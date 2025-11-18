साहित्य आजतक में रंग जमाएंगे पीयूष मिश्रा... याद कर लीजिए दिन, तारीख और समय

साहित्य आजतक की महफिल फिर सजने वाली है और इसका इंतजार जोश-ओ-खरोश से हो रहा है. देश की राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में बहुत ही मजेदार मजमा जमने वाला है और इसकी खास शान बनने वाले हैं मशहूर एक्टर पीयूष मिश्रा, जिन्होंने अपनी जानदार एक्टिंग से कई बार दिल जीता है. बता दें कि पीयूष मिश्रा पहले भी साहित्य आजतक की शान बन चुके हैं और उन्होंने अपने बैंड 'बल्लीमारान' की लाइव प्रस्तुति भी दी थी, जिसने दर्शकों को स्पीचलेस कर दिया था.

और पढ़ें

पीयूष मिश्रा हरदिल अजीज अभिनेता हैं और अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं. साहित्य आजतक में पहले दिन पहले स्टेज पर उनका विशेष शो होगा. शाम 4:30 बजे से 5:15 तक आप उन्हें लाइव सुन सकेंगे. जिसका नाम है, 'तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा'

उनके सेशन का ये नाम भी दरअसल पीयूष मिश्रा की लिखी आत्मकथा 'तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा' से लिया गया है. इस आत्मकथा में उनके कथ्य, कविताएं, कुछ बातें, जीवन आदि सब कुछ है. सेशन में इन पर भी बातें होंगी और उनके जीवन से जुड़े कई खास पहलुओं पर भी.

उनकी एक कविता की बानगी देखें, जो अक्सर वह मंचों पर गुनगुनाते हैं.

सब कुछ तो है

फिर भी क्या है

होकर भी जो ना होता

अचरज करता ये मिज़ाज

मैं ना भी होता क्या होता

नद्दी नाले बरखा बादल

Advertisement

वैसे के वैसे रहते

पर फिर भी जो ना होता ‘वो

जो ना होता’ वो क्या होता

खड़ी ज़िंदगी मोड़ की पुलिया

पे जा के सुस्ता लेती

धीमी पगडंडी पे बैठा

एक तेज़ रस्ता होता

पनघट नचता धम्म-धम्म

और जाके रुकता मरघट पे

पनघट के संग मरघट की

जोड़ी का अलग मज़ा होता

शाम की महफ़िल रात अँधेरे

राख बनी मिट्टी होती

ठंडी ग़ज़लें सर्द नज़्म

बस एक शे'र सुलगा होता

आग गई और ताब गई

इंसाँ पग्गल-सा नाच उठा

काश कि कल की तरह आज भी

मैं बिफरा-बिफरा होता...



साहित्य, गीत-संगीत और कला- अभिनय आदि की विधा के पुरोधाओं से मिलने की इच्छा हिलोरें मारती है तो साहित्य आजतक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. यहां आप अपने पसंदीदा साहित्यकारों से रूबरू हो सकते हैं. अभिनेताओं को सामने देख उनकी बाते, उनकी आपबीती सुन सकते हैं और अपने पसंदीदा सिंगर्स को लाइव सुन सकते हैं.

तो देर किस बात की है, कैलेंडर में मार्क कर लीजिए और नवंबर की 21, 21 और 23 तारीख को राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहुंच जाइए. यही वो जगह है जो कई दिग्गजों से गुलजार होने वाली है. भारत के सबसे तेज और सबसे बड़े हिंदी न्यूज चैनल 'आज तक' की ओर से हर साल सजने वाला यह महाकुंभ एक बार फिर सजने को तैयार है.

Advertisement

साहित्य के इस महाकुंभ 'साहित्य आज तक' के दौरान इन तीन दिनों में देश-दुनिया में मशहूर कवि, लेखक, कलाकार, संगीतकार, नाटककार, अभिनेता, रंगकर्मी, चिंतक और विचारक एक जगह, एक साथ इकट्ठा होंगे. पीयूष मिश्रा के अलावा आप यहां कुमार विश्वास लोकगायिका मालिनी अवस्थी, सिंगर नेहा कक्कड़, जसबीर जस्सी, हरगुन कौर और ऐसे ही कई अन्य हस्तियों के लाइव परफॉर्मेंस को देख सकेंगे और इनका आनंद ले सकेंगे. तो देर मत कीजिए, आज ही 'साहित्य आज तक' की टिकट बुक करें.



साहित्य के महाकुंभ 'साहित्य आज तक' में अभी रजिस्टर करें.

तारीख: 21, 22 और 23 नवंबर, 2025

आयोजन स्थल: मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम,नई दिल्ली

रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट: aajtak.in/sahitya



---- समाप्त ----