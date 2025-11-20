फिजिकल चीटिंग से ज्यादा खतरनाक है 'इमोशनल बेवफाई', काजोल-ट्विंकल की बातें सुन जाह्नवी कपूर शॉक्ड!

Physical Infidelity Vs Emotional Cheating: रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं लेकिन क्या आजकल वही भरोसा ‘बेवफाई’ की परिभाषा बदल रहा है? एक वक्त ऐसा भी था, जब सिर्फ फिजिकल चीटिंग को ही रिश्ता तोड़ने की वजह माना जाता था, लेकिन बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेज अब इस सोच को चुनौती देती दिखाई दे रही हैं.

और पढ़ें

हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में फिजिकल और इमोशनल चीटिंग को लेकर बात हुई, जहां काजोल-ट्विंकल और करण ने इसे लेकर चौंकाने वाली बात कही. हालांकि इन तीनों के उलट जाह्नवी कपूर ने अपना अलग नजरिया रखा. एक्ट्रेसेस के बयान के बाद इस विषय पर नई बहस शुरू हो गई है.

दरअसल, उनका कहना था कि इमोशनल चीटिंग, फिजिकल इंफिडेलिटी से कहीं ज्यादा गहरी चोट छोड़ती है. काजोल ने कहा कि अगर कोई पार्टनर आपके साथ है लेकिन दिल किसी और के पास है तो रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है. वहीं ट्विंकल ने माना कि हर रिश्ता सिर्फ बॉडी से नहीं, बल्कि फीलिंग से जुड़ा होता है.

इन तीनों की बात सुनने के बाद यंग एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने साफ कहा, 'बेवफाई, चाहे मेंटली हो या फिजिकली, दोनों ही गलत हैं. दोनों ही रिश्ते को तोड़ते हैं.'

Advertisement

काजोल-ट्विंकल और करण की चीटिंग को लेकर राय जानने के बाद सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है. दरअसल, कुछ समय पहले दीपिका ने इंफिडेलिटी को लेकर अपनी राय बताई थी, उन्होंने कहा था कि हम सबको सिखाया गया है कि चीटिंग एक पाप है, लेकिन अगर आप किसी थेरेपिस्ट की तरह सोचें, तो समझ पाएंगे कि किसी ने ऐसा क्यों किया.

दीपिका ने उस दौरान इस बात को एक्सेप्ट किया था कि जब वो रणवीर सिंह को डेट कर रही थीं, तब कुछ और लोगों से भी मिली थीं. लेकिन वो अपने दिल और दिमाग से सिर्फ रणवीर से ही जुड़ी थीं. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी ट्रोलिंग भी हुई थी.

Talking to #DeepikaPadukone is terrifying

— she can twist cheating into “self-love.”



She’ll make you believe that if your partner sleeps with someone else, it’s normal, not betrayal.



130 minutes of justifying infidelity, destroying the meaning of love, loyalty, and marriage

—… pic.twitter.com/ZYlTGGM0PV — ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) October 25, 2025

क्या शरीर से ज्यादा दिल की वफादारी मायने रखती है?

भले ही सेलिब्रिटीज के लिए ये नया नजरिया दिलचस्प लगे, लेकिन आम लोगों के लिए फिजिकल इंफिडेलिटी अक्सर रिश्ते की बुनियाद हिला देती है. काउंसलर्स और रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसका असर सिर्फ एक एक्ट तक सीमित नहीं रहता. बल्कि मेंटली, इमोशनली और भरोसे के लेवल पर गहरी चोट देता है.

रिश्ते में भरोसा की दीवार सबसे जरूरी होती है और जब वो ही गिर जाती है तो रिलेशन बच नहीं पाता है. वो कहते हैं ना भरोसा जब एक बार टूट जाता है तो उसे फिर से बना पाना बहुत मुश्किल होता है.

भरोसा टूटने के बाद पार्टनर्स के बीच इमोशनल दूरी बढ़ जाती है. धोखा खाने वाला पार्टनर खुद को कम समझने लगता है और मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है. गुस्सा, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन के लक्षण इंसान में दिखने लगते हैं.

चीटिंग के बाद माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ कपल थेरेपी और ओपन बातचीत से रिश्ते को फिर से जीने की कोशिश करते हैं.

लेकिन अब भी वहीं सवाल है कि क्या अब रिश्तों में फिजिकल इंफिडेलिटी को ‘डील ब्रेकर’ नहीं माना जाता? या फिर वफादारी आज भी प्यार की सबसे अहम कसौटी है? शायद हर रिश्ता अपने हालात, लोगों और उनकी फीलिंग के हिसाब से अलग कहानी कहता है. लेकिन जैसे जाह्नवी ने कहा एक बात साफ है चाहे चीटिंग शरीर से हो या दिल से, दर्द दोनों ही तरफ छोड़ जाती है.

Advertisement

---- समाप्त ----