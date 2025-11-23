Sahitya Aajtak: गांधीजी ने कहा था राम राज्य मॉडल ही ला सकता है विश्व शांति, बोले कुमार विश्वास

Sahitya Aajtak: देश की राजधानी दिल्ली में साहित्य के सितारों के महाकुंभ यानी साहित्य आजतक 2025 का आज आखिरी दिन है. तीन दिनों के इस कार्यक्रम में कला, साहित्य और संगीत के क्षेत्र की कई शख्सियतें शामिल हुईं. इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हो रहा है. हर दिन इसकी शुरुआत कवि, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर कुमार विश्वास ने राम कथा के साथ की. आज आखिरी दिन भी उन्होंने राम कथा सुनाई और राम को दुनिया का सबसे महान प्रशासक भी बताया.

गांधी ने कहा था राम राज्य मॉडल ला सकता है विश्व शांति

उन्होंने कहा, 'आज कई लोग हैं जो राम को कल्पना मानते हैं. लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिसकी दुहाई लेकर आपने भारत पर 70 साल राज किया. उन महात्मा गांधी ने कहा था कि विश्व में अगर शांति आ सकती है तो राम राज्य के मॉडल से आ सकती है.'

'राम राज्य राम के आने के बाद नहीं आया बल्कि राम राज्य वो है जो उनके भाई भरत ने राम की नीतियों के अनुसार चलाया. उसे राम राज्य कहते हैं.'

वेशभूषा पर टिप्पणी करना गलत

उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं, वो एक मंदिर के पीठाश्वरे हैं, वो उसका काम संभालते थे. फिर राजनीति में आ गए. हास्य कवि उन पर टिप्पणी करते थे. उनकी वेशभूषा पर टिप्पणी करते थे. आप किसी वेशभूषा पर टिप्पणी क्यों करते हों. मेरी बात को किसी के लिए तारीफ ना समझें. अगर उनकी सरकार गलत करे तो आंदोलन करो. सड़क पर उतरो.'

'आंदोलन की यूनिवर्सिटी हमने ही खोली पहली बार. बाद में वाइस चांसलकर लेकर भाग गए. अब कहां है. दिखाई नहीं दे रहे. मैं ही उस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन किया था. इसलिए मेरा कहना है कि किसी से यह मत कहो कि ये कैसे राज्य चलाएगा क्योंकि उन्हीं गेरुआ वस्त्र में वैसे ही कपड़ों में भरत ने भी राज्य चलाया और आदर्श स्थापित किया था.

