा में जहरीले खांसी सिरप से 14 बच्चों की मौत के बाद सरकार ने 2 ड्रग इंस्पेक्टर और 1 डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया. सीएम मोहन यादव ने कहा, 19 में से 3 सैंपल फेल हुए हैं, सभी जिम्मेदारों को हटाया गया है. लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी. कांग्रेस इसे राजनीति का रंग न दे, उनके समय में सीएम तो दूर विधायक भी नहीं जाता था.

Advertisement
X
खांसी सिरप के 19 में से 3 सैंपल फेल (Photo: ITG)
खांसी सिरप के 19 में से 3 सैंपल फेल (Photo: ITG)

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले खांसी सिरप से 14 बच्चों की मौत के बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कहा कि 19 में से 3 सैंपल फेल पाए गए हैं. सभी जिम्मेदार अफसरों को हटाया गया है और लापरवाही करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने दो ड्रग इंस्पेक्टर  गौरव शर्मा (छिंदवाड़ा) और शरद कुमार जैन (जबलपुर) और एक डिप्टी डायरेक्टर शोभित कोस्टा को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही राज्य के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य का भी ट्रांसफर कर दिया गया है.

14 बच्चों की मौत के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन

सम्बंधित ख़बरें

Coldrif cough syrupp
'जानलेवा सिरप' को लेकर अलर्ट, Delhi में भी किया गया बैन 
Today: Deadly chemicals in cold drip syrup, raids in UP
जानलेवा कोल्ड्रिप सिरप पर यूपी में छापेमारी, 46% खतरनाक केमिकल 
छिंदवाड़ा में पीड़ित परिवारों से मिले CM मोहन यादव.(Photo:ITG)
डॉक्टर की पत्नी के मेडिकल का लाइसेंस भी निरस्त, छिंदवाड़ा सिरप कांड में एक्शन 
Coldrif Cough Syrup News
दिल्ली में कफ सिरप पर सख्ती, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाएगी दवा 
सिरप पीने के बाद मासूमों की मौत से परिवार टूटे.(Photo:ITG)
'ऑटो बेचकर कराया इलाज, फिर भी नहीं बचा बेटा'; सिरप से मरे उसैद के पिता का छलका दर्द 

मोहन यादव ने परासिया जाकर मृत बच्चों के परिवारों से मुलाकात की और कहा कि कांग्रेस इस मामले को राजनीति का रंग न दे. साथ ही उन्होंने कहा, हमारे समय में तो मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंचे हैं, जबकि कांग्रेस के वक्त तो विधायक भी नहीं जाता था.

सरकार ने कोल्डरिफ खांसी सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है. यह सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्रीसान फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया गया था. जांच में इसके सैंपल में जहरीला पदार्थ पाया गया है.

सिरप बनाने वाली कंपनी पर केस दर्ज हुआ

Advertisement

छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि सिरप बनाने वाली कंपनी पर केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की मौत जैसी घटनाएं बेहद दुखद हैं. इस मामले में कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Date
    Advertisement