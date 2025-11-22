scorecardresearch
 

दिल टूटने वालों का सहारा हूं, बोले सिंगर बी प्राक, मगर तेरी मिट्टी गाने पर रिजेक्शन का लगा डर

साहित्य आजतक 2025 के मंच पर आज दूसरे दिन मशहूर सिंगर बी प्राक ने शिरकत की. वहां सिंगर ने अपने नए म्यूजिक एल्बम और सिंगिंग स्टाइल के बारे में बात की. बी प्राक ने म्यूजिक राइटर जानी संग अपनी दोस्ती पर भी बात की.

साहित्य आजतक 2025 के मंच पर सिंगर बी प्राक (Photo Credit: Chandradeep Kumar)
साहित्य आजतक 2025 के मंच पर सिंगर बी प्राक (Photo Credit: Chandradeep Kumar)

दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इन दिनों साहित्य आजतक 2025 का आयोजन जारी है. 21 नवंबर से शुरू हुए साहित्य के इस महाकुंभ में कई दिग्गज लेखर, कलाकार और संगीतकार आ रहे हैं. आज इस आयोजन का दूसरा दिन है जिसमें पॉपुलर सिंगर बी प्राक ने शिरकत की. मॉडरेटर श्वेता सिंह संग उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की. बी प्राक ने धार्मिक भावना से लेकर अपने म्यूजिक करियर और लिरिक्स राइटर जानी संग अपनी दोस्ती को याद किया.

भगवान की भक्ति वाले गानों पर क्या बोले बी प्राक?

सिंगर बी प्राक काफी धार्मिक हैं. उन्हें कई बार सोशल मीडिया पर भजन-कीर्तन करते देखा जा चुका है. हाल ही में सिंगर ने महाकाल की भक्ति पर एक गाना बनाया है, जिसे उनके दोस्त जानी ने लिखा. बी प्राक बताते हैं कि गाने में बीट्स को छोड़कर बाकी सारा म्यूजिक उन्होंने अपने मुंह से खुद बनाया है. सिंगर ने कहा कि उनका गाना जिस तरह से बना था, उसे खुद महाकाल ने बनाया. उनके आशीर्वाद ने उन्हें 'महाकाल प्यारे' गाना बनाने में मदद की. 

बी प्राक ने आगे आज की जेनरेशन को भी सलाह दी कि वो अपना ध्यान थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति में भी लगाएं. उन्होंने माता-पिता से कहा कि वो अपने बच्चों के मन में भगवान का नाम डालें. सिंगर ने अपने बेटे का उदाहरण देते हुए बताया कि उनका बेटा रोज अपने माता-पिता के पैर छूता है और दिल से भगवान की भक्ति भी करता है. बी प्राक ने बताया कि वो बचपन से भक्ति में जुड़े हुए हैं. उनके बाप-दादाओं के जुबान पर सिर्फ भगवान का नाम रहता था, इसलिए बी प्राक भी भक्ति और भजन वाले गाने बनाते रहते हैं.

राइटर जानी से बी प्राक की अटूट रही दोस्ती

बी प्राक ने आगे फेमस पंजाबी लिरिक्स राइटर जानी संग भी अपनी दोस्ती पर बात की. उन्होंने बताया कि वो जानी से साल 2011 में मिले थे. उनका पहला हिट गाना 'सोच' था, जिसे हार्डी ने गाया था. वहीं जानी ने उसे लिखा और बी प्राक ने कंपोज किया था. उस पल के बाद से, बी प्राक और जानी एकसाथ हैं. सिंगर ने कहा कि उन दोनों के बीच एक ऐसी समझ पैदा हो गई है जिससे वो दोनों अपने काम में एकसाथ काफी आगे बढ़ गए हैं. बी प्राक ने कहा कि ये भगवान का आशीर्वाद है कि वो और जानी आजतक एकसाथ हैं.

मालूम हो कि बी प्राक ने जानी के साथ मिलकर कई चार्टबस्टर गाने बनाए हैं. उनमें से एक अक्षय कुमार की म्यूजिक एल्बम 'फिलहाल' भी है, जो सुपरहिट थी. इसका दूसरा पार्ट 'फिलहाल 2' भी पहले पार्ट जितना पॉपुलर हुआ. अब बी प्राक ने बताया कि वो जल्द इसका तीसरा पार्ट भी लेकर आने वाले हैं. उस गाने की कहानी पिछले दोनों गानों से कई अलग होने वाली है. 

बी प्राक ने इसी बीच ये भी बताया कि उन्होंने अपने करियर में कुछ गाने ऐसे भी गाए हैं, जो फिल्मों में नहीं आ पाए. मेकर्स को उनके गाने सुनकर ऐसा लगा कि उनकी आवाज फिल्म में सही फिट नहीं हो सकेगी. सिंगर का एक गाना पंजाबी स्टार गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म 'हनीमून' में था, लेकिन जिनके लिए ये गाना बी प्राक ने बनाया, उन्हें वो पसंद नहीं आया. 

अपनी सुरीली आवाज पर क्या बोले बी प्राक?

बी प्राक अक्सर अपने गाने हाई नोट पर गाया करते हैं. फिर चाहे वो गाना देशभक्ति का हो या कोई हार्टब्रेक सॉन्ग, बी प्राक का हर गाना जनता के दिल को छूता है. सुनने वालों को उनकी आवाज में एक ऐसा दर्द महसूस होता है, जो बाकी सिंगर्स की आवाज में थोड़ा कम एहसास दिलाता है. 

अपनी आवाज की तारीफ पर और दर्द भरे गानों पर बी प्राक ने कहा, 'शुक्र है कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा किसी ने दिल तोड़ा हो. लेकिन मुझे ये पता है कि लोगों का दिल कहीं ना कहीं, कभी ना कभी टूटा जरूर है. तो दिल टूटों की आवाज मैं हूं, तो मैं आपकी जुबान बन जाता हूं. मेरे गानों को सुनकर लोग किसी को ताने भी दे देते हैं. तो मेरे गाने बने ही तानों के लिए हैं. मेरे गाने किसी को भी बहुत जोर के लगते हैं.'

बी प्राक ने आगे कहा, 'लोगों को मेरे गानों से हिम्मत मिलती है, ये मेरी जिंदगी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. मैं सिर्फ दर्द वाले नहीं, प्यार वाले गाने भी गाता हूं. ऐसे में अगर किसी की जिंदगी में प्यार आ जाए या किसी को मेरी आवाज से सुकून मिल जाए, तो मेरे लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है.'

सिंगर ने कहा कि वो अपने गाने लोगों की जिंदगी से प्रेरित होकर लिखते हैं. उनके गानों की कहानी असल जिंदगी में सभी का हिस्सा कभी ना कभी रही होंगी, जिसके कारण लोग उनके गाने सुनकर इमोशनल हो जाते हैं. 

'तेरी मिट्टी' गाने के बाद बदली बी प्राक की जिंदगी

साल 2019 में फिल्म 'केसरी' का गाना तेरी मिट्टी हर किसी के दिल को छू गया था. बी प्राक की दर्द भी आवाज ने हर किसी की आंखें नम कर दी थी. साहित्य आजतक के मंच पर सिंगर ने बताया कि उनकी जिंदगी इस गाने के बाद काफी बदली. तेरी मिट्टी गाने के बाद, उनके पास एक के बाद एक कई सारे देशभक्ति के गाने आए. बी प्राक ने कहा कि उन्होंने इन सभी गानों के लिए मना नहीं किया क्योंकि वो उनके देश की भक्ति के लिए लिखे गए थे. 

बी प्राक ने दावा किया कि तेरी मिट्टी के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा देशभक्ति के गाने गाए हैं. सिंगर ने कहा कि उन्हें देशभक्ति वाले गाने बनाने का ब्रैंड अंबेस्डर घोषित कर देना चाहिए. बी प्राक ने आगे बताया कि उन्हें तेरी मिट्टी गाने के दौरान ऐसा लगा कि शायद वो गाना उनकी आवाज में रिजेक्ट हो जाता. उनके मुताबिक उन्होंने उस गाने को जिस तरह गाया, वो ये मान चुके थे कि तेरी मिट्टी में उनकी आवाज नहीं होगी. 

सिंगर ने इस गाने को बाद में जानी को सुनाया, जिन्होंने उनसे कहा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गाना होने वाला है. बाद में बी प्राक बताते हैं कि वो दुबई में कहीं मौजूद थे. वहां उन्हें अक्षय कुमार का कॉल आया, जिन्होंने सिंगर का गाना तेरी मिट्टी सुनने के बाद उनकी तारीफ की. बी प्राक ने कहा कि वो चौंक गए थे. अब वो खुश हैं कि उनका गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि वो उसके लिए नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित हुए. 

बी प्राक ने अंत में भोजपुरी में भी गाना गया. उन्होंने पावर स्टार पवन सिंह का गाना 'लौलीपॉप' की कुछ लाइन भी गुनगुनाएं. उन्हें सुनकर फैंस भी दीवाने हो गए.

---- समाप्त ----
