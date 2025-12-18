Christmas पार्टी में दिखना है ग्लोइंग? घर पर ही इन नेचुरल तरीकों से चेहरे पर लाएं गुलाबी निखार

Christmas skincare tips: क्रिसमस और नया साल आने ही वाला है और लोगों के पार्टी में जाने के प्लान भी बनने शुरू हो चुके हैं. क्रिसमस पार्टी में हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा फ्रेश, ग्लोइंग और हेल्दी नजर आए. पार्टी, गेट-टुगेदर और फोटो सेशन्स में दमकती स्किन आत्मविश्वास भी बढ़ाती है.
डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. रिक्सन परेरा, जो डॉ. रिक्सन के डर्माथेरेपी क्लिनिक में हैं और होली फैमिली हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं, उन्होंने 5 स्किनकेयर टिप्स बताए हैं. अगर आप भी बिना महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट के घर पर ही ग्लो पाना चाहते हैं, तो आज से ही इन आसान स्किनकेयर टिप्स को अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं.
ग्लोइंग स्किन की शुरुआत साफ चेहरे से होती है, इसलिए दिन में दो बार अच्छे से फेस क्लीन करना चाहिए. सुबह और रात को अपने स्किन टाइप के अनुसार माइल्ड फेसवॉश से चेहरा धोएं. इससे धूल, गंदगी और एक्स्ट्रा ऑयल हटता है और पोर्स क्लीन रहते हैं.
स्किन पर डेड सेल्स जम जाते हैं और यह हमारे चेहरे की चमक भी चुरा लेते हैं, इसलिए हफ्ते में दो बार हल्के हाथों से अपने फेस पर स्क्रब करें. इसके लिए आप घर पर ही चावल का आटा, शहद और थोड़ा सा दूध मिलाकर नेचुरल स्क्रब भी बना सकते हैं, इससे स्किन स्मूद और ब्राइट दिखेगी.
क्रिसमस पार्टी से पहले चेहरे पर नेचुरल फेस पैक लगाना बेहद फायदेमंद होता है. बेसन, हल्दी और दही का पैक चेहरे पर लगाएं और 15–20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें. यह स्किन को साफ और निखरा हुआ बनाने में मदद करता है.
सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है, जिससे ग्लो कम दिखता है. ऐसे में नहाने के बाद और रात को सोने से पहले अच्छा मॉइश्चराइजर अपनी बॉडी पर जरूर लगाएं. यह स्किन को सॉफ्ट और नेचुरल शाइनी बनाता है.
बाहरी सुंदरता के अलावा बॉडी को अंदर से हाईड्रेट रखना भी जरूरी होता है, तभी स्किन बाहर से ग्लो करती है. इसलिए दिन में कम से कम 7–8 गिलास पानी पिएं. इससे स्किन हाईड्रेट होती है और बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और चेहरा नेचुरली ग्लो करता है.
पानी की तरह ही हेल्दी खाना भी हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद करता है. इसलिए अपनी डाइट में जितना हो फ्रूट्स, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और विटामिन-सी से भरपूर चीजें शामिल करें. इन सबको खाने से स्किन अंदर से हेल्दी रहती है और ज्यादा तला-भुना और जंक फूड खाने से बचें.
कम नींद का असर सबसे पहले चेहरे पर दिखता है, चेहरा मुरझाया हुआ लगता है. आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, जो दूर से ही नजर आते हैं. इसलिए रोज 7–8 घंटे की नींद लें, ताकि स्किन खुद को रिपेयर कर सके. क्रिसमस पर अगर आपको फ्रेश और ग्लोइंग दिखना है तो अभी से अपनी नींद पूरी लें.