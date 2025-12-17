scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kidney Health: किडनी सड़ाते हैं ये 4 फूड्स, रोज खाने पर बढ़ सकता है Kidney Damage का खतरा

Kidney Health: किडनी हमारे शरीर के लिए 24 घंटे काम करती है इसलिए हमें उसे हेल्दी रखने की कोशिश करनी चाहिए. यहां हम आपको कुछ फूड्स बता रहे हैं जो किडनी के लिए हानिकारक होते हैं जिनसे दूरी बनाकर आप अपनी किडनी और ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं.

Advertisement
X
किडनी के लिए हानिकारक होते हैं ये फूड्स (Photo: ITG)
किडनी के लिए हानिकारक होते हैं ये फूड्स (Photo: ITG)

Kidney Health: किडनी हमारे शरीर का बेहद अहम अंग होती है जो खून को साफ करती है, हानिकारक  पदार्थों को बाहर निकालती है और पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 24 घंटे काम करती है. लेकिन हमारी कुछ खराब खानपान, लाइफस्टाइल, दवाएं और बीमारियां धीरे-धीरे हमारे गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिससे Kidney Damage का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में अगर अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो कुछ खाद्य पदार्थों के अत्यधिक और नियमित सेवन से बचना चाहिए.

किडनी को डैमेज करते हैं ये फूड्स

यहां हम आपको कुछ ऐसे फूड्स की जानकारी दे रहे हैं जिनका अधिक सेवन आपकी किडनी पर बहुत बोझ और दबाव डालता है जिससे वो डैमेज होने लगती है.

सम्बंधित ख़बरें

How to identify fresh and bad eggs
क्या पानी में तैर रहा है अंडा? इन 3 तरीकों से करें असली और नकली की पहचान 
foods for strong bones
हड्डियों से आ रही कट-कट की आवाज, तुरंत खाना शुरू करें ये 3 फूड्स  
Blood Type Marriage Compatibility
शादी से पहले Blood Group देखना जरूरी? गलत कॉम्बिनेशन से क्या होगा 
Vitamin D
विटामिन D का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते ये फूड्स, बिगाड़ देते हैं सारा खेल 
Ramdev Baba Health Tips
पूरी बनाने के बाद तुरंत फेंक दे बचा हुआ तेल? बाबा रामदेव ने बताया 

ज्यादा नमक वाले भोजन से बनाएं दूरी

ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यह बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर किडनी की खून की नलिकाओं पर सीधा दबाव डालता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है जिससे किडनी का फंक्शन धीरे-धीरे कम होने लगता है और किडनी फेलियर का खतरा बढ़ जाता है.ऐसे में आपको नमकीन, चिप्स, बिस्किट, डिब्बाबंद सूप और प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन कम से कम करना चाहिए क्योंकि इनमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है.

चीनी का सेवन भी करें सीमित

मिठाइयां, सोडा और मीठी ड्रिंक्स में अत्यधिक चीनी होती है जिससे वजन बढ़ता है और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है. ब्लड प्रेशर और डायबिटीज किडनी को खराब करने वाले दो सबसे बड़े कारण हैं.

Advertisement

प्रोसेस्ड मीट है खतरनाक

प्रॉसेस्ड मीट प्रॉडक्ट्स में नमक और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. साथ ही प्रोटीन में भी हाई होते हैं जिससे किडनी पर विषैले पदार्थों को फिल्टर करने का दबाव ज्यादा पड़ता है और उसकी कार्यक्षमता खराब होने लगती है. 

शराब किडनी के लिए भी हानिकारक

शराब का अत्यधिक सेवन केवल लिवर के लिए ही नहीं बल्कि किडनी के लिए भी खतरनाक है क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और किडनी की कार्यक्षमता तेजी से कम होने लगती है. इसलिए किडनी को हेल्दी रखने के लिए शराब से दूरी बनानी जरूरी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs SA
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement