Liver Health: लिवर खराब होने पर चेहरे पर दिखते हैं ये संकेत, अनदेखी हो सकती है जानलेवा

Liver Health: लिवर हमारे शरीर के अहम अंग में एक है जिसमें खराबी आने पर पूरा शरीर प्रभावित होता है. हालांकि लिवर खुद को ठीक करने की क्षमता रखने वाला इकलौता अंग भी है. यही वजह है कि लिवर हर बार खुद को रिपेयर कर सकता है लेकिन लंबे समय तक इसमें दिक्कत आपकी जान के लिए खतरनाक हो सकती है. यहां लिवर में दिक्कत होने पर यह शरीर और चेहरे पर कुछ संकेत देता है. यहां हम आपको लिवर खराब होने पर चेहरे पर दिखने वाले कुछ संकेत बता रहे हैं.

चेहरे पर लिवर डैमेज के दिखते हैं ये लक्षण

चेहरे पर लिवर खराब होने पर पीलिया (आंखों और त्वचा का पीला पड़ना), मुंहासे, लालिमा, खुजली, सूजन (एडिमा) और त्वचा पर पीले धब्बे (Xanthomas) जैसे संकेत दिख सकते हैं जो शरीर में बिलीरुबिन बढ़ने या हार्मोनल बदलाव के कारण होते हैं. इन संकेतों को नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है, खासकर अगर थकान, कमजोरी, या भ्रम (हेपेटिक एन्सेफैलोपैथी) जैसी दिक्कत भी साथ में महसूस हो रही हैं. ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि यह एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है.



पीलिया (Jaundice)

त्वचा और आंखों का सफेद हिस्से का पीला दिखना बिलीरुबिन नामक पदार्थ के ज्यादा जमा होने के कारण होता है जिसे पीलिया कहते हैं. यह कंडीशन लिवर, पित्ताशय या लाल रक्त कोशिकाओं में किसी समस्या का संकेत हो सकती है क्योंकि लिवर खराब होने पर ठीक से बिलीरुबिन को फिल्टर नहीं कर पाता है.

मुंहासे और त्वचा की समस्याएं

मुंहासे और स्किन में दिक्कत कई वजहों से होती है लेकिन ये खराब लिवर फंक्शन का भी एक संकेत हो सकता है. लिवर में दिक्कत होने पर हार्मोन असंतुलित होते हैं जिससे मुंहासे और त्वचा पर लालिमा बढ़ सकती है.

स्पाइडर एंजियोमा (Spider Angioma)

लिवर में दिक्कत होने पर त्वचा पर मकड़ी जैसी आकृति वाले धब्बे दिखते हैं. दरअसल लिवर में दिक्कत होने पर बढ़े हुए हार्मोन रक्त वाहिकाओं को फैला देते हैं जिससे त्वचा की सतह के पास मकड़ी जैसा पैटर्न बन जाता है. ये छोटी रक्त वाहिकाएं लिवर की खराबी, खासकर सिरोसिस के कारण लिवर के खराब होने का एक सामान्य लक्षण हो सकती हैं.

त्वचा पर पीले धब्बे (Xanthomas)

त्वचा पर पीले धब्बे पीलिया के कारण बनते हैं जिसमें त्वचा और आंखें पीली दिखती हैं क्योंकि लिवर खून से अतिरिक्त बिलीरुबिन (पीला पदार्थ) को ठीक से नहीं निकाल पाता है. इसके अलावा लिवर की समस्याओं से खून में फैट (Lipids) बढ़ सकता है जिससे त्वचा पर पीले उभार जैसे जैंथोमास (Xanthomas) बन सकते हैं जो सिरोसिस जैसी कंडीशन में दिखते हैं. यह लिवर की खराबी का एक बड़ा लक्षण है और ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है.

