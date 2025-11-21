scorecardresearch
 

Feedback

Miss Universe 2025: खूबसूरत तो हैं लेकिन कितना पढ़ी-लिखी हैं नई मिस यूनिवर्स फातिमा, जानिए

थाईलैंड में 74वां मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन का फिनाले हुआ जिसमें मेक्सिको की फातिमा बॉश ने 121 देशों की प्रतियोगियों को हराकर मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता. फातिमा कौन हैं, कहां तक पढ़ाई की है, इस बारे में आर्टिकल में जानेंगे.

Advertisement
X
मिस मेक्सिको 2025 फातिमा वॉश ने को मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है. (Photo: Instagram/missuniverse)
मिस मेक्सिको 2025 फातिमा वॉश ने को मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है. (Photo: Instagram/missuniverse)

Miss universe 2025: थाईलैंड में हुए 74वें एनुअल मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन का आज फिनाले था. 121 देशों की सुंदरियों को मात देते हुए मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मेक्सिको की फातिमा बॉश ने अपने नाम किया. मिस यूनिवर्स 2024 डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेलविग ने मिस यूनिवर्स फैमिली में मिस मेक्सिको फातिमा बॉश का स्वागत किया और उन्हें ताज पहनाया. नई मिस यूनिवर्स फातिमा बॉश का फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशन के बारे में जानने को लेकर लोग उत्सुक हैं. 

फातिमा बॉश कौन हैं?

मिस मेक्सिको 2025 बनीं फातिमा बॉश फर्नांडेज का जन्म 19 मई 2000 को विल्लाहेरमोसा, तबास्को (मेक्सिको) में हुआ. फातिमा शुरू से ही खुशमिजाज किस्म की लड़की रही हैं. वह अपने कल्चर और नेचर से काफी प्यार करती थीं. 6 साल की उम्र में उन्हें डिस्लेक्सिया (Dyslexia), एडीएचडी (ADHD) और हाइपरएक्टिविटी (Hyperactivity) का पता चला जो कि न्यूरो-डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं. ये बच्चों और वयस्कों को प्रभावित कर सकते हैं.


लेकिन फातिमा ने इन चुनौतियों को मात दी और 16 साल की उम्र में वह एक साल के लिए वर्मोंट (अमेरिका) पढ़ने चली गईं. इसके बाद मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने फ्लोर तबास्को का खिताब जीता और फिर उन्होंने मेक्सिको की इबेरोअमेरिकाना यूनिवर्सिटी से फैशन और अपैरल डिजाइन में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद फातिमा ने इटली के मिलान स्थित NABA से कॉम्प्लीमेंट्री स्टडी की. वह रियूजेबल प्रोडक्ट्स को नए रूप में ढालने की कला काफी अच्छे से जानती हैं.

Advertisement

कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए कर रहीं काम

फातिमा पिछले 9 सालों से कैंसर से जूझ रहे बच्चों के लिए काम कर रही हैं और वह अभी भी हर साल तबास्को के ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल में क्रिसमस गिफ्ट भेजती हैं. वह सोशल इनिशिएटिव Ruta Monarca और Corazón Migrante इनवायरमेंट अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ और प्रवासियों की मदद जैसे कई मुद्दों पर काम करती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement