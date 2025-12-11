scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'स्पेलिंग' चेंज करके धोखा... Bisleri की जगह 'बिसिलारी' लिखी बोतलों में भर रहे थे पानी, फैक्ट्री सील

Bhind फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने पुलिस के साथ फैक्ट्री से 'Bisilarri' पानी की बोतलें, पाउच और रैपर पैक होते जब्त किए. टीम ने 2000 से ज्यादा डुप्लीकेट बोतलें जब्त कीं.

Advertisement
X
Bisilarri नाम से पैक हो रहा था डुप्लीकेट पानी.(Photo:ITG)
Bisilarri नाम से पैक हो रहा था डुप्लीकेट पानी.(Photo:ITG)

Bhind News: ग्वालियर चंबल अंचल में मिलावटी और डुप्लीकेट माल बनाने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं. नकली दूध, नकली मावा, नकली पनीर से लेकर अन्य नकली खाद्य पदार्थ बनाने की कई फैक्ट्रियां यहां अब तक पकड़ी जा चुकी हैं. बुधवार को भी भिंड में पानी की ब्रांडेड कंपनी Bisleri के नाम की डुप्लीकेट 'Bisilarri' पानी की बोतल और पाउच पैकिंग करने की अवैध फैक्ट्री का मामला सामने आया. फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इस अवैध फैक्ट्री पर रेड मारकर फैक्ट्री को सील कर दिया है और फैक्ट्री के अंदर मिली 2000 से ज्यादा डुप्लीकेट बोतल को जब्त कर लिया है. 

यह पूरा मामला भिंड शहर के धर्मपुरी इलाके का है. फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को मुखबिर से सूचना मिली थी कि धर्मपुरी इलाके में ब्रांडेड कंपनी बिसलेरी की डुप्लीकेट Bisilarri पानी की बोतल और पाउच बनाने की अवैध फैक्ट्री चल रही है. 

इसी सूचना पर से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक टीम पुलिस के साथ मिलकर फैक्ट्री पर रेड करने पहुंच गई. यहां मौके पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम को बड़ी संख्या में Bisilarri पानी की बोतल और पानी के पाउच पैक होते हुए मिले. 

सम्बंधित ख़बरें

DM के सामने ही पानी की नकली बोतल रख दी गई.
डीएम साहब को 'Bilseri' का पानी पड़ा भारी, अब चटनी में रंग मिलाने वालों की भी खैर नहीं 
बिसलेरी ने अपने कॉर्बोनेटेड ड्रिंक पोर्टफोलियो में किया विस्तार
बिकने वाली थी Bisleri...टाटा से टूटी डील, अब जयंती चौहान का बड़ा फैसला! 
भारत में बोतलबंदी पानी का कारोबार.
Bisleri, Kinley... जानिए भारत में बोतलबंद पानी का कितना बड़ा है कारोबार 
बिसलेरी की वाइस चेयरपर्सन हैं जयंती चौहान. (Photo: India Today Archives)
Bisleri को बेचने की थी तैयारी, क्या अब कंपनी में दिलचस्पी लेने लगी हैं जयंती चौहान? 
आरिफ मसूद पर पर विधायक रामेश्वर शर्मा का पलटवार.(File Photo:ITG)
'जिन्ना की मानसिकता...', आरिफ मसूद के वंदे मातरम् न गाने पर भड़के BJP MLA 

यहां बड़ी संख्या में Bisilarri के रैपर भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम को मिले. फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने पाया कि बिना लाइसेंस की यह फैक्ट्री संचालित हो रही है और बिसलेरी के मिलते-जुलते नाम से यहां डुप्लीकेट माल तैयार किया जा रहा है. फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने पानी के सैंपल लिए हैं और पूरी फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई की है. 

Advertisement

फूड सेफ्टी ऑफिसर रीना बंसल और किरण सेंगर ने बताया कि फैक्ट्री बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी. अधिकारी किरण सेंगर ने बताया कि इनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप का लाइसेंस है, लेकिन ये ब्रांडेड कंपनी बिसलेरी के मिलते-जुलते नाम से नकली पानी पैक कर रहे थे. देखें Video:- 

फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने पानी के सैंपल ले लिए हैं और पूरी फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई की है. यह कार्रवाई ग्वालियर-चंबल अंचल में नकली माल बनाने वाले गिरोहों पर एक और प्रहार है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement