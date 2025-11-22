दिल्ली में 21 से 23 नवंबर तक साहित्य आजतक 2025 का आयोजन हो रहा है. आज दूसरे दिन कई फिल्मी सितारे साहित्य के महाकुंभ में पहुंचे. 'साहित्य आजतक ओटीटी' के मंच पर ओटीटी के दो स्टार्स आदर्श गौरव और आन्या सिंह आए, जिन्हें श्वेता झा ने मॉडरेट किया. दोनों एक्टर्स ने अपनी सिनेमा जर्नी पर बात की. आन्या सिंह ने अपनी सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर कई बातें साझा की.

और पढ़ें

आर्यन खान को लेकर क्या बोलीं आन्या सिंह?

आन्या सिंह ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पर बात करते हुए बताया कि कैसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने अपनी डेब्यू सीरीज को लेकर काफी छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखा. उन्होंने एक्टर्स की कास्टिंग से लेकर किरदारों के लुक्स पर बारीकी से नजर रखी. आन्या ने बताया, 'आर्यन ने मेरे किरदार को लेकर काफी ध्यान दिया. उन्होंने बैड्स ऑफ बॉलीवुड में सान्या को थोड़ा कम इमोशनल दिखाया. क्योंकि वो काफी प्रोफेशनल लड़की है. मगर मैं वैसी बिल्कुल नहीं थी.'

आन्या ने आगे आर्यन के साथ पहली बार काम करने पर कहा, 'आर्यन ऐसे इंसान हैं जो अपने दिमाग में बातें क्लियर रखते हैं, काफी मेहनती हैं और बहुत जुनूनी हैं. ये जो उन्होंने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड शो बनाया, उसमें उन्होंने हर लुक, हर डायलॉग और हर सीन पर ध्यान दिया. मैंने ये पहले भी बताया कि जब मैं सेट पर गई हूं और मेरा मेकअप पूरा नहीं हुआ है. आर्यन ने मेरी तरफ देखा और कहा कि कुछ तो कमी है.'

Advertisement

'एक आदमी के लिए ये सोचना कि किसी लड़की की लिपस्टिक की शेड अलग है, मतलब इतनी बारीकी का वो ध्यान रखते थे. एक डायरेक्टर के तौर पर हर छोटी-छोटी चीजों और वर्ड पर ध्यान देना कि नहीं, ये जोक इस किरदार के साथ नहीं जाएगा. यहां तक की प्रमोशन के दौरान भी, हर छोटी चीज आर्यन के द्वारा पास की गई है. ये सीरीज उनके लिए बच्चे की तरह थी. जिस तरह का डेडीकेशन, वक्त आर्यन ने उसमें डाला, मैं खुद को लकी मानती हूं कि मैं वो सबकुछ देख पाई.'

बता दें कि आन्या सिंह ने आर्यन खान की सीरीज में एक स्ट्रग्लिंग एक्टर की मैनेजर का रोल निभाया था. वो लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल और मनोज पाहवा संग दिखाई दी थीं. इस सीरीज से पहले भी आन्या ने कई प्रोजेक्ट्स किए थे, मगर आज जनता के बीच उनकी पहचान 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से बनी है. आन्या ने साहित्य आजतक के मंच पर बताया है कि वो जल्द और भी प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगी.

---- समाप्त ----