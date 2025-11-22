100 रुपये दिहाड़ी पर आदर्श गौरव ने किया काम, क्यों हुए मजबूर, बताई वजह

दिल्ली में इन दिनों साहित्य का महाकुंभ 'साहित्य आजतक' का आयोजन हो रहा है. 21 से 23 नवंबर तक चलने वाले इस इवेंट में हर साल की तरह, इस साल भी कई बेहतरीन कलाकार और लेखक आ रहे हैं. इस बार ओटीटी के मशहूर एक्टर्स आदर्श गौरव और आन्या सिंह 'साहित्य आजतक ओटीटी' के मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने साथ काम करने से लेकर अपनी बदली जिंदगी पर बात की.

आदर्श और आन्या ने एकसाथ फिल्म 'खो गए हम कहां' में काम किया था, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे भी शामिल थे. इसके अलावा, आदर्श और भी कई बेहतरीन फिल्में और सीरीज जैसे 'सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव', 'गन्स एंड गुलाब्स', 'होस्टल डेज' में भी नजर आए हैं. एक्टर ने अभी तक कई बड़े सितारों के साथ काम किया.

इस फिल्म के लिए 100 रुपये दिहाड़ी पर काम कर चुके आदर्श गौरव

मगर फैंस उनकी प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव की फिल्म 'द व्हाइट टाइगर' के बारे में काफी बात करते हैं. इसमें आदर्श का रोल एक हेल्पर का था, जिसे खाना बनाना और गाड़ी चलाना आता है. साहित्य आजतक के मंच पर एक्टर ने बताया कि उन्होंने इस रोल की तैयारी करने के लिए एक अलग पैंतरा अपनाया था. वो दिल्ली में एक रेडी वाले के पास नौकरी करने पहुंच गए, जिसके लिए उन्हें 100 रुपये दिहाड़ी के रूप में मिलते थे.

आदर्श ने कहा, 'मैं हर दिन सोचता था कि मैं यहां रेडी पर क्या कर रहा हूं. मैं वहां उनके लिए बर्तन धोता था, सामान लेकर आता था. एक उदाहरण देते हुए बताता हूं कि जहां मैं काम करता था, वहां साकेत कोर्ट की तरफ काफी सारे ड्राइवर्स आते थे. वो अपने मालिक के साथ आते थे, और हमारी रेडी 40 रुपये में खाना खाते थे. उसमें राजमा चावल, रोटी और ,सब्जी होती थी. मेरा नाम वहां बलराम था क्योंकि मैंने खुद को वही कहकर इंट्रोड्यूस कराया था.'

'एक दिन एक कस्टमर को खाने में पनीर खिलाया गया, तो उसने कहा कि ये पनीर तो सड़ा हुआ है. उसके साथ काफी बहस हुई, बाद में कस्टमर के पैसे वापस किए गए. फिर जब वो चले गए, तो मुझसे कहा गया कि जाकर चीनी लेकर आओ. मैं 1 किलो चीनी लेकर आया, उन्होंने वो सारी चीनी उस पनीर की हांडी में मिलाया और अगले कस्टमर को खिलाया. उसे वो पनीर की सब्जी ठीक लगी. मैंने वहां इस तरह की चीजें देखीं जिससे मैं काफी कुछ सीखा.'

आदर्श गौरव के आने वाले प्रोजेक्ट्स

आदर्श ने आगे ये सब करना का कारण भी साझा किया. उन्होंने कहा, 'मैं ये सब इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे इंसानों में दिलचस्पी है. मुझे मजा आता है इंसानों की चीजों पर ध्यान देने में, उनकी हर छोटी हरकत नोट करना और उनकी मानसिकता समझना.'

बता दें कि आदर्श गौरव जल्द शनाया कपूर संग एक थ्रिलर फिल्म तू या मैं में नजर आएंगे. इस फिल्म की शूटिंग हाल ही में खत्म हुई है. साहित्य आजतक के मंच पर एक्टर ने बताया है कि उनकी ये फिल्म अगले साल फरवरी या मार्च के महीने में रिलीज होगी. इसके अलावा आदर्श एक तेलुगू फिल्म में भी नजर आएंगे, जो अगले साल रिलीज होगी. हालांकि उनका कहना है कि उस फिल्म में उनके कोई डायलॉग्स नहीं हैं. क्योंकि उनका किरदार फिल्म में बोल नहीं सकता है.

