'स्पेलिंग' चेंज करके धोखा... Bisleri की जगह 'बिसिलारी' लिखी बोतलों में भर रहे थे पानी, फैक्ट्री सील

Bhind News: ग्वालियर चंबल अंचल में मिलावटी और डुप्लीकेट माल बनाने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं. नकली दूध, नकली मावा, नकली पनीर से लेकर अन्य नकली खाद्य पदार्थ बनाने की कई फैक्ट्रियां यहां अब तक पकड़ी जा चुकी हैं. बुधवार को भी भिंड में पानी की ब्रांडेड कंपनी Bisleri के नाम की डुप्लीकेट 'Bisilarri' पानी की बोतल और पाउच पैकिंग करने की अवैध फैक्ट्री का मामला सामने आया. फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इस अवैध फैक्ट्री पर रेड मारकर फैक्ट्री को सील कर दिया है और फैक्ट्री के अंदर मिली 2000 से ज्यादा डुप्लीकेट बोतल को जब्त कर लिया है.

यह पूरा मामला भिंड शहर के धर्मपुरी इलाके का है. फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को मुखबिर से सूचना मिली थी कि धर्मपुरी इलाके में ब्रांडेड कंपनी बिसलेरी की डुप्लीकेट Bisilarri पानी की बोतल और पाउच बनाने की अवैध फैक्ट्री चल रही है.

इसी सूचना पर से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक टीम पुलिस के साथ मिलकर फैक्ट्री पर रेड करने पहुंच गई. यहां मौके पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम को बड़ी संख्या में Bisilarri पानी की बोतल और पानी के पाउच पैक होते हुए मिले.

यहां बड़ी संख्या में Bisilarri के रैपर भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम को मिले. फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने पाया कि बिना लाइसेंस की यह फैक्ट्री संचालित हो रही है और बिसलेरी के मिलते-जुलते नाम से यहां डुप्लीकेट माल तैयार किया जा रहा है. फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने पानी के सैंपल लिए हैं और पूरी फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई की है.

फूड सेफ्टी ऑफिसर रीना बंसल और किरण सेंगर ने बताया कि फैक्ट्री बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी. अधिकारी किरण सेंगर ने बताया कि इनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप का लाइसेंस है, लेकिन ये ब्रांडेड कंपनी बिसलेरी के मिलते-जुलते नाम से नकली पानी पैक कर रहे थे. देखें Video:-

फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने पानी के सैंपल ले लिए हैं और पूरी फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई की है. यह कार्रवाई ग्वालियर-चंबल अंचल में नकली माल बनाने वाले गिरोहों पर एक और प्रहार है.

