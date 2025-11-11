scorecardresearch
 

पपॉन, विशाल मिश्रा, इरशाद कामिल... गीतों-नगमों से गुलजार होंगे साहित्य आजतक के मंच

साहित्य आजतक में सिंगर पपॉन, विशाल मिश्रा और राइटर इरशाद कामिल बिखेरेंगे जलवा
साहित्य आजतक-2025, साहित्य का महाकुंभ एक बार फिर राजधानी दिल्ली में सजने वाला है. मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 21, 22 और 23 नवंबर यानी तीनों दिन तीन अलग-अलग स्टेज पर होने वाला ये आयोजन अब दिल्ली में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है और राजधानी की शान बन चुका है. साहित्य आज तक- भारतीय भाषा, साहित्य, कला और मनोरंजन जगत का सबसे बड़ा मेला है. गीत, संगीत, शायरी, कविता, नाटक, विचार, विमर्श और चिंतन के दिग्गजों से गुलजार इस महासंगम के पीछे 'आज तक' का उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी और आम जनता को भारतीय भाषा, कला, संगीत और संस्कृति से सीधे जोड़ना है.

यादगार होगा आयोजन का आगाज
साहित्य आजतक के इस खूबसूरत आयोजन दौरान, 3 दिन तक कला जगत के अलग-अलग क्षेत्र के दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा जहां आप मिल सकेंगे अपने चहीते कलाकारों, गायकों, कवियों, साहित्यकारों और रुपहले पर्दे की भी तमाम नामचीन हस्तियों से. इसके अलावा साहित्य आजतक में गीत-संगीत के तराने और सूफियाना कलाम भी गूंजेंगा. तीनों दिन संगीत की महफिल अलग-अलग समय पर जुटेगी और नामचीन हस्तियां स्टेज पर आपसे रूबरू होंगीं.

जसबीर जस्सी, पपॉन और इरशाद कामिल
इसमें अल्ताफ राजा का खास कार्यक्रम, जसबीर जस्सी की लाइव परफॉर्मेंस, सिंगर पपॉन की खास पेशकश, इरशाद कामिल से खास बातचीत, देवेशी सहगल और विशाल मिश्रा के गीतों-नगमों से सूफियाना शाम सजेगी. वहीं तीसरे दिन नेहा कक्कड़ भी लाइव परफॉर्मेंस देने वाली हैं. 

मालिनी अवस्थी, वर्षा सिंह धनोआ से शाम बनेगी सुरमयी
आयोजन का पहला दिन आपके लिए बेहतरीन अनुभव वाला होने वाला है. कवि कुमार विश्वास से आप रामकथा सुन सकेंगे, वहीं लोकगायिका मालिनी अवस्थी का सेशन लोकगीतों की मधुर रस से भरा होगा. अल्ताफ राजा की लाइव परफॉर्मेंस के गवाह बन सकेंगे तो वहीं वर्षा सिंह धनोआ गुलाबी सर्दी की इस शाम को सुरमयी बनाने आएंगी. स्टेज-2 पर मौका रहेगा, दास्तानगोई के खास फन को सुनने-समझने का, जहां आप गुरुदत्त की जिंदगी के किस्सों को सुन सकेंगे तो तीसरे स्टेज पर राहगीर आपके सामने होंगे और अपनी सरल, सूफियाना गायकी से आपके अंतस को झकझोर देंगे. तो देर मत कीजिए, इतने अलहदा आयोजन का हिस्सा बनने के लिए तुरंत रजिस्ट्रेशन करें. 

सिंगर जुबिन गर्ग को दी जाएगी श्रद्धांजलि
इन सभी कार्यक्रमों के बीच दूसरे दिन की दोपहर 1 बजे का समय बेहद खास होने वाला है. 22 नवंबर 2025 को साहित्य आजतक में एक खास कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसका नाम है 'स्वरांजलि' यह आयोजन मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की याद में है. इस दौरान फैशन डिजाइनर और उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग भी शिरकत करने वाली है. वहीं सिंगर पपॉन के सुरों में जुबीन गर्ग को यह श्रद्धांजलि दी जाएगी. इस दौरान संगीत की दुनिया में जुबीन गर्ग के दौर, उनके गाने और कला जगत में उनके योगदान को याद किया जाएगा. 

साहित्य आजतक में आप सिंगर नेहा कक्कड़, जसबीर जस्सी, हरगुन कौर और ऐसे ही कई अन्य हस्तियों के लाइव परफॉर्मेंस को देख सकेंगे और इनका आनंद ले सकेंगे. तो देर मत कीजिए, आज ही 'साहित्य आज तक' की टिकट बुक करें.

साहित्य के महाकुंभ 'साहित्य आज तक' में अभी रजिस्टर करें.
तारीख: 21, 22 और 23 नवंबर, 2025
आयोजन स्थल: मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, नई दिल्ली
रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट: aajtak.in/sahitya

---- समाप्त ----
