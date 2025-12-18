Kadak Masala Chai Recipe: अदरक नहीं...मसाला चाय को कड़क बनाने के लिए ये चीज डालते हैं पंकज त्रिपाठी, सर्दियों में पीकर आ जाएगा मजा

सर्दियों की ठंडी सुबह हो या शाम, चाय लवर्स के लिए गरमा-गरम चाय किसी वरदान की तरह काम करती है. एक कप चाय ना सिर्फ ठंड को भगाती है, बल्कि मूड को भी तुरंत हल्का कर देती है और पूरे दिन की थकान भी मिटा देती है. यूं तो सभी अपने-अपने हिसाब से परफेक्ट चाय बनाते हैं, लेकिन बॉलीवुड के मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी एक खास और कड़क मसाला चाय पीते हैं. अगर आप भी मसाला चाय पीना पसंद करते हैं, तो आप पंकज त्रिपाटी की ये खास रेसिपी ट्राय कर सकते हैं.



उन्होंने इस खास 'कड़क मसाला चाय' की रेसिपी शेयर की थी. उनकी ये चाय सिर्फ स्वाद में ही मजेदार नहीं, बल्कि हेल्दी भी है और इसे घर पर बनाना भी बेहद आसान है. एक्टर की इस चाय में मसालों का तड़का इसे आम चाय से अलग बनाता है. अदरक, इलायची, दालचीनी और लौंग जैसे इंग्रेडिएंट्स इसे सर्दियों में शरीर और दिल दोनों को गर्म रखने वाली बनाती हैं. चाहे आप ऑफिस से लौट रहे हों या घर में आराम कर रहे हों, पंकज त्रिपाठी की ये एक कप कड़क मसाला चाय आपको तुरंत एनर्जी और ताजगी देती है.

पंकज त्रिपाठी की चाय को क्या बनाता है खास?

पंकज त्रिपाठी ने बताया था कि उनकी चाय का सबसे खास हिस्सा तेज पत्ता (bay leaf) है. आमतौर पर मसाला चाय में केवल इलायची, लौंग, अदरक और काली मिर्च डाली जाती है, लेकिन तेज पत्ता इसमें एक गहरा स्वाद जोड़ देता है. विशेषज्ञों के मुताबिक तेज पत्ता केवल स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि इसमें हल्के एंटीऑक्सीडेंट्स और पाचन को बेहतर बनाने वाले तत्व भी होते हैं. सर्दियों में यह आपकी इम्यूनिटी को भी थोड़ी मदद दे सकता है.



पंकज त्रिपाठी स्टाइल कड़क मसाला चाय बनाने का तरीका

सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें.

इलायची, लौंग और अदरक जैसे मसालों को हल्का क्रश कर लें, लेकिन तेज पत्ता इनसे अलग रखें.

जब पानी उबलने लगे, तो मसाले और तेज पत्ता डालकर 2–3 मिनट तक उबलने दें, ताकि मसालों का फ्लेवर पानी में आ जाए.

अब इसमें चाय पत्ती डालें और रंग गाढ़ा होने तक उबालें. फिर अपनी पसंद के अनुसार दूध और शक्कर डालें और कुछ मिनट तक पकाएं.

चाय को छानकर गरमा-गरम सर्व करें.

पंकज कहते हैं कि इसे पोहा या बिस्किट्स के साथ पीना और भी मजेदार लगता है.

सर्दियों के लिए क्यों परफेक्ट है ये चाय?

मसाले जैसे इलायची, लौंग, अदरक और तेज पत्ता शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं और ठंड में राहत देते हैं. तेज पत्ता चाय में एक हल्का, मिट्टी जैसा स्वाद जोड़ता है, जिससे ये और भी स्वादिष्ट और सुकून देने वाली बन जाती है. गर्म मसाला चाय पीने से न केवल शरीर गर्म होता है, बल्कि ये डाइजेशन और इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है.

