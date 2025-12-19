scorecardresearch
 
गिटार बजाती वायरल बहू है असिस्टेंट प्रोफेसर, बार-बार घूंघट खींचे जाने पर बोलीं- मन हुआ कि...

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश की तान्या सिंह जो सहारनपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पीली साड़ी और घूंघट में गिटार बजाते हुए गाना गा रही हैं.

नई दुल्हन का नाम तान्या सिंह है. (Photo: Instagram/outsidetheroof10)
सोशल मीडिया पर अक्सर काफी सारे वीडियोज वायरल होते रहते हैं, उन्हीं में से एक वीडियो है एक घूंघट वाली नई बहू का जो गिटार पर गाना गा रही है. वीडियो में दिख रहा है कि एक नई दुल्हन के हाथ में गिटार है और उसके चारों तरफ परिवार वाले बैठे हुए हैं. जब दुल्हन गाना शुरू करती है तो पास में बैठी एक महिला उसका घूंघट और नीचे कर देती है. इस वीडियो पर काफी लोगों के अलग-अलग तरह के कॉमेंट आए. अब ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि पीली साड़ी, मेहंदी, लाल चूड़ी वाली ये नई दुल्हन कौन है? तो आइए हम आपको बताते हैं.

असिस्टेंट प्रोफेसर है नई बहू

घूंघट में गिटार पर गाना गाती हुई जिस नई बहू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उनका नाम तान्या सिंह है और वो उत्तर प्रदेश के एटा की रहने वाली हैं. तान्या पेशे से सहारनपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. सोशल मीडिया पर उन्हें 'घूंघट वाली बहू' कहा जाने लगा है.

शादी के 2 दिन बाद मुंह दिखाई की रस्म के दौरान, जब वह अपने नए परिवार के बीच बैठी थीं तो उन्होंने लाल चूड़ा पहना हुआ था, चेहरे पर घूंघट था और पास में गिटार रखा हुआ था. पीली साड़ी और घूंघट वाली इस नई बहू के बारे में जब पता चला कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और काफी मॉडर्न हैं तो लोगों की खूब प्रतिक्रियाएं आईं.

परंपरा और पहचान दोनों साथ-साथ चल सकते हैं

तान्या का जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से उनके हर वीडियोज को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. खास बात ये है कि वो हर वीडियो में गिटार के साथ गाना गाते दिख रही हैं और लगभग हर वीडियो में वो साड़ी पहने हैं और घूंघट किए हुए हैं.

तान्या ने एक इंटरव्यू में कहा, 'मेरा इरादा कोई बयान देना या कोई विरोध करना नहीं था. मुझे तो बस गिटार पर अपनी उंगलियों को देखना था ताकि मैं ठीक से गा सकूं. मैं जितनी बार अपने घूंघट को थोड़ा पीछे हटाती, उतनी ही बार उसे फिर से आगे कर दिया जाता और हर बार मुझे ऐसा महसूस होता जैसे अंदर ही अंदर मेरा वजूद सिमट रहा है. एक पल के लिए तो मन हुआ कि रुक जाऊं या चुप हो जाऊं. लेकिन मेरे लिए म्यूजिक वो तरीका है जो तब काम आता है, जब शब्द कुछ नहीं कह पाते. जब मैंने 'मैंने सोचा ना था...एक दिन तुम मुझे मिल जाओगे...' गाना गाया तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया. फिर मैंने लोगों की आंखों में आंसू देखे और फिर सभी ने तालियां भी बजाईं.' 

'जब वीडियो वायरल हुआ तो इंटरनेट पर अलग-अलग बातें होने लगीं. एक तरफ परंपरा थी तो दूसरी तरफ आजादी. लेकिन कभी-कभी परंपरा और अपनी पहचान, दोनों एक साथ चल सकते हैं और शायद असली बदलाव वहीं से शुरू होता है.'

अब वह खुद को 'घूंघट वाली बहू' कहलाने पर गर्व महसूस करती हैं.

साड़ी में ही दिख रही हैं तान्या

दुल्हन ने पीले रंग की पारंपरिक की साड़ी पहनी थी जिसे उन्होंने ग्रीन ब्लाउज के साथ पेयर किया था. दुल्हन के हाथों में लाल चूड़ा साफ नजर आ रहा था. लाल चूड़े को उत्तर भारत में सुहाग की पहचान माना जाता है.

मेकअप काफी नेचुरल और मिनिमल नजर आ रहा था. उन्होंने कोई हैवी जूलरी नहीं पहनी थी लेकिन मंगलसूत्र जरूर दिख रहा था.

