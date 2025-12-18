scorecardresearch
 
New Year 2026 से पहले वजन घटाना है? अपनाएं चेन्नई के हेल्थ कोच के बताए 4 असरदार टिप्स 

नया साल आने वाला है और अगर आप भी साल 2026 में फिट होकर कदम रखने के बारे में सोच रहे हैं तो आज हम आपको 4 ऐसी आसान टिप्स बताने जा रहे हैं. जिनकी मदद से आप आसानी से वेट लॉस कर सकती हैं, इन टिप्स को चेन्नई के एक हेल्थ कोच ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. आइए जानते हैं कि यह वेट लॉस टिप्स क्या हैं.

मोटापे से अधिकतर लोग परेशान हैं. (PHOTO:ITG)

4 Simple Weight Loss Tips: मोटापा आज के समय में एक बड़ी समस्या बन गई है और अधिकतर लोग इससे परेशान हैं. अनहेल्दी खाना, रातभर मोबाइल चलाना, स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल की वजह से हर उम्र के लोगों का वजन तेजी से बढ़ रहा है. बिजी लाइफ के चलते लोग अपनी सेहत पर खास ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से धीरे-धीरे शरीर में चर्बी जमने लगती है. नया साल आते ही लोग खुद से प्रॉमिस करते हैं कि अब वो अपना वजन जरूर कम करेंगे. ऐसे में अगर आप भी न्यू ईयर पार्टी में एकदम फिट दिखना चाहते हैं तो आपके लिए एक हेल्थ कोच ने 4 आसान टिप्स शेयर की हैं, जिन्हें अपनाकर आप आसानी से वजन कम कर सकते है. 

चेन्नई के सर्टिफाइड हेल्थ कोच और क्यूबिटफिट के फाउंडर विवेक थिरुवेंगदम ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में 4 ऐसे आसान और टिकाऊ तरीके बताए हैं, जिन्हें अपनाकर आप नए साल से पहले ही कुछ किलो वजन कम कर सकते हैं.

कार्ब्स नहीं, फैट करें कम

वेट लॉस करने वाले लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देते हैं, मगर विवेक का कहना है कि इसकी बजाय फैट कम करना ज्यादा फायदेमंद होता है. उनके मुताबिक, फैट बहुत ज्यादा कैलोरी देता है, इसलिए खाने में तेल की मात्रा घटाना जरूरी है.

खासकर रात के खाने में कोशिश करें कि खाना लगभग बिना तेल का हो. विवेक बताते हैं कि उन्होंने ऑमलेट बनाते समय ज्यादा तेल की जगह ऑयल स्प्रे का इस्तेमाल शुरू किया.सब्जियों को उबालकर या भाप में पकाकर खाना ज्यादा फायदेमंद होता है, अगर आप आलू खाते हैं तो उसे तलने की बजाय स्टीम्ड आलू लें.

लिक्विड कैलोरी कम करें

हम जो पीते हैं, उससे भी काफी कैलोरी शरीर में चली जाती है और हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता.विवेक ने अपनी डाइट से शाम की दूध वाली कॉफी हटाकर उसकी जगह ब्लैक कॉफी लेना शुरू किया. यह छोटा-सा बदलाव भी रोजाना कई एक्स्ट्रा कैलोरी कम कर देता है. 

हर मील के बाद थोड़ा चलें

खाने के बाद टहलना बेहद आसान लेकिन असरदार आदत है. नाश्ता, लंच या डिनर अपनी हर मील के बाद सिर्फ 10 मिनट की वॉक से रोजाना स्टेप्स बढ़ते हैं और शरीर ज्यादा एनर्जी बर्न करता है. इस बात का ध्यान रखें कि शुरुआत छोटे कदमों से करें, धीरे-धीरे असर दिखने लगेगा.

नाश्ता रोज एक जैसा रखें

वजन घटाने के लिए अपने ब्रेकफास्ट में ज्यादा बदलाव नहीं करें, अगर हो सके तो रोज एक ही नाश्ता करें. प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ब्रेकफास्ट करने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है. इससे एक तो खाने की क्रेविंग्स भी कम होती है और दूसरा हम ओवरईटिंग से बच जाते हैं.

विवेक का मानना है कि वजन घटाने के लिए बहुत सख्त डाइट या भारी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ सही आदतें और छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा फर्क डालते हैं. उन्होंने कहा कि यही उनका खुद का फॉलो किया हुआ फ्रेमवर्क है, जो उन्हें फिट रहने में मदद करता है.अगर आप भी नए साल से पहले खुद को हल्का और एनर्जेटिक महसूस करना चाहते हैं, तो इन आसान टिप्स को आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं.

