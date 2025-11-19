भोपाल के कैफे में तोड़फोड़ करने वाले 5 गिरफ्तार, तलवार लेकर पहुंची भीड़ ने मचाया था तांडव

भोपाल पुलिस ने निजी यूनिवर्सिटी के पांच छात्रों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हाल ही में एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया. प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह घटना दो दिन पुराने विवाद का नतीजा थी.

और पढ़ें

क्या थी विवाद की वजह?

दो दिन पहले रेस्टोरेंट संचालक के भाई और कुछ निजी यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच विवाद और मारपीट हुई थी. इस घटना की जानकारी अन्य छात्रों और उनके दोस्तों को लगी, जिन्होंने रेस्टोरेंट संचालक के भाई को सबक सिखाने का निर्णय लिया.

रेस्टोरेंट पर कर दिया हमला

जानकारी के अनुसार, छात्रों ने पता लगाया कि जिस युवक ने मारपीट की थी, वह रेस्टोरेंट संचालक का भाई है और शाम के समय अक्सर उसी रेस्टोरेंट में बैठता है. इसके बाद आरोपी छात्र उसे ढूंढने रेस्टोरेंट पहुंचे. जब वह वहां मौजूद नहीं था, तो छात्रों ने गुस्से में रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर दी.

घटना में शामिल सभी आरोपी छात्र थे. उन्होंने अपने मुंह ढक कर रखा ताकि चेहरा सामने आने पर उनका करियर प्रभावित न हो. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----