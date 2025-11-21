अमोल पालेकर, मनोज मुुंतशिर और सांसद मनोज तिवारी... यहां देखिए साहित्य आजतक के दूसरे-तीसरे दिन का शेड्यूल

साहित्य आजतक का शानदार आगाज शुक्रवार को हो गया. पहले दिन के आयोजन की शुरुआत कवि कुमार विश्वास के सत्र अपने-अपने राम से हुई. दिन चढ़ता रहा और कार्यक्रम के लिए सजे मंच अपने दिलचस्प सेशन से निखरते गए. पहले दिन पीयूष मिश्रा, वर्षा सिंह धनोआ, अल्ताफ राजा, मालिनी अवस्थी और यतींद्र मिश्र जैसे कई दिग्गज मेहमान बनकर आए. शाम को हुए वीर रस के कवि सम्मेलन ने तो लोगों में देशभक्ति का ऐसा जोश भरा का दस्तक दरबार मंच वंदे मातरम् से गूंज उठा.
खैर.. ये तो रही पहले दिन की बाते. अभी भी दो दिन का इवेंट आपके सामने है और आप शुक्रवार को किसी वजह से साहित्य आजतक में न आ सके हों, दफ्तर में फंसे रह गए हों, जरूरी मीटिंग्स में उलझे हों, या किसी भी वजह से समय न मिला हो तो अभी भी आपके पास इस धमाकेदार-शानदार आयोजन का हिस्सा बनने का मौका है.
22 और 23 नवंबर का दिन भी खास होने वाला है. पहले तो बता दें कि अपने-अपने राम सत्र तीनों दिन का है तो आप 22 नवंबर को भी आकर रामकथा का रस ले सकते हैं. फिर शनिवार को सांसद मनोज तिवारी से खास बातचीत होगी. मशहूर दास्तानगो हिमांशू वाजपेयी दास्तान सुनाएंगे. पपॉन भी आ रहे हैं जो सिंगर जुबिन को स्वरांजलि देंगे और इस शाम को खास बनाएंगे जसबीर जस्सी. इसी तरह 23 नवंबर की शाम ग्रैंड फिनाले में सिंगर नेहा कक्कड़ आपसे रूबरू होंगी. तो देर किस बात की, आप भी टिकट बुक कीजिए और आ जाइए, यहां देखिए सारे आयोजनों की शेड्यूल.
|समय
|सेशन
|वक्ता/प्रतिभागी
|परिचय
|11:00–12:30
|अपने-अपने राम
|कुमार विश्वास
|कवि, लेखक एवं मोटिवेशनल स्पीकर
|12:30–13:15
|हां हम बिहारी हैं जी
|मनोज तिवारी
|गायक एवं सांसद
|13:15–14:00
|स्वरांजलि टू सिंगर जुबिन गर्ग
|पापोन,
ज़ुबली बरुआ
|सिंगर,
सिंगर
|14:00–14:45
|उनसे जाके कह दो…
|जुस्त
|सिंगर एवं गीतकार
|14:45–15:30
|जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे…
|मनोज मुंतशिर शुक्ल
|लेखक, कवि एवं गीतकार
|15:30–16:30
|तुमसे मिल के… ऐसा लगा तुमसे मिल के…
|सुरेश वाडकर
|गायक, पद्मश्री एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित
|16:30–18:00
|हरगुन कौर LIVE
|हरगुन कौर
|सिंगर
|20:00–22:00
|जश्न-ए-जस्सी
|जसबीर जस्सी
|सिंगर
दूसरे दिन 22 नवंबर 2025 को स्टेज 2 – दस्तक दरबार का शेड्यूल
|समय
|सेशन
|प्रतिभागी
|परिचय
|12:00–13:00
|अधिकार, समानता और न्याय
|डॉ. अरुणा रॉय,
प्रो. पुरुषोत्तम अग्रवाल,
डॉ. रीतिका खेड़ा
|सामाजिक कार्यकर्ता व लेखिका
लेखक व आलोचक
अर्थशास्त्री व प्रोफेसर
|13:00–13:30
|फ़िरदौस की दुनिया: तो एक दिन उसने मुझसे कहा…
|शची पाठक 'फ़िरदौस'
|कवयित्री एवं परफ़ॉर्मर
|13:30–14:00
|चुनौतियां – पब्लिक, पॉलिटिक्स और पत्रकारिता की…
|हरिवंश
|राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन एवं लेखक
|14:00–14:45
|सिनेमा के आम आदमी का स्मृति कोष…
|अमोल पालेकर
संध्या गोखले
|अभिनेता–निर्देशक
लेखिका–स्क्रिप्ट राइटर–वकील
|14:45–15:45
|इश्क़ है…
|प्रिया मलिक
|कवयित्री एवं आर्टिस्ट
|15:45–16:30
|भारतीयता के नायक–खलनायक
|पवन के. वर्मा
डॉ. विक्रम सम्पत
हिंदल सेनगुप्ता
|लेखक–राजनयिक
इतिहासकार
इतिहासकार–लेखक
|16:30–18:00
|सूफ़ियाना रंग में इश्क़ के 7 पड़ाव (मरहम ग्रुप)
|दिव्या बत्रा,
सौम्यदीप दासगुप्ता
|सूत्रधार–कवयित्री
सिंगर
|18:00–18:45
|आओ बुन लें अपनी सरगम…
|सुरेश वाडकर
आशुतोष अग्निहोत्री
श्रेयस पुराणिक
|सिंगर, पद्मश्री एवं संगीत नाटक अकेडमी अवॉर्ड से सम्मानित
IAS–कवि
सिंगर–संगीतकार
|18:45–20:00
|ये शाम सूफ़ियाना…
|कुमार सत्यम्
|सिंगर एवं परफ़ॉर्मर
|समय
|सत्र का शीर्षक
|प्रतिभागी
|परिचय
|12:00–13:00
|कवि सम्मेलन – कविता की नई बहार…
|स्वयं श्रीवास्तव, वरुण आनंद, अभिसार शुक्ला, मनु वैशाली, मनीषा दुबे, कायनात शाहिदा
|कवि
|13:00–14:00
|लेखन के सरोकार – हम लिखते क्यों हैं
|धर्मबीर सिन्हा
सतीश सिंह
केडी. सिंह
|पत्रकार–लेखक
पूर्व पत्रकार–लेखक
लेखक
|14:00–15:00
|सायको शायर LIVE
|सायको शायर अभि मुंडे
|कवि एवं परफ़ॉर्मर
|15:00–16:00
|साहित्य–संस्कृति: कितनी खास, कितनी आम
|अशोक कुमार बल
डॉ. संध्या पुरेचा
सुंदीप भूटोरिया
|लेखक–पूर्व IRS अधिकारी
संगीत नाटक अकादमी की चेयरपर्सन–नृत्यांगना, कोरियोग्राफर, लेखक
लेखक–सामाजिक कार्यकर्ता
|16:00–17:00
|दास्तान-ए-साहिर
|हिमांशु बाजपेयी, प्रज्ञा शर्मा
|दास्तानगो
|17:00–18:00
|इश्क़, कविता और सुकून
|बद्री नारायण
राजेश तैलंग
नीरज पांडेय
|TISS के वाइस चांसलर, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि
कवि–अभिनेता
उपन्यासकार–गीतकार, स्क्रीनराइटर
|समय
|सत्र का शीर्षक
|प्रतिभागी
|परिचय
|11:00–12:30
|अपने–अपने राम
|कुमार विश्वास
|कवि, लेखक एवं मोटिवेशनल स्पीकर
|12:30–13:15
|क्योंकि स्मृति लेखक भी हैं…
|स्मृति ईरानी
|अभिनेत्री, लेखिका एवं राजनेता
|13:15–14:00
|दिल से जो बात निकलती है… असर रखती है…
|इमरान प्रतापगढ़ी
|शायर एवं राज्यसभा सदस्य
|14:00–14:45
|पाताल लोक का परमानेंट निवासी
|जयदीप अहलावत
|अभिनेता
|14:45–15:30
|सैंयारा तू तो बदला नहीं है…
|इरशाद कामिल
|कवि एवं गीतकार
|16:00–17:00
|एक सूफ़ियाना शाम…
|देवेशी सहगल
|सिंगर
|17:00–17:45
|जाने दे से पहले भी मैं तक… एक खूबसूरत सफ़रनामा…
|विशाल मिश्रा
|सिंगर एवं कंपोजर
|17:45–18:30
|इश्क़ के राजकुंवर की वापसी…
|चेतन भगत
|लेखक, कॉलमिस्ट
एवं यूट्यूबर (बुक रिलीज)
|20:00–22:00
|ग्रैंड फिनाले
|नेहा कक्कड़
|सिंगर एवं परफ़ॉर्मर
|समय
|सेशन
|वक्ता/ प्रतिभागी
|परिचय
|12:00–12:45
|लोकतंत्र – संसद से सड़क तक
|शाहिद सिद्दीकी
नीरजा चौधरी
राजदीप सरदेसाई
|लेखक–पत्रकार
लेखिका–संपादक–पत्रकार
लेखक–एंकर–रिपोर्टर
|12:45–13:30
|आओ बदलें अपना जीवन… मन, आत्मा और मोक्ष की बातें
|साध्वी भगवती सरस्वती
|आध्यात्मिक गुरु, बेस्ट सेलिंग लेखिका, स्टैनफ़ोर्ड साइकोलॉजिस्ट, प्रेसिडेंट डिवाइन शक्ति फ़ाउंडेशन, इंटरनेशनल डाइरेक्टर परमार्थ निकेतन (ऋषिकेश)
|13:30–14:30
|किस्से और कहानियां…
|दिव्य प्रकाश दुबे
|उपन्यासकार, स्क्रिप्ट राइटर और स्टोरीटेलर
|14:30–15:15
|श्श्श… चुप रहना मना है
|
डॉ. तनया नरेंद्र
डॉ. किरण सेठी
|
सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट व लेखिका (MBBS, MSc लेखिका 'Everything Nobody Tells You About Your Body'
त्वचा विशेषज्ञ एवं वेलनेस एक्सपर्ट
|15:15–16:00
|आलोकनामा
|आलोक श्रीवास्तव
|शायर, गीतकार एवं परफ़ॉर्मर
|16:00–17:00
|तीन ताल
|कमलेश किशोर सिंह
आसिफ़ खान
कुलदीप मिश्रा
|पत्रकार, कॉलमिस्ट और स्टोरीटेलर
पत्रकार
पत्रकार
|17:00–18:00
|चाय सी मुहब्बत…
|परितोष त्रिपाठी
|कवि एवं अभिनेता
|18:00–19:00
|इश्क़ सूफ़ियाना…
|लक्ष माहेश्वरी
|आर्टिस्ट एवं स्टोरी आर्कियोलॉजिस्ट
|19:00–20:00
|ग्रैंड मुशायरा
|शकील आज़मी
अज़हर इक़बाल
शबीना अदीब
शारिक कैफ़ी
ज़ुबैर अली ताबिश
अज़्म शाकरी
|
शायर और गीतकार,
शायर
|समय
|सत्र का शीर्षक
|प्रतिभागी
|परिचय
|12:00–12:45
|खोलिए ताले अपनी ज़िंदगी के…
|सज्जन यादव
रत्नेश्वर
नवीन चौधरी
|IAS, लेखक
मोटिवेशनल स्पीकर–लेखक
लेखक
|12:45–13:30
|गीत गाता हूं मैं… गुनगुनाता हूं मैं…
|माधव कौशिक
ओम निश्चल
नितीश्वर कुमार
प्रो. संगीत रागी
|कवि–लेखक–अध्यक्ष (साहित्य अकादेमी)
कवि–आलोचक–लेखक
IAS-कवि–लेखक
कवि–लेखक
|13:30–14:00
|नया ज़माना, नई चुनौती, नई रणनीति
|विजेंद्र चौहान
|मोटिवेशनल गुरु और Look Around के लेखक
|14:00–14:45
|कहानियों का असीमित संसार – पुराण से विज्ञान तक
|गीता श्री
मेहर वान
अनिमेष मुखर्जी
|लेखिका–पत्रकार–रमानाथ गोयनका पुरस्कार सम्मानित
लेखक
लेखक
|14:45–15:30
|हिंदी लेखन में आपबीती…
|प्रभात रंजन
लक्ष्मण यादव
जुवी शर्मा
|लेखक
लेखक
कवयित्री–लेखिका
|15:30–16:00
|कुछ कहानियां…
|याह्या बू़टवाला
|अभिनेता, कवि, कहानीकार, गीतकार, लेखक
|16:00–17:00
|उर्दू अदब का नया शहंशाह…
|प्रो. खालिद जावेद
|प्रसिद्ध उर्दू लेखक (आख़िरी दावत, नेमतखाना, मौत की किताब)
|17:00–18:00
|कविता में स्त्री – बदलते समय की आवाज
|सुमन केशरी
अनामिका
सविता सिंह
|कवयित्री–लेखिका
साहित्य अकादेमी सम्मानित लेखिका
कवयित्री–लेखिका
साहित्य के महाकुंभ 'साहित्य आज तक' में अभी रजिस्टर करें.
तारीख: 21, 22 और 23 नवंबर, 2025
आयोजन स्थल: मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम,नई दिल्ली
रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट: aajtak.in/sahitya